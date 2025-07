Expoacre Juruá tem cavalgada, final do rodeio e show infantil neste sábado

A Expoacre Juruá entra na reta final neste sábado, 5, com uma programação que promete movimentar Cruzeiro do Sul desde as primeiras horas da manhã até a madrugada. O penúltimo dia da feira começa com a tradicional cavalgada, marcada para as 9h, com saída do bairro Cohab em direção ao Estádio Arena do Juruá, na Rodovia AC-405, onde ocorre o evento.

Ao longo do dia, o público poderá prestigiar diversas atrações culturais e musicais. Um dos destaques da noite é o Villa Kids Festival, show voltado especialmente para o público infantil, com início às 19h30.

Logo após, sobem ao palco artistas e grupos locais como DJ Alemão, Oscar, Aderban, Grupo de Dança Mistura de Ritmos, Chiquinho do Piseiro, Aldenisia, Vanete e Forró Sapeca. No palco cultura acústica, as apresentações ficam por conta de Fiama Natacha, Club Social e Rosineide.

Outro momento aguardado é o encerramento do rodeio, previsto para as 20h, com a premiação principal sendo uma caminhonete

