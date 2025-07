“Expoacre é o espelho do Acre produtivo e sensível à voz popular”, destaca Joabe Lira em visita ao Parque de Exposições

Por Marcela Jansen – correioonline.com

Durante a visita à 50ª edição da Expoacre, na terça-feira, 29, o presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, Joabe Lira (UB), percorreu os estandes, dialogou com a população e concedeu entrevistas a diversos veículos de comunicação — entre eles os portais Acre Mais, Alto Acre, ContilNet, ac24horas, Folha do Acre, além do Portal Acre. Na ocasião, o parlamentar fez uma análise do primeiro semestre legislativo, reafirmou o compromisso com os interesses da população e destacou as ações de austeridade para garantir responsabilidade fiscal no Parlamento.

Entre os principais pontos abordados, Joabe ressaltou a realização de sessões itinerantes nos bairros, como instrumento de aproximação da Câmara com as comunidades e de escuta ativa das demandas da população. “O parlamento municipal precisa estar onde o povo está. E as sessões itinerantes cumprem esse papel: descentralizar o debate e dar voz a quem mais precisa ser ouvido”, afirmou.

O presidente também fez questão de frisar as medidas de contenção de gastos adotadas pela Casa, incluindo a suspensão de viagens de vereadores para cursos fora do Estado, como forma de equilibrar as contas públicas e priorizar o essencial. “Estamos cuidando da Câmara como se fosse a casa de cada cidadão. Cortamos gastos desnecessários para que os recursos sejam devolvidos ao município e revertidos em ações concretas para a cidade”, declarou.

Joabe destacou ainda a importância da união da Mesa Diretora e o bom relacionamento entre os parlamentares, o que tem contribuído para avanços na pauta legislativa e apoio a projetos estruturantes do Executivo Municipal.

“O diálogo com o prefeito Bocalom tem sido produtivo e respeitoso. Nosso papel é fiscalizar, mas também construir juntos. Quando o Executivo acerta, a cidade ganha. E é isso que temos buscado: somar forças pelo bem de Rio Branco.”

Entre abraços e perguntas, população aponta caminho para 2026

Um dos pontos altos da passagem de Joabe pela Expoacre foi o contato direto com a população. Entre conversas espontâneas e abraços calorosos, o presidente da Câmara se deparou com um sentimento que vinha das ruas — e não dos bastidores políticos: um movimento espontâneo de pessoas que manifestaram o desejo de ver o prefeito Tião Bocalom candidato ao governo do Estado em 2026.

“É algo que me tocou. Gente simples, de vários bairros, me parando para perguntar se o Bocalom vai ser governador. O sentimento é real. O povo reconhece o trabalho que está sendo feito em Rio Branco e quer isso para o Acre inteiro”, revelou.

Joabe, que é aliado do prefeito, não confirmou nenhuma articulação política nesse sentido, mas reconheceu que o debate está nas ruas. “A política tem seu tempo. Agora, o prefeito está focado em Rio Branco. Mas a força desse apelo popular é um sinal que não pode ser ignorado.”

O vereador também fez questão de valorizar a importância econômica da Expoacre, que neste ano celebra 50 edições e reforça o papel do Acre como vitrine de negócios, cultura, inovação e produção agroindustrial. “A Expoacre é muito mais que uma feira. Ela mostra que o Acre tem força, tem talento e tem futuro. Aqui se respira empreendedorismo, se valoriza o pequeno produtor, o empresário local e toda a cadeia produtiva. É um evento que movimenta a economia e o orgulho do nosso povo.”

