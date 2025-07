Expoacre confirma shows nacionais com Zezé Di Camargo, Matheus e Kauan e Jorge e Mateus

Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), segue avançando com os trabalhos da Operação Verão 2025 e executa melhorias no Ramal do 88, em Assis Brasil

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), segue avançando com os trabalhos da Operação Verão 2025 e executa melhorias no Ramal do 88, em Assis Brasil. As ações foram acompanhadas, na sexta-feira, 4, pela presidente do Deracre, Sula Ximenes, que vistoriou os serviços em andamento. A intervenção é fruto de uma parceria entre o governo e a prefeitura municipal.

“O governador Gladson Camelí tem olhado com muito carinho para quem vive na zona rural, e isso se reflete nas ações que estamos executando. Recuperar um ramal como o do 88 é garantir que o transporte escolar chegue com segurança, que a colheita do milho não se perca e que as famílias tenham mais dignidade. É um trabalho construído com união, junto com a prefeitura e a comunidade”, destacou a presidente do Deracre.

Os serviços também foram acompanhados pelo gerente regional do Deracre no Alto Acre, Luís Ernesto, e pelo diretor de Desenvolvimento Regional, Celso de Souza, que esteve no local para verificar o andamento das obras. A iniciativa integra a força-tarefa do governo para garantir mais trafegabilidade e qualidade de vida às famílias da zona rural.

Entre os serviços executados estão a recuperação de pontos críticos, melhorias na drenagem e adequações que facilitam o tráfego no ramal. A comunidade tem contribuído ativamente com apoio e acolhimento às equipes de trabalho.

