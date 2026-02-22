Explosão durante confraternização deixa oito feridos no bairro Tropical, em Rio Branco

Vítimas sofreram queimaduras de segundo e terceiro graus após uso de álcool automotivo para acender fogo em tacho

Uma confraternização entre amigos e familiares terminou com oito pessoas feridas na tarde deste domingo (22), em uma residência localizada na Travessa Dez de Junho, no bairro Tropical, em Rio Branco.

Entre os atingidos estão o segurança da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), Vicente Vieira de Oliveira, de 59 anos; Maria Natividade Leite, de 59; Diulia Sobralino Rebouças, de 40; Katiucia de Souza Barboza, de 36; Francisco Valdezir Leite, de 62; Hudson Pereira de Souza, de 51; Raimundo Nonato Leite, de 55; além de uma oitava pessoa que ainda não teve a identidade confirmada.

De acordo com relatos de testemunhas, o grupo preparava um arroz carreteiro em um tacho quando um dos participantes utilizou álcool automotivo para iniciar o fogo. No momento em que a chama foi acesa, houve uma explosão que atingiu as pessoas que estavam próximas ao recipiente.

As vítimas sofreram queimaduras de segundo e terceiro graus, principalmente na cabeça, rosto, peito, abdômen, braços e pernas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e mobilizou três ambulâncias — duas de suporte avançado e uma de suporte básico. Após os primeiros atendimentos realizados no local, os feridos foram encaminhados ao pronto-socorro de Rio Branco. Segundo informações iniciais, todos deram entrada na unidade com estado de saúde estável.

A ocorrência não teve registro de atendimento por parte da Polícia Militar.

