Experiência positiva do Acre na educação profissional e tecnológica é apresentada em evento do Ministério da Educação

O evento, que segue até esta sexta-feira, 28, é promovido pelo Ministério da Educação (MEC) e reúne gestores da área no país. O objetivo é ampliar conhecimentos e experiências e fortalecer essa modalidade de ensino. O caso positivo do Acre foi apresentado por Rosângela Queiroz, chefe da Divisão de Ensino Profissionalizante e gestora de Ensino Profissional e Tecnológico da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE).

Conforme Rosângela, ainda no período de 2021 a 2024, o índice de aprovação dos alunos dessa modalidade de ensino subiu de 81,85% para 94,74% e o abandono escolar caiu de 19.09% para 5,02%. Os ganhos, reforçou a gestora, também podem ser exemplificados com as conquistas dos próprios estudantes.

“Hoje já temos estudantes que concluíram o itinerário de formação profissional e que já passaram em concursos públicos. Uns estão sendo chamados e outros já estão trabalhando”, disse Rosângela, ressaltando, ainda, exemplos de alunos de curso técnico de enfermagem que passaram no vestibular e estão fazendo curso superior na área.

“Temos vários casos de sucesso na implementação desse currículo e estamos muito felizes em poder contribuir, enquanto secretaria, nesse processo de formação dos estudantes do nosso estado”, afirmou a gestora da SEE, destacando também o empenho do secretário de Educação, Aberson Carvalho, “que é um secretário inovador, se preocupa com as parcerias e com a qualidade da oferta dos cursos no estado”.

Parcerias

Rosângela Queiroz destacou também o empenho dos estudantes, o monitoramento e o acompanhamento da qualidade desse ensino e, especialmente, a importância das diversas parcerias realizadas para os bons resultados, a exemplo do Instituto de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) – autarquia vinculada à Secretaria de Educação, além de integrantes do Sistema S, como o Serviço Social da Indústria (Sesi) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). “Todos os parceiros têm dado contribuição fundamental para a implementação e o sucesso da iniciativa”, afirmou a gestora.

O Acre participou de mesa de apresentação de experiências locais junto com outros estados do Norte do país. Também estão participando do encontro a assessora pedagógica do Departamento de Ensino Médio da SEE, Kátia Leão, e duas integrantes do Ieptec: a diretora de ensino, Mara Lima, e a chefe do Departamento de Planejamento e Orçamento, Aldenice Ferreira.

