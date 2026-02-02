Expectativa de vendas do comércio de rio branco para o primeiro semestre de 2026

O primeiro semestre do ano representa um período determinante para o comércio, especialmente diante do comportamento da economia nacional, do nível de renda da população e das estratégias adotadas pelos empresários para estimular o consumo. Nesse contexto, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre (Fecomércio-AC), em parceria com o Instituto DataControl, realizou, em janeiro de 2026, uma pesquisa junto a 112 empresários e dirigentes comerciais de Rio Branco, com o objetivo de identificar as expectativas de vendas para o primeiro semestre do ano, abrangendo os segmentos de vestuário (24,1%), serviços (14,3%), variedades (11,6%), acessórios (8,0%), supermercados (8,0%), materiais de construção (7,1%) e outros, como peças para veículos (5,4%), agronegócio (5,4%), cosméticos (5,4%), artigos de farmácia (4,5%), bijuterias (2,7%), máquinas e equipamentos (1,8%) e móveis e eletrodomésticos (1,8%).

Com relação à expectativa do comércio de Rio Branco para o primeiro semestre de 2026, a pesquisa destaca que 57,1% dos empresários e dirigentes de comércio acreditam em um período positivo para vendas. Ao contrário, 33,0% apostam na estabilidade das vendas e 9,8% temem haver queda. Com relação ao rumo da economia brasileira para o segundo semestre, 69,6% dos empresários e dirigentes de comércio demonstram confiança em crescimento. Entretanto, outros 17,9% têm baixa expectativa para o período e 12,5% não se manifestam a esse respeito. Quanto à estratégia para aumento de vendas no primeiro semestre, 22,6% dos pesquisados destacam a oportunidade de mais investimentos em “promoções”, seguidos por 22,0% que apostam na necessidade de “mais propaganda” e 21,4% que entendem ser o caso de “melhora na qualidade do estoque”. Também 17,9% apontam como estratégia a prática de “preços mais baixos” e mais prazo para clientes, por 7,1%.

A possibilidade “mais crédito para a clientela” demonstra a diferença para 6,0%, assim como 3,0% propensos a premiar, em sorteios, clientes pontuais.

Mesmo com a expectativa positiva para vendas no primeiro semestre, a maioria dos pesquisados manifesta preocupação com uma possível falta de dinheiro na praça, o que pode ameaçar o desempenho comercial, conforme 32,2% dos entrevistados. Também 24,2% dos empresários, o excesso da carga tributária interfere negativamente sobre os preços de mercado, fazendo enfraquecer a capacidade de compra dos consumidores. E consequentemente o desempenho operacional das empresas.

O endividamento da população também é um inibidor de consumo, vindo a preocupar 20,1% dos empresários de Rio Branco. No mais, o comércio via internet é uma ameaça conforme 6,7% dos pesquisados, assim como o comércio informal (5,4%) e a concorrência (5,4%). Por fim, outros 6,0% têm motivos diversos para sentimento de ameaças para vendas.

Opinião do comércio de Rio Branco quanto à nova reforma tributária

Com relação à nova reforma tributária do Governo Federal, 44,0% dos empresários e dirigentes de lojas de Rio Branco acreditam em continuidade sem alteração, enquanto 23,3% acham que pode vir a incidir mais impostos para a atividade comercial. A pesquisa destaca ainda 12,9% dos entrevistados que não esboçam preocupação e até admitem a diminuição de impostos. Também existe a preocupação de 6,9% com novas exigências contábeis e 2,6% com opiniões diversas.

Estratégia empresarial com relação à elevada taxa Selic

Para 22,9% dos pesquisados, a decisão básica é evitar ao máximo os empréstimos bancários para capital de giro. Da mesma forma, 22,9% vêm minimizando o financiamento para investimentos fixos.

Sem explicação, 18,6% dos entrevistados admitem não se preocupar com os efeitos da taxa Selic, e 6,8% simplesmente admitem a transferência de custos financeiros para os preços de vendas.

Por fim, existem 28,8% que dizem não saber o que fazer para equilibrar os custos Selic com o operacional do negócio.

Fatores mais relevantes para as vendas de 2025

Para 27,7% dos empresários de Rio Branco, as iniciativas promocionais contribuíram grandemente para as vendas em 2025, seguido pela qualidade do atendimento ao cliente (26,8%). Também os preços são destacados por mais 19,6% dos entrevistados e “as novidades” por outros 9,8%. Os prazos e descontos sobre vendas tiveram a manifestação positiva de 8,0% e 8,0% dos empresários, respectivamente.

Avaliação das vendas de 2025 pelos entrevistados para a presente pesquisa.

Para 52,7%, dos pesquisados, os níveis de vendas do comércio de Rio Branco em 2025 tiveram comportamento regular. Enquanto outros 9,8%, admitem ter sido ruim. Também 30,4% dos pesquisados admitem melhora com relação a 2024, porém, 7,1%consideram ter havido igualdade nessa relação.

Influência do grande comércio sobre os pequenos.

Apenas 15,2% dos entrevistados demonstram preocupação com o impacto da grande concorrência sobre o pequeno comércio. Porém, na opinião de outros 34,8% esse impacto é administrável, partindo do ponto de vista que no mercado local existe uma espécie de fidelidade de clientes o que assegura condições para perenidade do pequeno negócio. Para outros 33,0%, é pouco impactante, entretanto para 17,0%, as “promoções” realizadas pelo grande comércio diminuem a capacidade operacional do comércio de pequeno porte.

Influência do período eleitoral e Copa do Mundo de futebol sobre o comércio de Rio Branco.

Para 57,1% dos empresários do comércio de Rio Branco, o movimento de mercado em ano eleitoral e de Copa do Mundo de futebol sempre é favorável para os negócios de compra e vendas de consumo. Porém, 33,9% são indiferentes à questão. A pesquisa destaca, ainda, 8,0% dos empresários com expectativa desfavorável para aumento de vendas do comércio e 0,9% não se manifestam.

