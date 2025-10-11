Brasil
Exigências do Ibama travam avanço das obras de pavimentação da BR-319, afirma DNIT
Órgão federal diz que condicionantes ambientais e pendências com comunidades indígenas impedem pedido de licença para o trecho central da rodovia entre Manaus e Porto Velho.
Comentários
Brasil
Caixa vai voltar a financiar 80% do valor dos imóveis, diz presidente do banco
A Caixa Econômica Federal, que atualmente é responsável por quase 70% dos financiamentos imobiliários do Brasil, voltará a financiar até 80% do valor da casa própria, por meio do Sistema de Amortização Constante (SAC).
Por esse modelo, as parcelas são maiores no início e menores no fim, por causa da diminuição progressiva da taxa de juros. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (10/10) durante a cerimônia de lançamento do novo modelo de crédito imobiliário, em São Paulo.
A cerimônia contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e dos ministros Fernando Haddad (Fazenda) e Jader Filho (Cidades), além do vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e dos presidentes da Caixa, Carlos Vieira, e do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo.
Desde novembro do ano passado, a cota máxima de financiamento admitida pela Caixa era de até 70% do valor do imóvel – o banco alegava estar trabalhando no limite de sua capacidade.
Ao anunciar a decisão de voltar a financiar até 80% do valor de imóveis, o presidente da Caixa, Carlos Vieira, disse que isso só foi possível graças às mudanças nas regras do uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e da poupança.
O ministro das Cidades, Jader Filho (MDB), afirmou que o novo modelo de crédito anunciado pelo governo permitirá que a Caixa financie cerca de 80 mil unidades a mais até o fim do ano que vem. Com isso, devem ser injetados na economia pelo menos R$ 20 bilhões, em recursos para a contratação de financiamentos imobiliários.
No evento, o governo anunciou a modernização do modelo de captação de recursos pelos bancos para a realização de financiamentos habitacionais no âmbito do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE).
Segundo o Planalto, a medida viabilizará mais recursos para financiamento habitacional e beneficiará, principalmente, as operações realizadas dentro das regras do Sistema Financeiro da Habitação (SFH) para a classe média, o que deve expandir o investimento no setor de construção civil e o emprego.
Ampliação do crédito
As novas regras anunciadas pelo governo criam um modelo que permite a ampliação da oferta de crédito habitacional no país, com uma transição gradual rumo ao novo formato. Além disso, elevam o valor máximo do imóvel financiado no SFH de R$ 1,5 milhão para R$ 2,25 milhões.
Até agora, 65% dos depósitos da poupança tinham, obrigatoriamente, de ser aplicados pelos bancos em crédito imobiliário, 20% eram depositados compulsoriamente no BC e 15% tinham livre aplicação.
Com as mudanças, a poupança será maximizada como fonte de financiamento – ou seja, na medida em que mais valores são depositados em poupança, mais crédito será disponibilizado para financiamento imobiliário.
Fase de transição
Após um período de transição, o direcionamento obrigatório de 65% dos depósitos da poupança acabará, e os depósitos compulsórios no BC referentes a esse tipo de aplicação também serão finalizados. De acordo com o Planalto, o total dos recursos depositados na caderneta de poupança passará a ser referência para o volume de dinheiro que os bancos devem destinar ao crédito habitacional, incluindo as modalidades do SFH e do Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI).
O novo modelo deverá ter plena vigência a partir de janeiro de 2027. Até lá, fica valendo o direcionamento obrigatório de 65% dos recursos captados na poupança para operações de crédito habitacional. Dos 35% restantes, pelas regras atuais, 20% são recolhidos ao BC e 15% vão para operações livres. Durante a transição, o volume dos compulsórios será reduzido para 15%, e os 5% serão aplicados no novo regime.
Fonte: Metrópoles
Comentários
Brasil
Einstein anuncia lançamento de curso para preparar médicos para residência
O ensino Einstein, ligado ao Einstein Hospital Israelita, anunciou o lançamento do curso de residência médica, chamado “Einstein Prepara”. O curso online será voltado a médicos e estudantes que desejam ingressar em programas de residência médica.
Alexandre Holthausen, médico cardiologista e diretor-superintendente do Ensino Einstein, explica que o aumento no número de formandos em medicina tem gerado uma concorrência cada vez mais acirrada pelas vagas de residência. Em resposta a esse cenário, diz, o “Einstein Prepara” surge como um apoio acadêmico e prático aos médicos em início de carreira.
“O curso reflete a experiência acumulada do Einstein na formação e na assistência, promovendo uma preparação consistente, atualizada e alinhada à realidade da profissão. Mais do que apoiar o desempenho nas provas, o programa pretende fortalecer a base de conhecimento e a segurança clínica dos futuros residentes”, afirma Holthausen.
Com o lançamento previsto para dezembro deste ano, o “Einstein Prepara” é voltado para estudantes do 5º e 6º anos de medicina e médicos formados.
O curso promete oferecer mentoria e recursos tecnológicos de ponta, como aula prática com simulações realísticas, que recriam situações clínicas para o desenvolvimento de habilidades comportamentais e segurança.
“A expectativa é contribuir para que um número maior de profissionais tenha acesso a uma preparação de qualidade, com o mesmo padrão de excelência que orienta nossas atividades assistenciais e educacionais”, afirma Holthausen.
Em abril deste ano, o governo federal criou o Enamed (Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica). O exame tem como objetivo avaliar a qualidade do ensino dos cursos de medicina do país e também ajudar na seleção de alunos para residências.
De acordo com o Inep, órgão ligado ao MEC (Ministério da Educação) e responsável pela prova, o Enamed também tem como objetivo a melhoria dos cursos, o fortalecimento do SUS e a unificação e transparência do modelo de avaliação.
Conforme mostrou a Folha em agosto, o MEC irá aplicar penalidades, como a suspensão da entrada de novos estudantes, a cursos de graduação de medicina mal avaliados no Enamed.
A prova do Enamed será baseada na matriz de referência do Enare (Exame Nacional de Residência). Com isso, o resultado do novo exame também poderá ser usado no Enare, que é realizado pela Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) para selecionar candidatos a vagas de residência médica
As inscrições para o Enamed 2025 já estão encerradas. A prova será aplicada no dia 19 de outubro em todo o país.
Você precisa fazer login para comentar.