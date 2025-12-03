“Exército manterá ações integradas no Acre”, diz novo comandante do 61º BIS em Cruzeiro do Sul

O novo comandante do Comando de Fronteira Juruá/61º Batalhão de Infantaria de Selva – BIS, Major Santos, diz que o Exército Brasileiro seguirá fazendo operações em Cruzeiro do Sul e região, junto com as forças de segurança do Estado, como já vem ocorrendo. O Major de Infantaria Fabio dos Santos Moreira assumiu o comando do 61º BIS no último dia 14 de novembro em substituição ao Coronel Gustavo Moreira Mathias.

“Essa parceria entre as forças de segurança federal, do Exército Brasileiro e as forças policiais estaduais vai continuar, ela foi implementada e isso reforçou muito na contenção, principalmente do tráfico de drogas na fronteira. O nível que eu encontrei aqui já está no nível, dentro daquilo que eu já percorri pelo Brasil, bastante elevado. E essa integração, na verdade, é fundamental. É simples entender o quanto isso é importante. Por exemplo, se eu vou para uma operação apenas com a força militar, eu tenho a capacidade de fazer frente a alguns crimes. Se eu agrego uma agência, por exemplo, de fiscalização de crimes ambientais, a minha capacidade de operação aumenta muito mais. Em termos de gastos, por exemplo, de uma operação, eu vou ter mais ou menos o mesmo gasto. Se eu for sozinho, se eu levar uma determinada agência. Mas quando eu trago uma agência, quando eu agrego uma capacidade a uma agência, eu já consigo combater outro tipo de crime. Quando eu trago a polícia e demais órgãos, a operação ganha uma gama muito maior de capacidade de combater os crimes”, pontuou.

Com relação ao serviço social prestado pelo Exército, como o apoio às mães de crianças com Transtorno do Espectro Autista — TEA, o novo comandante afirma que as ações serão mantidas por meio do Mão Amiga.

“A palavra de ordem, a diretriz que eu estabeleci no batalhão é justamente essa, a continuidade. E também nessa vertente da mão amiga, nós vamos prosseguir nesse trabalho, o próprio exército já tem uma política voltada para essa parte assistencial, isso aí é algo que ganhou bastante destaque nos últimos anos. Para a minha felicidade, eu cheguei aqui no batalhão em Cruzeiro do Sul, e encontrei o coronel Matias, juntamente com a esposa dele,

desenvolvendo esse trabalho, que atende não apenas dependentes de militares, mas também atende a população local, e eu vi o quão importante isso é, e o quanto isso facilita a integração do batalhão junto à comunidade cruzeirense. Então é algo que a gente vai manter, e vamos apoiar sempre que possível”, concluiu.

Relacionado

Comentários