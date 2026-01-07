Exército intensifica fiscalização na fronteira Brasil–Venezuela em Roraima

O Acre passa por uma transformação gradual, porém consistente, no perfil da sua frota de veículos, impulsionada pelo avanço da mobilidade elétrica. Dados da NeoCharge, uma das principais promotoras de eletromobilidade no Brasil, apontam que até setembro de 2025 o estado contabilizava 250 carros totalmente elétricos, 461 veículos híbridos e 141 híbridos plug-in, com forte concentração na capital, Rio Branco.

Segundo o levantamento, o crescimento mais expressivo dos veículos elétricos teve início a partir de janeiro de 2024, marcando uma mudança no comportamento do consumidor acreano. Em pouco mais de um ano e meio, o número de carros totalmente elétricos saltou de apenas cinco unidades para 250, atingindo o maior patamar já registrado no estado.

Rio Branco lidera com ampla vantagem a frota de veículos eletrificados. Dos 250 carros elétricos em circulação, 233 estão na capital. Cruzeiro do Sul aparece bem atrás, com apenas cinco unidades, seguido por Epitaciolândia e Senador Guiomard, com três veículos cada. O cenário se repete entre os híbridos: das 461 unidades registradas no estado, 364 estão em Rio Branco, enquanto Cruzeiro do Sul concentra 58 veículos.

Entre os híbridos plug-in, a capital também domina, com 122 dos 141 veículos contabilizados. No interior, os números ainda são modestos, com destaque para Cruzeiro do Sul (8) e Brasiléia e Epitaciolândia, com duas unidades cada.

A evolução da frota eletrificada nos últimos dois anos evidencia a aceleração do processo. Em janeiro de 2024, o Acre possuía 297 veículos híbridos e apenas cinco elétricos. Em junho do mesmo ano, os números subiram para 318 híbridos e 43 elétricos. Em dezembro de 2024, a frota já contava com 377 híbridos e 107 elétricos. O crescimento continuou em 2025, alcançando 428 híbridos e 180 elétricos em junho, até chegar a setembro com 461 híbridos e 250 elétricos.

BYD domina os elétricos; Toyota lidera os híbridos

O mercado de veículos totalmente elétricos no Acre é praticamente monopolizado pela BYD, responsável por 249 dos 250 carros em circulação. O modelo mais popular é o BYD Dolphin Mini, com 219 unidades, seguido pelo Dolphin Plus (11), Yuan GS (13), Seal AWD (4) e um Tan AWD. A única exceção é um veículo da marca Gurgel, que aparece de forma isolada no levantamento.

Já entre os híbridos, a liderança é da Toyota, com 375 veículos, seguida pela Fiat, com 59, e pela Honda, com 14 unidades. Os modelos mais presentes refletem essa preferência: o Toyota Corolla lidera com 178 veículos, seguido pelo Corolla Cross (151), RAV4 (26) e Prius (20). A Fiat se destaca com os modelos Pulse Audace Hybrid (23), Fastback (22) e Pulse Impetus Hybrid (14). A Honda aparece com o Civic Hybrid Touring (9) e o CR-V Hybrid (5).

Os dados indicam que, apesar da concentração ainda estar fortemente restrita à capital, a mobilidade elétrica avança de forma contínua no Acre, sinalizando uma mudança gradual no padrão de consumo e no futuro da frota veicular do estado.