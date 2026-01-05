Exército da Venezuela se movimenta na fronteira com o Brasil

Pacaraima (RR) – Diferente da calmaria na fronteira de domingo (4/1), militares da Venezuela se movimentaram nesta segunda-feira (5/1) após a chegada do general Roberto Angrizani, comandante da 1ª Brigada de Infantaria de Selva. O militar estava acompanhado do general Viana Filho, chefe do Comando Militar do Amazonas.

Enquanto o comandante visitava o marco da linha divisória entre Brasil e Venezuela, a fotojornalista Katarine Almeida registrou imagens de veículos oficiais venezuelanos com metralhadoras e homens [imagem em destaque]. O material foi cedido ao Metrópoles.

“Ali eles podem ficar, não tem problema”, explicou Angrizani aos presentes. Não houve contato verbal entre as forças brasileiras e venezuelanas.

Foi observado, também, que os militares da Venezuela usavam rádios de comunicação. Além disso, um drone sobrevoou a área próxima à fronteira.

Além da movimentação de tropa, quatro militares venezuelanos armados com fuzis foram vistos próximos a divisão dos países. A movimentação foi diferente da registrada nesse domingo, quando apenas um militar esteve no local, sem armas.

Apesar de maior presença militar, em ambos os lados, a situação segue tranquila na fronteira, com circulação normal de pessoas, incluindo turistas entrando na Venezuela e migrantes vindo ao Brasil para trabalhar ou buscar residência.

Maduro detido em Nova York

Nicolás Maduro e a esposa, Cilia Flores, foram capturados e levados para fora do país por forças dos Estados Unidos após ataques militares norte-americanos à Venezuela, segundo confirmou o presidente norte-americano, Donald Trump, nesse sábado (3/1).

Desde então, ele está detido no Centro de Detenção Metropolitano do Brooklyn, em Nova York, conhecido como “a prisão dos famosos”, onde permanecerá enquanto aguarda julgamento por narcoterrorismo e tráfico internacional de drogas.

O presidente da Venezuela se declarou inocente durante audiência de instrução em um tribunal de Manhattan, coração de Nova York, nesta segunda-feira (5/1).