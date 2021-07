EXECUÇÃO A TIROS: Pistoleiro do Acre é preso em Porto Velho em ação da Homicídios

A motivação do assassinato encomendado seria porque o mandante do crime tinha uma dívida com a vítima. Pedro será recambiado para Rio Branco nas próximas horas

Uma ação conjunta realizada por policiais civis das Delegacias de Homicídios de Porto Velho (RO) e de Rio Branco(AC) resultou na prisão do criminoso Pedro B. Júnior, 28, acusado de matar a tiros um mecânico identificado como Adelino Eufrazio, 65.

O delegado do Acre, Marcos Cabral, conversou com a imprensa. O assassinato ocorreu no mês de março deste ano na cidade de Rio Branco. Os policiais civis do Acre descobriram que Pedro havia fugido para Porto Velho após a execução da vítima.

O criminoso foi localizado em uma residência no setor chacareiro do bairro Jardim Santana, na zona Leste. Ele é considerado um matador de aluguel perigoso, segundo a polícia.

Segundo informações da Polícia Civil do Acre, Pedro foi contratado por R$ 5 mil para matar o mecânico. O mandante do crime e outro comparsa que participou da execução já tinham sido presos há cerca de 30 dias em Rio Branco.

A motivação do assassinato encomendado seria porque o mandante do crime tinha uma dívida com a vítima. Pedro será recambiado para Rio Branco nas próximas horas.