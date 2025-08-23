Exclusivo: Prefeito de Epitaciolândia Sérgio Lopes sinaliza disposição para disputar Assembleia Legislativa em 2026

Em evento de filiação de Márcio Bittar ao PL, prefeito de Epitaciolândia foi festejado por Valdemar Costa Neto e concedeu entrevista exclusiva ao oaltoacre.com sobre projetos e futuro político

O prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes (PL), foi uma das presenças de destaque no ato de filiação do senador Márcio Bittar ao Partido Liberal, realizado na capital acreana. Sua participação, por convite especial, foi vista como um reforço de sua força política e da ala administrativa e cristã do partido, do qual é um dos principais nomes no estado, tendo sido reeleito com ampla vantagem.

O momento serviu para o prefeito reforçar sua trajetória. Em entrevista exclusiva ao oaltoacre.com, Sérgio Lopes falou sobre a importância da chegada de Bittar ao PL, detalhou ações administrativas, obras e inaugurações em andamento em seu município e fez questão de elogiar sua equipe.

Com exclusividade, o prefeito afirmou, de forma categórica, que seu nome está à disposição do partido para uma nova corrida eleitoral em 2026, sinalizando disposição para concorrer a uma vaga na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac). A entrevista completa está disponível nas páginas do site, e em vídeo.

O evento reuniu o prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, Vice-prefeito de Brasiléia, Amaral do Gelo, de Rio Branco, Tião Bocalom, e os senadores Marcos Rogério (PL-RO), Eduardo Gomes (PL-TO), Izalci Lucas (PL-DF) e Wellington Fagundes (PL-MT). Também marcaram presença os deputados federais Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) e Bia Kicis (PL-DF), reforçando a articulação nacional em torno do nome de Bittar, aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Veja vídeo reportagem:

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários