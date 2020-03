Centro de Infectologia Charles Mérieux na Fundhacre confirma que não há contaminação por covid-19 nas três pessoas investigadas desde fevereiro

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) informa que deram negativos os resultados dos exames de três casos suspeitos de coronavírus notificados que estavam sendo investigados desde fevereiro último.

A informação é de Andreas Stocker, gerente do Centro de Infectologia Charles Mérieux na Fundação Hospitalar do Estado do Acre (Fundhacre).

“Estabelecemos a análise, seguindo o protocolo de Berlim [como é chamado o exame para diagnosticar o covid-19] já em fevereiro de 2020, em nosso laboratório Rodolpho Mérieux, e realizamos a primeira análise no dia 13 de fevereiro”, diz a mensagem de Stocker, referindo-se aos exames e mencionando a data do primeiro deles.

“Até hoje analisamos amostras dos pacientes suspeitos e nenhuma deu um resultado positivo”, afirma Andreas Stocker, em comunicado enviado ao Departamento de Vigilância em Saúde, o DVS, da Sesacre.

“Isso significa que seguimos sem nenhum caso confirmado de coronavírus e nem notificados”, comemora Glória Nascimento, chefe do DVS.

Os casos notificados no Acre se referiam a duas jovens de 19 e 20 anos estudantes de medicina na fronteira do estado do Acre com a Bolívia, e de uma profissional de Saúde em Cruzeiro do Sul.

Nascimento explica que, a partir de agora, como os exames deram negativos, não há a necessidade de esperar por novos exames do Instituto Evandro Chagas, procedimento que só aconteceria se os testes do laboratório Mérieux dessem positivos para a doença.

