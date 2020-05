Por

O resultado do exame do autônomo Idelfonso Pimentel de Lima, 60 anos, que morreu em Xapuri com sintomas relacionados à Covid-19, na última terça-feira, 5, deu negativo para o novo coronavírus, segundo informou nesta tarde a Secretaria Municipal de Saúde por meio do subsecretário Daniel Lima.

Mesmo sem a confirmação da doença causada pelo novo coronavírus, o caso dele foi considerado como suspeito e o corpo não pôde ser velado, além de ter sido entregue à família em caixão lacrado pelo serviço funerário em cumprimento ao protocolo do Ministério da Saúde para a pandemia.

O sepultamento, no cemitério municipal São José, ocorreu cerca de 40 minutos após a conclusão dos procedimentos funerários. Antes disso, havia sido feita a coleta de material para os exames, que foram encaminhados ao laboratório Charles Mérieux, cujo resultado saiu nesta quinta-feira, já tendo sido comunicado à família.

A morte de Idelfonso chamou a atenção pelo fato de ele ter recusado o atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência que se deslocou até a residência dele para levá-lo ao hospital no dia anterior ao falecimento. Segundo um familiar ele teria dito que queria morrer em casa.

Segundo foi apurado, o paciente possuía histórico de hipertensão arterial e no mês passado tinha sido diagnosticado com um quadro de pneumonia. Uma irmã vinha acompanhando-o nas consultas médicas. Parentes e amigos se despediram de Idelfonso via redes sociais, lamentando a morte e a impossibilidade de uma adequada despedida.