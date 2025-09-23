Acre
Ex-vice-ministro boliviano e aliado de Evo Morales é preso com laboratório de cocaína em propriedade de sua empresa
Luis Felipe Cáceres, de 63 anos, foi detido após operação policial encontrar droga em empresa registrada em seu nome; ele era confidente do ex-presidente por 13 anos
Luis Felipe Ladislao Cáceres García (63), ex-vice-ministro da Defesa Social e confidente próximo do ex-presidente Evo Morales por mais de 13 anos, foi preso nesta terça-feira (23) na região tropical de Cochabamba, após a descoberta de um laboratório de cristalização de cloridrato de cocaína em uma propriedade vinculada a ele.
A operação da Força Especial de Combate ao Narcotráfico (Felcn) ocorreu na madrugada no distrito de Esmeralda, município de Puerto Villarroel. Os agentes seguiram uma trilha escondida no mato que levava a um laboratório clandestino totalmente equipado, localizado próximo a uma empresa de agregados registrada em nome do ex-vice-ministro no governo de Evo Morales.
Cáceres, que ocupou cargo-chave no governo Morales por mais de uma década, está detido na cela da Umopar-Chimoré aguardando audiência de medidas cautelares. A prisão expõe supostos vínculos entre altos funcionários do governo e o narcotráfico na principal região cocalera da Bolívia.
O laboratório de cristalização de cocaína ligado ao ex-vice-ministro Luis Felipe Cáceres possuía estrutura industrial completa, com áreas especializadas para diluição, peneiramento, filtragem, destilação, secagem e prensagem da droga. A fábrica clandestina, localizada a 500 metros da empresa de britagem de propriedade do ex-autoridade, tinha capacidade para pelo menos dez pessoas trabalhando simultaneamente.
De acordo com o relatório da Força Especial de Combate ao Narcotráfico (Felcn), os agentes encontraram e incineraram grandes quantidades de insumos: 2.000 litros de acetato, 200 litros de gasolina, 50 quilos de carvão ativado, 50 quilos de bissulfito, 40 litros de ácido e 50 quilos de permanganato.
A polícia confirmou que a propriedade pertence à mesma área onde funciona a empresa de agregados de Cáceres, que servia de fachada para o laboratório. O ex-vice-ministro foi preso em flagrante enquanto estava nas instalações da britagem, próximo ao local onde a droga era produzida.
Testemunhas disseram que a empresa de extração de agregados era usada para camuflar as atividades ilegais. O caso revela a sofisticação das operações narcotraficantes com supostas conexões governamentais na principal região produtora de coca da Bolívia.
O caso revela um suposto esquema de proteção ao narcotráfico na região mais cocalera do país
Ex-chefes da Força Especial de Combate ao Narcotráfico (Felcn) declararam ao jornal El Deber que Cáceres proibia operações na área sem sua autorização prévia.
“A maioria era rejeitada; só aceitava algumas intervenções em áreas que ele autorizava”, relatou uma fonte policial.
A prisão ocorre dois dias após a captura de Elba Terán Gonzales, irmã da ex-líder cocaleira Margarita Terán e próxima de Morales, com 10 quilos de cocaína em Villa Tunari. O procurador-geral Roger Mariaca confirmou que as operações continuarão na região.
O Procurador-Geral do Estado, Roger Mariaca, confirmou a prisão e garantiu que as operações continuarão nos trópicos de Cochabamba para capturar todos os envolvidos.
Cáceres, que liderou a estratégia de combate ao narcotráfico entre 2006 e 2019, acumulou uma fortuna declarada de mais de US$ 9 milhões de dólares durante o período em que esteve no governo de Evo Morales (MAS). Ironia do destino: o ex-vice-ministro era conhecido por proibir operações de combate às drogas na região dos trópicos de Cochabamba sem sua autorização prévia.
O caso foi encaminhado ao Ministério Público, que já indiciou o ex-aliado de Morales pelo crime de tráfico de substâncias controladas. A audiência preliminar está marcada para as próximas horas desta quarta-feira (24). A prisão expõe as contradições do ex-autoridade que, enquanto chefiava o combate ao narcotráfico, supostamente restringia as operações policiais justamente na principal região produtora de coca do país.
A operação representa um duro golpe contra as estruturas de poder ligadas ao tráfico de drogas no trópico de Cochabamba, área historicamente dominada por grupos narcotraficantes.
Veja vídeo Com Unitel:
Comentários
Acre
Rio Branco registra 5 mortes no trânsito em menos de 48 horas durante Semana Nacional de prevenção
Capital acreana já iguala número de setembro de 2024, com seis óbitos; três vítimas morreram no Segundo Distrito e duas na Transacreana
A capital acreana vive uma onda de violência no trânsito com cinco mortes registradas em menos de dois dias. Três vítimas faleceram no Segundo Distrito (bairros Quinze, Santa Inês e Vila Acre) e outras duas na rodovia Transacreana, na zona rural. Os casos ocorrem durante a Semana Nacional do Trânsito, que promove campanhas educativas em todo o país até está quinta-feira (25).
Os números impressionam pela gravidade e timing: setembro de 2025 já iguala as seis mortes registradas no mesmo mês de 2024, com mais de uma semana ainda pela frente. De janeiro a julho deste ano, Rio Branco contabilizou 24 óbitos no trânsito – 53% do total de 2024, quando a capital fechou o ano com 45 vítimas fatais.
Dados do Detran-AC revelam que setembro foi o mês mais violento de 2024, com seis mortes, mesmo número registrado em junho e outubro. A repetição da tragédia em 2025 acende alerta sobre a eficácia das políticas de prevenção.
Contexto alarmante
- Setembro/2025: já iguala as 6 mortes registradas em setembro/2024 – com mais de uma semana antes do fim do mês
- Janeiro a julho/2025: 24 mortes (53% do total de 2024)
- 2024: ano fechou com 45 vítimas fatais
Ironia trágica
As mortes ocorreram durante a Semana Nacional do Trânsito (até 25/09), que tem como objetivo promover ações educativas para reduzir acidentes.
Dados históricos
Setembro, junho e outubro de 2024 foram os meses mais violentos (6 mortes cada)
Tendência de 2025 indica possível superação dos índices anteriores
Os números reforçam a urgência de mais políticas públicas efetivas para conter a violência viária no Acre, estado que historicamente apresenta índices elevados de acidentes fatais, muitas vezes associados a excesso de velocidade, embriaguez e infraestrutura precária.
As autoridades de trânsito reforçam a necessidade de conscientização, especialmente durante a Semana Nacional do Trânsito, que tem como objetivo reduzir estatísticas como as registradas nestes dois dias de tragédia na capital acreana.
Comentários
Acre
Alunos flagrados consumindo maconha em escola de Cruzeiro do Sul responderão por tráfico de drogas
Polícia Civil vai pedir prisão preventiva dos envolvidos; delegado defende que consumo em instituição de ensino configura crime mais grave
A Polícia Civil investiga um caso de consumo de entorpecentes dentro de uma escola em Cruzeiro do Sul, onde alunos foram flagrados fumando maconha nas dependências da instituição. De acordo com o delegado Heverton Carvalho, os envolvidos responderão criminalmente por tráfico de drogas, mesmo com a pequena quantidade apreendida, por o crime ter ocorrido dentro de uma instituição de ensino.
“Indivíduos que foram flagrados consumindo maconha na escola vão responder criminalmente pelo delito de tráfico de drogas. Provavelmente, amanhã serão submetidos à audiência de custódia, e o Poder Judiciário vai decidir se responderão presos ou em liberdade”, afirmou o delegado. “A Polícia Civil vai representar pela manutenção da prisão e conversão em prisão preventiva, porque não podemos permitir que no ambiente escolar haja consumo e oferta de entorpecentes a outros estudantes.”
Heverton Carvalho reforçou a importância das denúncias por parte da comunidade escolar e pediu que pais, professores e diretores acionem a Polícia Militar para que casos semelhantes sejam imediatamente encaminhados à Polícia Civil.
“Nosso objetivo é proteger o ambiente escolar, garantindo que seja um espaço de estudo e formação, evitando que drogas destruam vidas e comprometam o futuro dos jovens”, concluiu o delegado. Os alunos flagrados serão apresentados à Justiça nas próximas horas.
Comentários
Acre
Incêndio destrói residência no bairro Vitória, em Sena Madureira
Moradores acionaram Bombeiros após verem chamas se alastrando; não houve vítimas, mas casa sofreu danos significativos na estrutura e conteúdo
Uma casa foi completamente tomada pelas chamas durante um incêndio registrado na manhã desta terça-feira (23) no bairro Vitória, em Sena Madureira. Moradores da região acionaram o Corpo de Bombeiros assim que perceberam o fogo se alastrando pela residência.
De acordo com informações preliminares, não houve vítimas no incidente. No entanto, as chamas causaram danos significativos à estrutura do imóvel e destruíram móveis e eletrodomésticos que estavam no local.
As equipes de bombeiros controlaram o incêndio e evitaram que as chamas se propagassem para imóveis vizinhos. A Defesa Civil foi acionada para acompanhar a situação e garantir a segurança da comunidade.
As causas do incêndio ainda são desconhecidas e estão sendo investigadas pelas autoridades competentes. Os proprietários da residência receberão orientações sobre os procedimentos para reconstrução do imóvel.
Você precisa fazer login para comentar.