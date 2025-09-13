Geral
Ex-vereadora de Capixaba é investigada por possível acúmulo de cargos públicos
A ex-vereadora de Capixaba Sara Frank de Lima Rodrigos, é alvo de investigação do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) por suspeita de acumular cargos públicos de forma irregular. Sara foi candidata a prefeita do município pelo MDB nas eleições municipais de 2024. Ela recebeu 34,18% dos votos e perdeu para Manoel Maia (DEM).
De acordo com denúncia recebida pela Promotoria de Justiça Cumulativa de Capixaba, além do cargo eletivo, a servidora teria atuado como professora da Escola Municipal Nair Sombra e ainda estaria vinculada ao Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf), ou ao Serviço de Água e Esgoto do Estado (Saneacre).
O MPAC informou que instaurou inquérito civil para apurar se o caso configura acúmulo ilegal de funções, já que a Constituição só admite a prática em situações específicas, quando houver compatibilidade de horários.
A investigação também vai analisar se houve ato de improbidade administrativa, nos termos da Lei nº 8.429/1992, com as alterações trazidas pela Lei nº 14.230/2021.
O procedimento seguirá com a coleta de informações e diligências necessárias para instruir o caso.
Com informações do MPAC
Raio-x do sistema prisional no Acre tem superlotação e desafios sociais explícitos
O sistema prisional do Acre enfrenta uma crise marcada por superlotação, déficit de vagas e desafios sociais profundos, conforme revela apuração exclusiva do ac24horas com dados recentes do Departamento de Execução Penal (DEEP) do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (IAPEN/AC) referentes a julho de 2025 e do Observatório de Análise Criminal do Ministério Público do Estado (MPAC) de 2024. Com um cenário de 8.385 apenados para 7.366 vagas disponíveis, o estado lida com um déficit de 1.303 vagas, agravando as condições de encarceramento e dificultando a ressocialização.
Os números do IAPEN/AC apontam que, das 7.366 vagas no sistema prisional, 4.133 são destinadas ao encarceramento e 3.160 ao monitoramento eletrônico. Atualmente, 5.388 pessoas estão em regime fechado, sendo 1.176 presas provisoriamente, ou seja, ainda sem julgamento definitivo e, portanto, consideradas inocentes até que se prove o contrário. Além disso, 2.997 apenados cumprem pena com monitoramento eletrônico.
A superlotação é evidente em várias unidades. A Unidade de Recolhimento Provisório em Rio Branco, por exemplo, abriga 1.757 presos, apesar de ter capacidade para apenas 759, enquanto a Unidade Penitenciária Moacir Prado, em Tarauacá, tem 486 detentos para 280 vagas. A Unidade Penitenciária Masculina de Cruzeiro do Sul também enfrenta lotação extrema, com 823 presos para 512 vagas. Por outro lado, algumas unidades, como a Antônio Amaro, em Rio Branco, e a Unidade Penitenciária do Quinari, operam abaixo da capacidade, com 98 presos para 300 vagas e 499 para 796 vagas, respectivamente.
Perfil do apenado
O perfil dos apenados, traçado pelo Observatório de Análise Criminal do MPAC entre julho e dezembro de 2024, revela um recorte social preocupante. A maioria dos presos (28,36%) tem entre 25 e 29 anos, seguida por 19,8% na faixa de 30 a 34 anos e 19,54% entre 18 e 24 anos. Homens representam 93,57% da população carcerária, enquanto mulheres são 6,43%. Quanto à raça, 83,7% se declaram pardos, 7,43% pretos e 7,24% brancos.
A baixa escolaridade é outro ponto crítico: 49,09% dos apenados possuem apenas o ensino fundamental incompleto, enquanto apenas 0,76% têm ensino superior completo. No que diz respeito ao estado civil, 60,4% são solteiros, 23,51% vivem em união estável e 12,12% são casados. O tráfico de drogas lidera como principal motivo de prisão, seguido por homicídio qualificado, roubo qualificado, roubo simples e homicídio simples.
Plano Pena Justa
Diante desse cenário, o governo do Acre lançou o plano Pena Justa, assinado pelo governador e encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (STF), com o objetivo de combater a superlotação e melhorar as condições dos presídios.
Segundo Marcos Frank Costa, presidente do IAPEN/AC, o plano prevê estratégias inovadoras, “dentre elas destacamos a regressão cautelar ou progressão antecipada, onde os presos, a pessoa penada, ela é avaliada diante de alguns critérios que são estabelecidos no próprio plano e após autorização judicial essa pessoa se entrega a uma atividade laboral de forma monitorada”, disse ao ac24horas. Há também a previsão de estabelecimento de metas em diversos eixos, como a ampliação de vagas, melhoria das condições de infraestrutura e iniciativas de ressocialização, como a reinserção de apenados em atividades laborais monitoradas.
Líder do Comando Vermelho no Acre é preso em Porto Velho pelo BOPE
“Negola do CV” tinha mandado de prisão por homicídio, roubo e tráfico de drogas
Um dos principais líderes do Comando Vermelho no Acre, identificado como Felipe A. A., conhecido como “Negola do CV”, foi preso na noite de sexta-feira (12) por uma guarnição do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), em Porto Velho (RO). A ação ocorreu durante operação de combate ao crime organizado, na zona leste da capital rondoniense.
Com mandado de prisão expedido pela Vara de Combate ao Crime Organizado de Rio Branco, “Negola” respondia a processos por homicídio, roubo majorado e tráfico de drogas. Segundo a Polícia Militar, ele havia se deslocado para Porto Velho para atuar a serviço da facção criminosa.
O criminoso foi localizado na chamada “zona de risco” da Rua Luziânia, no bairro Jardim Santana. Cercado pelos policiais, não teve chance de fuga e acabou preso.
Conduzido ao Departamento de Flagrantes, o detido ficará recolhido até ser transferido para o Complexo Penitenciário de Rio Branco, no Acre.
Corpo de Bombeiros resgata corpo de homem açude de Sena Madureira
O Corpo de Bombeiros resgatou o corpo de um homem que se afogou durante uma pescaria, na noite desta sexta-feira (12), em Sena Madureira, no interior do Acre.
De acordo com testemunhas, o homem, que não teve a identidade divulgada, mergulhou com vida, mas não retornou à superfície. A guarnição de mergulhadores do 6° BEPCIF foi acionada para resgatar o corpo, numa operação de busca contou com o apoio da Polícia Civil e da Polícia Militar.
O corpo foi encontrado por mergulhadores, recolhido e entregue à Polícia Civil para os procedimentos de praxe.
