Ex-vereador acusado de homicídio de pecuarista vai a júri popular em Rio Branco

Julgamento está marcado para esta segunda-feira; caso envolve acusação de assassinato de proprietário rural

O ex-presidente da Câmara Municipal de Capixaba, Mauristélio Tessinari de Souza, conhecido como Téio Tessinari, vai a júri popular nesta segunda-feira (10), no Fórum Criminal de Rio Branco.

O ex-vereador é acusado de matar o pequeno pecuarista Antônio Deuzimar Santiago da Silva, o “Deuzinho”, de 49 anos, em junho de 2022, na Vila Maparro, área rural situada em território boliviano, próxima à fronteira com o município acreano de Capixaba. Segundo a denúncia do Ministério Público do Acre (MPAC), a vítima foi atingida por quatro disparos, sendo três pelas costas, o que indica que não houve possibilidade de defesa.

As investigações apontam que o crime teria sido motivado por uma discussão relacionada ao desaparecimento de gado arrendado pelos dois. De acordo com o MPAC, Téio suspeitava que o parceiro estivesse desviando animais, mas, na verdade, ele próprio seria o responsável pelo sumiço. Para evitar o pagamento da dívida e eliminar uma testemunha, o ex-vereador teria executado o amigo e sócio.

Após o crime, Tessinari fugiu para o território boliviano, onde permaneceu por mais de um ano. Nesse período, foi incluído na lista de difusão vermelha da Interpol, que reúne procurados internacionais. Ele acabou preso em 20 de setembro de 2023, quando compareceu espontaneamente a uma audiência no Fórum de Rio Branco e teve a prisão decretada em seguida.

A defesa, conduzida pelo advogado Sanderson Moura, sustenta que o acusado agiu em legítima defesa, afirmando que a vítima o ameaçava e que a confissão e a apresentação voluntária de Téio demonstram sua boa-fé. “Ele sempre colaborou com a Justiça e se apresentou espontaneamente tanto na delegacia quanto em juízo”, disse o advogado à época.

O julgamento será presidido pelo juiz Fábio Costa, da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Rio Branco, e contará com a presença de familiares da vítima e de moradores de Capixaba, cidade de onde ambos eram conhecidos

