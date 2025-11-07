Conecte-se conosco

Ex-vereador acusado de homicídio de pecuarista vai a júri popular em Rio Branco

Publicado

4 horas atrás

em

Julgamento está marcado para esta segunda-feira; caso envolve acusação de assassinato de proprietário rural

Acusado de matar o pecuarista “Deuzinho” a tiros na fronteira com a Bolívia, Téio Tessinari enfrentará o júri popular no Fórum de Rio Branco. Foto: Reprodução

O ex-presidente da Câmara Municipal de Capixaba, Mauristélio Tessinari de Souza, conhecido como Téio Tessinari, vai a júri popular nesta segunda-feira (10), no Fórum Criminal de Rio Branco.

O ex-vereador é acusado de matar o pequeno pecuarista Antônio Deuzimar Santiago da Silva, o “Deuzinho”, de 49 anos, em junho de 2022, na Vila Maparro, área rural situada em território boliviano, próxima à fronteira com o município acreano de Capixaba. Segundo a denúncia do Ministério Público do Acre (MPAC), a vítima foi atingida por quatro disparos, sendo três pelas costas, o que indica que não houve possibilidade de defesa.

As investigações apontam que o crime teria sido motivado por uma discussão relacionada ao desaparecimento de gado arrendado pelos dois. De acordo com o MPAC, Téio suspeitava que o parceiro estivesse desviando animais, mas, na verdade, ele próprio seria o responsável pelo sumiço. Para evitar o pagamento da dívida e eliminar uma testemunha, o ex-vereador teria executado o amigo e sócio.

Após o crime, Tessinari fugiu para o território boliviano, onde permaneceu por mais de um ano. Nesse período, foi incluído na lista de difusão vermelha da Interpol, que reúne procurados internacionais. Ele acabou preso em 20 de setembro de 2023, quando compareceu espontaneamente a uma audiência no Fórum de Rio Branco e teve a prisão decretada em seguida.

A defesa, conduzida pelo advogado Sanderson Moura, sustenta que o acusado agiu em legítima defesa, afirmando que a vítima o ameaçava e que a confissão e a apresentação voluntária de Téio demonstram sua boa-fé. “Ele sempre colaborou com a Justiça e se apresentou espontaneamente tanto na delegacia quanto em juízo”, disse o advogado à época.

O julgamento será presidido pelo juiz Fábio Costa, da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Rio Branco, e contará com a presença de familiares da vítima e de moradores de Capixaba, cidade de onde ambos eram conhecidos

Geral

Homem morre após sofrer possível infarto fulminante ao pilotar moto em Acrelândia

Publicado

4 horas atrás

em

7 de novembro de 2025

Por

Figura conhecida da comunidade religiosa, ele já tratava problemas cardíacos e havia passado por internação recente. Caso gerou comoção na cidade

O falecimento do diácono Osiel, figura conhecida e respeitada na comunidade religiosa local. Ele sofreu um infarto fulminante enquanto pilotava uma motocicleta por uma via urbana da cidade. Foto: captada 

O diácono Osiel, figura conhecida e respeitada em Acrelândia, no interior do Acre, faleceu na tarde desta sexta-feira (7) após sofrer um infarto fulminante enquanto pilotava sua motocicleta por uma via urbana da cidade.

De acordo com relatos de moradores, o diácono passou mal repentinamente e caiu do veículo. Testemunhas que estavam nas proximidades tentaram prestar os primeiros socorros, mas ele não resistiu. Pessoas próximas revelaram que Osiel já enfrentava problemas cardíacos e havia passado por internação para tratamento especializado em Rio Branco há alguns meses.

A notícia de sua morte se espalhou rapidamente pela cidade, gerando grande comoção. Nas redes sociais, membros da comunidade religiosa e moradores de Acrelândia prestaram homenagens ao diácono, destacando seu legado de fé e dedicação à comunidade local.

Geral

Líder de facção do Amazonas é preso enquanto fazia compras em loja de departamentos em Rio Branco

Publicado

5 horas atrás

em

7 de novembro de 2025

Por

Criminoso conhecido como “Bola” era foragido por homicídio e foi reconhecido por policial de férias

Apontado como o principal líder de uma facção criminosa que atua no município de Pauini, no Amazonas, Lucas Vieira Santana, conhecido como “Bola”, foi preso na noite de ontem (quinta-feira) em Rio Branco, enquanto fazia compras em uma loja de departamentos.

A prisão foi realizada por integrantes do Grupo Tático do 1º Batalhão da Polícia Militar (1º BPM), após o criminoso ser reconhecido por um policial militar amazonense que estava de férias na capital acreana. Ao identificar o foragido, o agente acionou imediatamente a equipe tática, que realizou a abordagem e prendeu o suspeito.

Lucas Vieira possuía um mandado de prisão em aberto por homicídio e, segundo a polícia, é apontado como a principal liderança de uma facção criminosa em Pauini, com ramificações também no município de Boca do Acre (AM).

O acusado foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla) e deve ser transferido para o estado do Amazonas nas próximas horas.

Geral

Trabalho investigativo da Polícia Civil garante nova condenação por feminicídio de Silvia Raquel

Publicado

6 horas atrás

em

7 de novembro de 2025

Por

O trabalho investigativo conduzido pela Polícia Civil do Acre (PCAC) foi decisivo para mais uma condenação no caso do assassinato da engenheira civil Silvia Raquel, ocorrido em agosto de 2014, em Rio Branco. O acusado, Giani Justo Freitas, mototaxista e então esposo da vítima, foi novamente condenado pelo crime, desta vez a 22 anos de prisão em regime fechado, após novo julgamento realizado na última quinta-feira, 6, pelo Conselho de Sentença da 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar de Rio Branco.

A nova decisão reafirma a gravidade dos fatos apurados ao longo da investigação da Polícia Civil, que, desde o início, reuniu provas técnicas e testemunhais que apontaram Giani como autor do feminicídio. A engenheira foi encontrada morta dentro de uma caixa d’água na residência do casal, o que causou grande comoção na época.

Em 2019, o réu havia sido condenado a 19 anos de prisão por homicídio qualificado, mas obteve o direito de recorrer em liberdade. Em 2021, após recurso do Ministério Público do Acre, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça aumentou a pena para 24 anos de reclusão. Posteriormente, a defesa conseguiu anular o primeiro julgamento. No entanto, com o novo júri realizado nesta semana, o Conselho de Sentença manteve a condenação, reconhecendo novamente as provas levantadas pela investigação policial.

Após a decisão, a magistrada decretou a prisão imediata de Giani Justo, que foi encaminhado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM).

De acordo com a delegada, Juliana De Angelis, que presidiu o caso em 2014, destacou o trabalho técnico e comprometido das equipes responsáveis pelo caso. “Desde o primeiro momento, nossas equipes atuaram com rigor técnico e sensibilidade diante da gravidade do crime. A investigação realizada pela Polícia Civil foi essencial para elucidar os fatos e garantir que a verdade prevalecesse. Essa nova condenação reforça a confiança da sociedade no trabalho investigativo e no papel da Polícia Civil na busca por justiça, especialmente em crimes de feminicídio”, destacou.

Fonte: PCAC

