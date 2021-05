O Tribunal de Contas do Estado (TCE/AC) resolveu abrir duas investigações nesta terça-feira (4), em que dois ex-secretários da gestão do ex-governador Tião Viana são alvos.

Trata-se do ex-gestor da Segurança Pública, Emylson Farias, e do ex-secretário de Educação, Cultura e Esportes (SEE), Marco Brandão.

O nome de Brandão está envolvido em uma auditoria que trata da investigação de fornecimento e consumo de combustível, durante o exercício de 2014 na SEE. A relatora do processo é a conselheira Dulcinéa Benício de Araújo.

Já Emylson, está tendo conduta apurada por possível dano ao erário público. O órgão investiga depósitos de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e contratação irregular de servidor por condenação do Estado na Justiça do Trabalho. O relator do caso é o conselheiro Ronald Polanco.

