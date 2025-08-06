Brasil
Ex-secretário de Trump acusa CIA de interferir nas eleições do Brasil
Mike Benz atuou no Departamento de Estado dos EUA, e aponta suposta interferência norte-americana no Brasil
Por Metrópoles
Mike Benz, ex-funcionário do Departamento de Estado dos Estados durante o primeiro governo de Donald Trump, acusou a CIA (Agência Central de Inteligência) de utilizar uma organização não-governamental para interferir nas eleições do Brasil em 2022, durante a gestão de Joe Biden.
A declaração aconteceu nesta quarta-feira (6/8), durante audiência na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (Credn) da Câmara dos Deputados.
Sem apresentar provas concretas, Benz afirmou que a trama envolveu o Fundo Nacional para a Democracia (NED), supostamente controlado pelo Partido Democrata, de Biden.
O Fundo teria sido usada pela CIA em uma suposta interferência no pleito brasileiro, vencido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) contra o então presidente Jair Bolsonao (PL), que tentava a reeleição. A interferência seria exatamente para favorecer Lula.
Na audiência, o ex-funcionário da diplomacia norte-americana também apontou que o governo dos EUA aumentou os recursos destinados ao Brasil entre 2019 e 2023, via Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (Usaid) durante o governo de Jair Bolsonaro (PL). Os objetivos, alegou Benz, seriam atacar Bolsonaro e censurar políticos de direita.
Suposta interferência no Brasil
- Nos primeiros dias da era Trump II, a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (Usaid) passou a ser atacada pelo bilionário Elon Musk.
- O presidente dos EUA também adotou a retórica de Musk, acusando a Usaid de ser composta por “radicais loucos de esquerda”.
- A Usaid foi acusada de interferir nas últimas eleições presidenciais realizadas no Brasil.
- A agência foi fechada pela administração Trump.
Antes de ser fechada pelo atual governo dos EUA, a Usaid era a maior doadora individual de ajuda humanitária ao redor do mundo.
As denúncias de Benz na Câmara dos Deputados surgem no momento em que o presidente Donald Trump tenta interferir, por meio de retaliações econômicas, no julgamento de Jair Bolsonaro. O ex-presidente é apontado como o líder de uma organização criminosa, que tentou um golpe de Estado no Brasil para impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Brasil
Dólar fecha abaixo de R$ 5,50 pela primeira vez em quase um mês
A entrada em vigor da tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros nos Estados Unidos não interferiu no mercado financeiro nesta quarta-feira (6). O dólar fechou abaixo de R$ 5,50 pela primeira vez em quase um mês. A bolsa de valores subiu mais de 1% e atingiu o maior nível em duas semanas.
O dólar comercial encerrou esta quarta-feira (6) vendido a R$ 5,463, com recuo de R$ 0,043 (-0,78%). Exceto na primeira hora de negociação, a cotação operou em baixa e fechou próxima às mínimas do dia.
No menor nível desde 8 de julho, a moeda norte-americana caiu 2,46% apenas nos quatro primeiros pregões de agosto. Em 2025, a divisa recua 11,6%.
O mercado de ações teve um dia de ganhos. O índice Ibovespa, da B3, fechou aos 134.568 pontos, com alta de 1,04%. Subindo pela terceira vez seguida, com alta de 1,59% na semana, o indicador está no nível mais alto desde 23 de julho.
Apesar de o tarifaço do governo Donald Trump passar a valer hoje, o dólar continuou a cair com o aumento das chances de que o Federal Reserve (Fed, Banco Central dos Estados Unidos) cortará os juros a partir de setembro. Nesta quarta-feira, uma diretora regional do Fed disse que os juros básicos nos Estados Unidos devem cair nos próximos meses.
Juros menores em economias avançadas estimulam a migração de capitais especulativos para países emergentes, como o Brasil. Nem a imposição de uma tarifa adicional de 25% para a Índia pelo governo Trump reverteu a queda do dólar.
Brasil
Moraes descarta recuar sobre prisão domiciliar de Bolsonaro
Com apoio de maioria da Primeira Turma, ministro sinalizou que não deve rever medida imposta ao ex-presidente
O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), descarta recuar da decisão que impôs a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A auxiliares, ele tem dito que, a despeito de qualquer crítica, não deve rever a medida.
Embora uma ala da Corte considere a domiciliar “exagerada” e até “desnecessária” diante da proximidade do julgamento definitivo da ação penal sobre a trama golpista, Moraes ainda conta com o apoio da maioria dos colegas, especialmente os da Primeira Turma.
As decisões do ministro, relator das investigações contra Bolsonaro, têm sido referendadas pela maioria do colegiado. Os ministros Cristiano Zanin, Flávio Dino e Cármen Lúcia costumam acompanhá-lo. Já o ministro Luiz Fux oscila e tem apresentado divergências.
Nesta quarta-feira (6), o decano do STF, Gilmar Mendes, negou que a decisão tenha causado desconforto entre ministros da Corte. “O Alexandre tem toda a nossa confiança e o nosso apoio”, disse, durante evento do Instituto Esfera Brasil.
Internamente, a avaliação dos ministros é de que o recurso que será interposto pela defesa de Bolsonaro, pedindo a revogação da prisão, não deve prosperar. Os advogados alegam que não houve descumprimento das cautelares, mas Moraes está convicto do contrário.
O entorno do relator afirma que há mais chances de a prisão domiciliar ser convertida em preventiva – caso haja novos descumprimentos – do que de o ministro voltar atrás e “aliviar” para Bolsonaro.
Fonte: CNN
Brasil
“Montanha de barras de ouro” apreendida pela PRF tem valor milionário; veja
Valor de carga de ouro interceptada em Roraima revela a dimensão do mercado de garimpo ilegal no Brasil
A “montanha de barras de ouro” apreendida pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) em Boa Vista, Roraima, tem um valor de mercado que ultrapassa R$ 60 milhões. O cálculo, baseado na cotação atual do metal, revela a dimensão financeira da operação criminosa investigada pela Polícia Federal (PF).
A carga, que totaliza 103,35 kg de ouro, foi encontrada em um fundo falso de uma picape na última segunda-feira (4). O valor de R$ 61 milhões é estimado com base na cotação do grama do ouro no mercado financeiro, que recentemente opera em torno de R$ 600. Essa cifra expressiva evidencia o potencial de lucro de atividades como o garimpo ilegal e o contrabando.
O material foi descoberto após a PRF abordar o motorista Bruno Mendes de Jesus. Ele apresentou nervosismo e contradições ao justificar sua viagem, o que levou a uma inspeção minuciosa do veículo e à localização do compartimento secreto.
Embora o valor de mercado legal seja milionário, o ouro extraído de garimpo ilegal é frequentemente vendido no mercado clandestino com um “deságio” (desconto). Mesmo assim, os valores continuam a movimentar uma cadeia de crimes ambientais e financeiros.
O material representa a maior apreensão de ouro já realizada pela PRF no país. Segundo o governo federal, as mais de 100 barras de ouro maciço vinham de Rondônia e teriam como possível destino a Venezuela ou a Guiana.
Todo o metal apreendido foi encaminhado para a custódia da Polícia Federal, que lidera a investigação para rastrear a origem e o destino das barras. Após a conclusão do processo judicial, o ouro poderá ser incorporado ao patrimônio da União ou leiloado, caso fique provado alguma irregularidade.
