Geral
Ex-sargento da PM vai a júri popular por tentativa de homicídio em Epitaciolândia
Erisson de Melo Neri é acusado de atirar quatro vezes contra estudante de medicina em 2021; julgamento começa na segunda-feira (22)
O Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Vara Criminal da Comarca de Epitaciolândia julgará, na próxima segunda-feira (22), o ex-sargento da Polícia Militar Erisson de Melo Neri, acusado de tentar matar o estudante de medicina Flávio Hendrick de Jesus Ferreira, em 2021.
O réu responderá pelos crimes de tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo e lesão corporal. O julgamento terá início às 8h, no Fórum Desembargador Francisco das Chagas Praça, e deve se estender até a terça-feira (23), quando está prevista a leitura do veredicto. Ao todo, 18 testemunhas serão ouvidas.
O caso ocorreu na madrugada de 28 de novembro de 2021, em uma boate de Epitaciolândia. Neri, então sargento da PM, discutiu com o estudante e, em seguida, sacou uma pistola, efetuando quatro disparos contra a vítima.
Mesmo após o jovem cair ao chão gravemente ferido, o policial ainda o agrediu com chutes, sendo contido apenas com a ajuda de suas acompanhantes.
Hendrick foi socorrido ao Hospital de Brasileia e depois transferido para o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), onde passou por tratamento intensivo.
O julgamento será acompanhado de perto pela comunidade, já que o caso gerou grande repercussão na região.
Comentários
Geral
Polícia Militar prende líder de organização criminosa em operação conjunta entre Acre e Santa Catarina
A Polícia Militar do Acre, em ação integrada com a Polícia Militar de Santa Catarina, prendeu um homem conhecido como “Barba Negra”, apontado como o principal líder de organização criminosa em Brasileia.
O criminoso foi localizado no interior de Santa Catarina, onde vinha residindo, e acabou capturado pelas equipes especializadas de inteligência. Após a prisão, ele foi conduzido e permanece à disposição da Justiça.
A operação é mais um importante resultado no combate ao crime organizado, reforçando o compromisso das polícias militares em proteger a sociedade e atuar de forma articulada com outras instituições de segurança pública em todo o país.
Comentários
Geral
Polícia Civil inicia construção de complexo institucional na Cidade do Povo
O governo do Acre, por meio da Polícia Civil, iniciou a construção do novo complexo da instituição na Cidade do Povo, em Rio Branco. As obras estão sendo realizadas em uma área localizada ao redor da delegacia do bairro, na Rua Railson Nascimento, e vão abrigar importantes unidades da corporação.
O projeto contempla a construção da base da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE), do Núcleo de Operações com Cães (NOC), da perícia veicular, de um galpão destinado ao patrimônio, da cadeia de custódia (espaço reservado para guarda e preservação de materiais periciados), além de um hotel de trânsito para servidores da Polícia Civil.
O investimento é de R$ 6 milhões, oriundos da Caixa Econômica Federal, com apoio da Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo (Sehurb). A execução das obras está a cargo da Divisão de Obras da Polícia Civil, com previsão de conclusão em janeiro de 2026.
O delegado-geral da Polícia Civil do Acre, José Henrique Maciel, destacou a importância do projeto e agradeceu o apoio do governo estadual.
“Essa obra representa um marco para a nossa instituição, pois vai fortalecer a infraestrutura da Polícia Civil e oferecer melhores condições de trabalho para nossos servidores. Agradecemos ao governador Gladson Cameli pelo empenho em garantir os recursos e viabilizar esse projeto que, sem dúvidas, trará mais eficiência e qualidade na prestação dos serviços à sociedade acreana”, afirmou o delegado-geral.
Fonte: PCAC
Comentários
Geral
Mulher é encontrada morta em motel de Rio Branco com sinais suspeitos
Rayza Emanuelle, 26 anos, foi localizada com sangramento na boca e travesseiro sobre a cabeça; polícia investiga se homem visto no local fugiu sem prestar socorro
O corpo de Rayza Emanuelle Oliveira Souza, 26 anos, foi encontrado na noite desta quinta-feira (18) em um quarto de motel na Via Chico Mendes, no bairro Triângulo Velho, em Rio Branco. A vítima apresentava sangramento na boca e um travesseiro sobre a cabeça, segundo relatos preliminares. Testemunhas informaram à Polícia Civil que um homem não identificado chegou ao local de moto pouco antes do ocorrido e saiu sozinho, sem solicitar ajuda.
O delegado Leonardo Ribeiro, da Delegacia de Homicídios (DHPP), afirmou que aguarda o laudo cadavérico para determinar se houve crime ou se a morte foi natural. “Se configurar violência doméstica, o caso seguirá para a DEAM”, declarou. Funcionários do motel acionaram o Samu após encontrar a vítima desacordada na cama, mas os socorristas confirmaram o óbito no local. A polícia isolou a área e realizou perícia para esclarecer as circunstâncias da morte.
Morte de jovem em motel revela história de vulnerabilidade e luta por recomeço
Além da investigação sobre as circunstâncias de sua morte, a história de Rayza Emanuelle Oliveira Souza, 26 anos, revela um cotidiano de vulnerabilidade e esforços para reconstruir a vida. Moradora do bairro Estação Experimental em Rio Branco, a jovem trabalhava como profissional do sexo na Via Verde há mais de um ano, mas tentava diversificar suas fontes de renda – anunciava-se como “especialista em venda sob encomenda” nas redes sociais e chegou a iniciar um curso de técnica de enfermagem, interrompido por falta de recursos.
Uma vizinha não identificada contou que Rayza havia voltado à prostituição após abandonar os estudos. Mãe de dois filhos pequenos, ela documentava nas redes sociais sua rotina de cuidados maternos – mostrando compras para as crianças, idas à academia e até medicamentos buscados no posto de saúde da Vila Ivonete.
Na quinta-feira (17), um dia antes de ser encontrada morta, ela havia registrado um boletim de ocorrência contra a própria mãe, detalhe que pode integrar as investigações sobre seu contexto de vida. Seu perfil nas redes era um misto de anúncios de produtos à venda, registros do cotidiano e tentativas de organização financeira.
Você precisa fazer login para comentar.