Ex-promessa diz que perdeu quase R$ 1 milhão por vício em apostas: “Não tenho nem R$ 3 na conta”

Ação do 8° Batalhão aproxima policiais militares da comunidade urbana e rural; iniciativa busca fortalecer laços e sensação de proteção

No início da tarde desta terça-feira (25), um homem armado tentou assaltar uma lotérica no município de Mâncio Lima, no Acre. Equipado com um revólver e usando capacete, o criminoso tentou quebrar o vidro de proteção do caixa e chegou a disparar contra a barreira, mas não conseguiu levar o dinheiro.

Sem sucesso no roubo ao estabelecimento, o assaltante acabou levando o celular de uma cliente antes de fugir. Do lado de fora, um comparsa o aguardava, e os dois conseguiram escapar do local.

De acordo com o delegado José Obetânio, a polícia já iniciou as buscas pelos suspeitos. “Já estamos no encalço deles”, afirmou. As investigações continuam para identificar e prender os envolvidos no crime.

Objetivos da ação:

Reforçar o patrulhamento preventivo

Estreitar relacionamento com a população

Identificar demandas de segurança locais

Dissuadir possíveis ações criminosas

Abordagem comunitária:

Durante as visitas, os PMs:

Conversaram com comerciantes sobre preocupações com segurança

Orientaram gestores escolares sobre protocolos de emergência

Distribuíram números de contato rápido para situações de risco

Declaração oficial:

“Essa interação direta é fundamental para construirmos uma segurança pública mais eficaz. Quando a comunidade confia e colabora com a PM, todos ganhamos em proteção”, destacou o comando do 8° Batalhão.

Próximos passos:

A corporação anunciou que dará continuidade às ações com:

Rodas de conversa periódicas em bairros estratégicos

Programa de visitas regulares a escolas

Blitzes educativas sobre diversos temas de segurança

Contexto:

Manoel Urbano, município a 368 km de Rio Branco, vem recebendo atenção especial da PM devido:

À sua localização estratégica na fronteira interestadual

Ao fluxo de pessoas nas zonas rural e urbana

À necessidade de reforço na segurança escolar

A população pode sugerir locais para futuras rondas através do telefone (68) 9999-9999 ou pelo email [email protected]. A iniciativa integra o programa “PM Mais Perto de Você”, que já atendeu 15 comunidades no interior acreano neste ano.

A Polícia Militar reafirmou seu compromisso com a ordem pública e destacou que seguirá atuando para garantir a paz e a segurança da população.

