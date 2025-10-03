Brasil
Ex-procurador do INSS tentou comprar carro de R$ 380 mil após ser alvo de operação
O ex-procurador-chefe do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho tentou comprar um carro de luxo avaliado em R$ 380 mil pouco mais de um mês depois da operação da Polícia Federal que o afastou do cargo.
De acordo com relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeira (Coaf) entregue à CPI do INSS, que investiga o esquema de descontos ilegais a aposentados, o ex-servidor solicitou ao banco uma reserva para compra de Audi A5 Sedan Performance S Edition.
A solicitação feita por ele caiu no “monitoramento diário” bancário de 28 de maio deste ano. A Operação Sem Desconto, da Polícia Federal, foi às ruas em 23 de abril. Com isso, foi gerado um alerta ao Coaf, que recebe comunicações bancárias sobre movimentações suspeitas.
O documento não especifica se o veículo chegou a ser comprado ou não. Procurado, ele não se manifestou.
“Nesse momento, o cliente está afastado pela Justiça de sua posição e alegou à PF que usou parentes para receber valores de lobista e firmas ligadas a entidades sob suspeita no INSS. Entendemos pela comunicação devido a posição a qual o cliente ocupava e foi afastado e os motivos desse afastamento se refletirem em investigações da Polícia Federal voltadas a fraude bilionária do INSS”, diz o relatório.
Virgílio foi um dos cinco diretores do INSS afastados pela decisão judicial que deflagrou a Operação Sem Desconto, da Polícia Federal, em 23 de abril. O governo o retirou oficialmente do cargo no mesmo dia.
A investigação policial aponta que o então procurador teve um “incremento patrimonial” de R$ 18 milhões do grupo que estaria no centro das fraudes. Os repasses teriam ocorrido por meio de empresas e contas bancárias da mulher dele.
Entre os remetentes da verba, Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS, apontado como um dos principais articuladores do esquema.
A CPI do INSS aprovou, na quinta-feira, 2, a convocação de Virgílio Oliveira Filho para prestar depoimento, o que ainda não tem data para ocorrer.
Virgílio Oliveira Filho foi nomeado para o cargo de procurador-geral do INSS pela primeira vez em 2020, no governo do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL), e permaneceu no cargo até 2022, quando passou a atuar como consultor jurídico do Ministério do Trabalho e Previdência.
Em setembro de 2023, já no governo do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, Virgílio foi renomeado para a Procuradoria-Geral do INSS.
Os pagamentos seriam uma contrapartida para editar pareceres que garantiriam a continuidade de cobranças indevidas diretamente na folha de pagamento de aposentados e pensionistas.
Brasil
Caso Regis: possível redução de fiança de acusada gera revolta em Epitaciolândia
Amigos e familiares do professor assassinado manifestam indignação com rumores de que valor da fiança de Marijaene Maffi, suspeita de auxiliar na ocultação do corpo, teria caído para R$ 10 mil
A comoção pela morte do professor Reginaldo Silva Corrêa (Regis), assassinado em 25 de setembro em Epitaciolândia, transformou-se em revolta após circular a informação não oficial de que a fiança da suspeita Marijaene Maffi – acusada de participar da ocultação do corpo – teria sido reduzida para cerca de R$ 10 mil. A medida, ainda não confirmada pela Justiça, gerou protestos entre amigos e familiares da vítima.
“Não existe fiança que pague a vida de um pai de família”
“Não existe fiança que pague a vida de um pai de família”, desabafou um amigo do professor, ecoando o sentimento de parte da comunidade do Alto Acre, que teme a impunidade no caso. Regis foi morto a golpes de “mata-leão” por Victor Oliveira, que confessou o crime, e seu corpo foi enterrado em quintal do Loteamento Saraiva.
Victor seguem presos, mas a segunda acusada – com medidas cautelares – acendeu o alerta sobre a resposta judicial ao crime, que chocou a região pela brutalidade e pelas circunstâncias reveladas durante as investigações. O caso continua sob acompanhamento do sistema de Justiça.
Brasil
Secretária de Epitaciolândia defende contratação de Joelma para festival com emenda parlamentar de R$ 1,5 milhão
Marinete Mesquita afirmou que recursos não são do município, mas de emenda da deputada federal Antônia Lúcia, e que todo processo está em conformidade com a lei
Após a repercussão sobre a contratação da cantora Joelma (ex-Banda Calypso) para se apresentar na 13ª edição do Circuito Country em 2026, a Secretária de Planejamento de Epitaciolândia, Marinete Mesquita, usou as redes sociais para esclarecer a origem dos recursos.
Em publicação, ela afirmou que o valor destinado ao pagamento da atração não vem dos cofres municipais, mas sim de uma emenda parlamentar de R$ 1,5 milhão da deputada federal Antônia Lúcia.
“A prefeitura foi beneficiada com uma emenda de R$ 1,5 milhão da deputada Antônia Lúcia para a realização da 13ª edição do Circuito Country. Parte desse recurso será destinada ao pagamento da contratação artística”, explicou Marinete, reforçando que o processo está sendo conduzido “com total transparência e lisura”.
A secretária destacou ainda a diferença entre emendas parlamentares e recursos próprios, afirmando que a contratação segue a legislação e está alinhada ao orçamento aprovado. O show de Joelma está previsto para ocorrer no evento de 2026, que deve movimentar o calendário cultural do município.
Brasil
Governo do Acre reduz orçamento ambiental e amplia verba para agricultura em 2026, apesar do discurso de equilíbrio
Enquanto Gladson Cameli defende conciliação entre produção e conservação, projeto orçamentário corta 29% dos recursos da SEMA e 19% do IMAC, mas aumenta verba da Agricultura em 11%
Em contraste com seu discurso público sobre desenvolvimento sustentável, o governador Gladson Cameli (PP) encaminhou à Assembleia Legislativa um projeto de lei orçamentária para 2026 que reduz significativamente os recursos para a área ambiental enquanto amplia os investimentos na agricultura. Os dados foram revelados após análise do Projeto da Lei Orçamentária Anual (PLOA), enviado ao legislativo no final de setembro.
Mudanças orçamentárias propostas para 2026:
SEMA: redução de 29% (de R$ 23,4 milhões para R$ 16,7 milhões)
IMAC: corte de 19% (de R$ 8,2 milhões para R$ 6,7 milhões)
Agricultura: aumento de 11% (de R$ 103,6 milhões para R$ 114,9 milhões)
A divergência entre o discurso e a alocação de recursos ficou evidente durante participação do governador em evento realizado pelos jornais Valor Econômico, O Globo e Rádio CBN, onde Cameli afirmou que “não precisa tirar uma árvore para fortalecer o agronegócio” com as tecnologias disponíveis.
Os números revelam uma priorização orçamentária para o setor agrícola em detrimento das políticas ambientais, levantando questionamentos sobre a efetividade da conciliação entre produção e conservação na prática administrativa do governo. O projeto ainda será analisado pelos deputados estaduais.
