Ex-primeira-dama Beatriz Cameli lança biografia de Orleir Cameli em quatro cidades do Acre

Obra biográfica do ex-governador será lançada pela ex-primeira-dama Beatriz Cameli em Brasileia, Rio Branco, Tarauacá e Sena Madureira

A ex-primeira-dama do Acre, Beatriz Cameli, inicia na próxima segunda-feira (24) uma série de lançamentos do livro “Orleir Cameli, Um Homem à Frente de Seu Tempo” em quatro cidades acreanas. A obra biográfica chegará a Brasileia, Rio Branco, Tarauacá e Sena Madureira, após ter sido lançada inicialmente em Cruzeiro do Sul no último dia 27 de setembro.

“Ele trabalhou em todo o Acre e nessas cidades ele era muito querido, por isso vamos levar a obra até esses locais”, explicou Beatriz Cameli sobre a decisão de expandir os lançamentos para estas localidades.

Orleir Cameli, tio do atual governador Gladson Cameli, foi prefeito de Cruzeiro do Sul (1993-1994) e governador do Acre (1995-1999). Faleceu em 8 de maio de 2013, vítima de câncer. O livro estará disponível em duas versões: edição de brochura por R$ 70 e capa dura por R$ 120, oferecendo ao público diferentes opções de acesso à trajetória política do ex-governador.

A obra, que homenageia o ex-governador e ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, falecido em 2013, já havia sido lançada na cidade natal do político em setembro e agora chega a Brasileia, Rio Branco, Tarauacá e Sena Madureira.

Cronograma de lançamentos

24/11 (seg): Brasileia – Centro Cultural Sebastião Dantas Barroso (19h30)

26/11 (qua): Rio Branco – Centro Cultural do TJ/AC (19h30)

28/11 (sex): Sena Madureira – Auditório Francisca Souza (19h30)

29/11 (sáb): Tarauacá – Teatro Municipal José Potyguara (19h30)

Valores das edições

Brochura: R$ 70

Capa dura: R$ 120

O lançamento itinerante reforça o legado político de Orleir Cameli, tio do atual governador Gladson Cameli, em um movimento que também atualiza a presença da família Cameli no cenário político acreano. A escolha das cidades segue a trajetória histórica do ex-governador pelo interior do estado.

Dona Beatriz revela seus propósitos ao escrever a biografia

“O que me motivou foi colocar em palavras escritas a integridade, a coragem e a maneira como o Orleir levou a vida empresarial, política e familiar, todas as suas ações que eu observava no dia a dia. Então pensei que isso teria que entrar para a história”, conta a autora.

Outro aspecto abordado no livro é a defesa do ex-governador e ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, que, segundo dona Beatriz, recebeu muitas acusações injustas.

“Quis fazer justiça a um homem que lutou pelos seus sonhos. Muitas vezes os seus desafetos quiseram derrubá-lo. Então nesse livro eu conto a verdade, com a narração de fatos ocorridos durante os seus quatro anos à frente do governo do Acre. Inventaram histórias sobre ele ter diversos CPFs e que possuía um avião. Isso nunca foi provado e essa biografia faz a defesa da memória de um homem que dedicou a vida ao seu povo”, conta.

