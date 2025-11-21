Brasil
Ex-primeira-dama Beatriz Cameli lança biografia de Orleir Cameli em quatro cidades do Acre
Obra biográfica do ex-governador será lançada pela ex-primeira-dama Beatriz Cameli em Brasileia, Rio Branco, Tarauacá e Sena Madureira
A ex-primeira-dama do Acre, Beatriz Cameli, inicia na próxima segunda-feira (24) uma série de lançamentos do livro “Orleir Cameli, Um Homem à Frente de Seu Tempo” em quatro cidades acreanas. A obra biográfica chegará a Brasileia, Rio Branco, Tarauacá e Sena Madureira, após ter sido lançada inicialmente em Cruzeiro do Sul no último dia 27 de setembro.
“Ele trabalhou em todo o Acre e nessas cidades ele era muito querido, por isso vamos levar a obra até esses locais”, explicou Beatriz Cameli sobre a decisão de expandir os lançamentos para estas localidades.
Orleir Cameli, tio do atual governador Gladson Cameli, foi prefeito de Cruzeiro do Sul (1993-1994) e governador do Acre (1995-1999). Faleceu em 8 de maio de 2013, vítima de câncer. O livro estará disponível em duas versões: edição de brochura por R$ 70 e capa dura por R$ 120, oferecendo ao público diferentes opções de acesso à trajetória política do ex-governador.
A obra, que homenageia o ex-governador e ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, falecido em 2013, já havia sido lançada na cidade natal do político em setembro e agora chega a Brasileia, Rio Branco, Tarauacá e Sena Madureira.
Cronograma de lançamentos
- 24/11 (seg): Brasileia – Centro Cultural Sebastião Dantas Barroso (19h30)
- 26/11 (qua): Rio Branco – Centro Cultural do TJ/AC (19h30)
- 28/11 (sex): Sena Madureira – Auditório Francisca Souza (19h30)
- 29/11 (sáb): Tarauacá – Teatro Municipal José Potyguara (19h30)
Valores das edições
- Brochura: R$ 70
- Capa dura: R$ 120
O lançamento itinerante reforça o legado político de Orleir Cameli, tio do atual governador Gladson Cameli, em um movimento que também atualiza a presença da família Cameli no cenário político acreano. A escolha das cidades segue a trajetória histórica do ex-governador pelo interior do estado.
Dona Beatriz revela seus propósitos ao escrever a biografia
“O que me motivou foi colocar em palavras escritas a integridade, a coragem e a maneira como o Orleir levou a vida empresarial, política e familiar, todas as suas ações que eu observava no dia a dia. Então pensei que isso teria que entrar para a história”, conta a autora.
Outro aspecto abordado no livro é a defesa do ex-governador e ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, que, segundo dona Beatriz, recebeu muitas acusações injustas.
“Quis fazer justiça a um homem que lutou pelos seus sonhos. Muitas vezes os seus desafetos quiseram derrubá-lo. Então nesse livro eu conto a verdade, com a narração de fatos ocorridos durante os seus quatro anos à frente do governo do Acre. Inventaram histórias sobre ele ter diversos CPFs e que possuía um avião. Isso nunca foi provado e essa biografia faz a defesa da memória de um homem que dedicou a vida ao seu povo”, conta.
Brasil
Rio Branco sanciona lei para criar Programa de Prevenção à Violência Doméstica após três feminicídios em 2025
Lei municipal estabelece grupos reflexivos para homens agressores como estratégia para reduzir reincidência; norma foi publicada no Diário Oficial nesta sexta-feira (21)
A Câmara Municipal de Rio Branco sancionou a Lei nº 2.616/2025, que cria o Programa de Prevenção e Combate à Violência Doméstica e Intrafamiliar no município. A normativa, promulgada pelo presidente do legislativo, Joabe Lira, surge em resposta aos três casos de feminicídio já registrados na capital acreana em 2025.
O programa estabelece uma política pública focada na reflexão, conscientização e responsabilização de autores de violência, com a implementação de grupos reflexivos para homens envolvidos em casos de agressão contra mulheres. A iniciativa visa atuar diretamente sobre comportamentos abusivos, promovendo mudanças estruturais.
Conforme o Artigo 2º da lei, os objetivos principais incluem a “ressignificação sobre o papel masculino e distorções que possam levar à potencial agressividade dos autores de violência, bem como a prevenção, combate e redução dos casos de reincidência”. A medida representa uma estratégia inovadora no enfrentamento à violência doméstica no Acre, focando na reeducação dos agressores como forma de proteger vidas femininas.
Objetivos do programa
- Ressignificação do papel masculino
- Redução da reincidência de violência doméstica
- Reflexão sobre distorções que levam à agressividade
- Mudanças estruturais de comportamento
Contexto local
- Legislação: Lei nº 2.616/2025, promulgado pelo presidente da Câmara Joabe Lira
- Motivação: Três feminicídios na capital em 2025
- Âmbito: Política pública municipal
A iniciativa representa uma mudança de paradigma no enfrentamento à violência de gênero no Acre, ao focar na responsabilização e ressocialização dos agressores, complementando as políticas tradicionais de proteção às vítimas. A medida chega em momento crítico de recrudescimento da violência contra mulheres no estado.
Brasil
Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 5
A Caixa Econômica Federal paga nesta sexta-feira (21) a parcela de novembro do novo Bolsa Família aos beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 5.
O valor mínimo corresponde a R$ 600, mas com o novo adicional o valor médio do benefício sobe para R$ 683,28. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, neste mês o programa de transferência de renda do Governo Federal alcançará 18,65 milhões de famílias, com gasto de R$ 12,69 bilhões.
Além do benefício mínimo, há o pagamento de três adicionais. O Benefício Variável Familiar Nutriz paga seis parcelas de R$ 50 a mães de bebês de até seis meses de idade, para garantir a alimentação da criança. O Bolsa Família também paga um acréscimo de R$ 50 a gestantes e nutrizes (mães que amamentam), um de R$ 50 a cada filho de 7 a 18 anos e outro, de R$ 150, a cada criança de até 6 anos.
No modelo tradicional do Bolsa Família, o pagamento ocorre nos últimos dez dias úteis de cada mês. O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas no aplicativo Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco.
Pagamento unificado
Os beneficiários de 735 cidades receberam o pagamento no último dia 14, independentemente do NIS. A medida beneficiou os moradores dos 497 municípios do Rio Grande do Sul e de todos os 22 municípios do Acre. Também foram beneficiadas cidades em sete estados: Rio Grande do Norte (147), Paraná (38), Sergipe (9), São Paulo (7), Piauí (6), Roraima (6) e Amazonas (3). Entre as cidades paranaenses com pagamento unificado, está Rio Bonito do Iguaçu, que teve 90% das construções destruídas por um tornado .
Essas localidades foram afetadas por chuvas ou por estiagens ou têm povos indígenas em situação de vulnerabilidade. A lista dos municípios com pagamento antecipado está disponível na página do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social.
Desde o ano passado, os beneficiários do Bolsa Família não têm mais o desconto do Seguro Defeso. A mudança foi estabelecida pela Lei 14.601/2023, que resgatou o Programa Bolsa Família (PBF). O Seguro Defeso é pago a pessoas que sobrevivem exclusivamente da pesca artesanal e que não podem exercer a atividade durante o período da piracema (reprodução dos peixes).
Regra de proteção
Cerca de 2,42 milhões de famílias estão na regra de proteção em novembro. Essa regra permite que famílias cujos membros consigam emprego e melhorem a renda recebam 50% do benefício a que teriam direito por até dois anos, desde que cada integrante receba o equivalente a até meio salário mínimo.
Em junho, o tempo de permanência na regra de proteção foi reduzido de dois para um ano. No entanto, a mudança só abrange as famílias que entraram na fase de transição desde junho. Quem se enquadrou na regra até maio deste ano continuará a receber metade do benefício por dois anos.
Auxílio Gás
Neste mês não haverá o pagamento do Auxílio Gás, que beneficia famílias cadastradas no CadÚnico. Como o benefício só é pago a cada dois meses, o pagamento voltará em dezembro.
Só pode receber o Auxílio Gás quem está incluído no CadÚnico e tenha pelo menos um membro da família que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC). A lei que criou o programa definiu que a mulher responsável pela família terá preferência, assim como mulheres vítimas de violência doméstica.
Brasil
PF e polícia colombiana destroem 14 dragas e causam prejuízo de mais de R$ 100 milhões ao garimpo ilegal na Operação Fronteira Dourada
Ação conjunta atingiu bases clandestinas no Amazonas e na Colômbia; equipamentos pesados, combustível e mercúrio foram eliminados
A Polícia Federal, em parceria com a Polícia Nacional da Colômbia, destruiu 14 dragas usadas no garimpo ilegal de ouro durante a Operação Fronteira Dourada. As ações ocorreram entre os dias 14 e 19 de novembro no Rio Puruê, no Amazonas, e no Rio Purê, já em território colombiano.
Além das dragas — avaliadas em cerca de R$ 8 milhões cada — foram destruídos seis rebocadores e diversos equipamentos empregados na extração clandestina. Quatro frascos de mercúrio também foram apreendidos. Segundo a PF, não houve confronto e ninguém foi preso. O prejuízo estimado ao garimpo ilegal supera R$ 100 milhões.
A operação foi coordenada pelo Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia (CCPI) e mobilizou policiais brasileiros e colombianos, além de equipes do ICMBio, Ibama, Exército Brasileiro e Censipam. Os pontos de exploração ilegal foram identificados por meio de imagens de satélite analisadas pelo CCPI.
Equipamentos destruídos ou apreendidos:
• 14 dragas
• 6 rebocadores
• 1 retroescavadeira
• 48 motores
• 7.800 litros de diesel
• 25 botijões de gás
• 3 cilindros de oxigênio
• 1 gerador
• 2 latas de fluido hidráulico (20 L cada)
• 32 galões de óleo 15W40 (20 L cada)
• 178 litros de gasolina
• 4 frascos de mercúrio
• 2 balsas de combustível
No total, 120 policiais participaram da operação — 30 brasileiros e 90 colombianos.
