Ex-presidiário agride esposa e ameaça matar mulher e sogra no Juruá

O ex-presidiário Francisco das Chagas de Lima foi denunciado à Polícia Militar pela esposa por agressão física e ameaça. Segundo a vítima, na noite dessa terça-feira, 29, no bairro do Colégio, o acusado teria batido nela e agredido verbalmente sua, além de dizer que chamaria membros de uma facção criminosa para matar as duas. O acusado não foi preso.

As vítimas relataram que Francisco iniciou uma discussão com a companheira, vindo a bater no rosto dela, causando lesão em um olho. A mãe dela, uma idosa, embora não tenha sofrido agressões físicas, foi alvo de ofensas verbais e de grave ameaça. Ele disse que “iria chamar o pessoal da facção para matar as duas”.

Ambas relataram que tais episódios de violência e ameaças são recorrentes e que temem por consequências mais graves. A Polícia Militar fez buscas pelo homem, que não foi localizado.

