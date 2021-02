O vice-ministro da Defesa do Consumidor, Jorge Silva, afirmou no último domingo que a ex-presidente Jeanine Añez não tem moral para falar da pandemia COVID-19

La Paz (ABI) – A ex-presidente, Jeanine Añez, afirmou erroneamente que os casos da COVID-19 voltaram a descontrolar-se e não falou dos casos de corrupção na compra de respiradores e testes, do colapso dos hospitais e dos mortos nas ruas que ocorreram em seu regime.

Segundo dados estatísticos, em 16 de junho de 2020, a Bolívia apresentava um quadro desolador porque o sistema de saúde já havia entrado em colapso e seis pessoas morreram nas ruas ou nas portas de hospitais.

Por exemplo, em 13 de julho, Juan Carlos Ch. Morreu nas ruas de Cochabamba depois de ser rejeitado em sete centros médicos, sua família tentou enterrá-lo, mas três cemitérios se recusaram a realizar o sepultamento devido à demanda de túmulos e ao excesso de cadáveres.

De 10 de março a 8 de novembro de 2020, foram confirmados 142.475 casos de coronavírus na Bolívia nos 9 departamentos do país e ocorreram 8.795 mortes.

No entanto, muitas instituições questionaram o número real de mortes na Bolívia por ser quase cinco vezes maior que o oficial. O então diretor nacional de Epidemiologia, Virgilio Prieto, admitiu o sub-registro de óbitos do COVID-19.

Os picos mais altos da pandemia registraram um alto índice de doenças. Em 18 de julho, 2.036 processos foram apresentados e em 19 de agosto 2.031 processos foram apresentados.

Mas o regime de Añez não se caracterizou apenas pela negligência nos casos de coronavírus, mas também pela corrupção na compra de equipamentos. A Comissão Legislativa Especial investigou os casos Respiradores I, vinculados à denúncia de aquisição de 170 respiradores espanhóis com sobretaxa; Respiradores II, referente à compra de 324 equipamentos chineses com falhas e outros casos.

$ 27.683 foram pagos por respiradores espanhóis quando seu custo por unidade foi de $ 8.000. Foram fabricados pela empresa Respira e adquiridos por intermédio da IME Consulting Global Services SL

Os respiradores chineses custavam US $ 35.858 cada, mas o preço de fábrica era de US $ 18.500, devido ao uso de uma empresa intermediária.

Os 324 equipamentos tiveram problemas técnicos e foram distribuídas em hospitais. O governo anterior também se envolveu em um evento escandaloso na compra de testes de PCR para coronavírus. Um laboratório uruguaio, sem intermediários, ofereceu um preço de Bs 22,8 milhões pelos 672.000 testes, mas o governo concedeu a compra a uma empresa chinesa por Bs 47,3 milhões.

Enquanto isso, na segunda onda do coronavírus são registrados os seguintes dados: no dia 1º de janeiro foram 861 casos e o governo assinou um acordo para a compra de 5,2 milhões de vacinas russas do Sputnik V e está negociando com outras grandes empresas dose para imunizar todos os bolivianos .

A este respeito, o vice-ministro da Defesa do Consumidor, Jorge Silva, afirmou no último domingo que a ex-presidente Jeanine Añez não tem moral para falar da pandemia COVID-19, porque seu governo plantou-se a corrupção e nada fez para proteger a população desta doença.

“Añez e seus colaboradores não fizeram absolutamente nada para combater o coronavírus e isso podemos demonstrar com documentos. Añez deve ficar calada e deve pensar em como ajudar nos processos de investigação que serão realizados sobre os 24 atos de corrupção em que está envolvida ”, disse a autoridade.

