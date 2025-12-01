Geral
Ex-presidente do Deracre é condenado a devolver R$ 5 milhões por irregularidades em obras na BR-364
Decisão de 2025 exige devolução de recursos e multa; caso expõe fragilidade na gestão de infraestrutura no Acre durante governo Tião Viana
Por André Gonzaga
O Tribunal de Contas da União (TCU) determinou que o ex-presidente do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre, Ocirodo Oliveira Júnior, devolva mais de R$ 5,1 milhões aos cofres públicos e pague multa de R$ 700 mil. A decisão, tomada pela 1ª Câmara em novembro deste ano, concluiu que não houve comprovação da aplicação correta de recursos destinados à manutenção da BR-364, em trecho entre Feijó e Tarauacá.
O julgamento seguiu o rito da Tomada de Contas Especial, que é um mecanismo utilizado quando há suspeita de mau uso de dinheiro público. Como o gestor não apresentou defesa válida no tempo estipulado, as contas foram julgadas irregulares com período de 15 dias para comprovação do pagamento. Caso contrário, a dívida será cumprida na Justiça. Além disso, o Ministério Público Federal no Acre (MPF/AC) recebeu cópia da decisão para avaliar medidas civis ou penais.
O passo a passo da decisão mostra como o TCU atua: primeiro, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), responsável por repassar os recursos federais, apontou falhas na prestação de contas das obras; em seguida, o tribunal notificou o responsável e analisou documentos; depois, concluiu que não havia provas suficientes da execução dos serviços; por fim, condenou o ex-dirigente do Deracre, órgão estadual encarregado da execução, a devolver valores, aplicou multa e autorizou cobrança judicial.
Ocirodo Júnior ocupava a presidência do Deracre entre 2012 e 2015, período em que o Acre era governado por Tião Viana (PT). Coube a ele, como dirigente estadual, comprovar o uso adequado dos recursos federais. A ausência de projetos técnicos, diários de obra assinados e registros fotográficos com data e localização pesou contra sua gestão e reforçou a decisão.
Sobre o prazo
O período estabelecido pelo TCU não começa a contar na data do julgamento. Ele passa a valer somente após a notificação oficial do responsável. Isso significa que, primeiro, o acórdão é aprovado; depois, o tribunal comunica formalmente o condenado, seja por publicação no Diário Oficial da União, carta registrada ou sistema eletrônico. A partir dessa comunicação, o relógio começa a correr.
Em segundo plano, é importante lembrar que em 2024 o mesmo tribunal analisou outro processo envolvendo Ocirodo Júnior e decidiu de forma mais branda: as contas foram consideradas regulares com ressalvas, e o DNIT foi apenas alertado para reforçar controles. Agora, a condenação é mais severa e evidencia mudança de postura. Sem documentação sólida, o TCU não reconhece a aplicação correta dos recursos. Assim, o recado é direto: quem não comprova, devolve.
Discussão por partilha de tatu termina em homicídio na comunidade São Salvador, em Mâncio Lima
Primos bebiam juntos quando briga terminou em agressões a pauladas e uma facada fatal
Um desentendimento por causa da partilha da carne de um tatu resultou na morte de Claudemir Cruz Vieira, de 26 anos, na comunidade São Salvador, zona rural de Mâncio Lima. O crime foi cometido pelo primo da vítima, Carlos César de Souza da Silva, de 24 anos, na madrugada deste domingo.
Segundo relatos de familiares, os dois passaram a noite bebendo quando começaram a discutir sobre quem ficaria com parte da caça abatida na noite anterior. Durante a briga, Claudemir atingiu Carlos César com pauladas no braço, ombro e cabeça, provocando um corte profundo. Em reação, Carlos desferiu uma facada abaixo da costela esquerda da vítima.
Claudemir ainda caminhou alguns metros até a frente da igreja da comunidade, onde caiu e morreu.
Após o crime, familiares colocaram a vítima e o autor em um barco e os levaram pelo Rio Môa até o porto da comunidade Belo Monte, onde aguardaram a chegada da Polícia Militar. Carlos César recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao Pronto-Socorro para atendimento dos ferimentos na cabeça. Após receber alta, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil.
O Instituto Médico Legal realizou a remoção do corpo de Claudemir Cruz Vieira.
Jovem é preso após perseguir criança de 9 anos em Rodrigues Alves
Menina caiu e se feriu ao tentar fugir; PM capturou o suspeito após perseguição
Um jovem de 19 anos, identificado como José Francisco, foi preso em flagrante pela Polícia Militar na tarde deste domingo, 30, no bairro São Francisco, em Rodrigues Alves, após perseguir uma menina de 9 anos.
De acordo com a mãe da criança, o suspeito, morador da mesma comunidade, vinha correndo atrás da filha nos últimos dias. Neste domingo, a menina seguia para a casa de uma parente para pegar alguns limões quando foi novamente abordada por José Francisco, que iniciou a perseguição.
Aos prantos, a vítima caiu durante a fuga e sofreu cortes nos joelhos. Populares que presenciaram a cena ajudaram a criança e evitaram que fosse alcançada. A mãe relatou ainda que, na noite anterior, o suspeito quase conseguiu agarrá-la, mas ela conseguiu entrar em casa. Mesmo assim, ele permaneceu sentado em frente à residência, fingindo normalidade.
Com base nas informações, a guarnição iniciou buscas pelo acusado. Ao perceber a aproximação da viatura, José Francisco tentou fugir, mas foi capturado. Segundo a PM, ele apresentava sinais de perturbação, possivelmente por uso de substâncias. O jovem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.
Casal é preso após agressões e ameaças a familiares e policiais no bairro Remanso, em Cruzeiro do Sul
Homem teria agredido esposa e padrasto; mulher insultou policiais e citou facção durante abordagem, diz PM.
