Geral

Ex-presidente de bairro é baleado acidentalmente durante caçada em Sena Madureira

Publicado

1 hora atrás

em

Aldemir Mota da Silva, conhecido como Nó de Pau, foi atingido no abdômen e transferido para Rio Branco; estado de saúde é estável

O ex-presidente do bairro Ana Vieira, em Sena Madureira, Aldemir Mota da Silva, de 49 anos, popularmente conhecido como “Nó de Pau”, foi baleado acidentalmente durante uma caçada no último domingo (31). O caso ocorreu no km 35 da BR-364, no trecho entre Sena Madureira e Manoel Urbano.

De acordo com informações preliminares, Aldemir participava da caçada ao lado de um colega, quando o parceiro atirou contra um porco do mato. O disparo, no entanto, também atingiu a vítima na região do abdômen.

Mesmo ferido, Aldemir conseguiu caminhar e foi socorrido por amigos, sendo levado ao Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira. Segundo os médicos, apesar da gravidade do ferimento, o projétil não atingiu órgãos vitais.

Na segunda-feira (1º), ele foi transferido para o Pronto-Socorro de Rio Branco, onde permanece internado no Setor de Traumatologia. Seu estado de saúde é considerado estável e sem risco de morte.

A Polícia deve investigar as circunstâncias do disparo para esclarecer o ocorrido.

Geral

Homem é condenado por caluniar padre nas redes sociais

Publicado

4 horas atrás

em

1 de setembro de 2025

Por

A 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), por unanimidade, condenou José Valdenício de Souza Pedrosa, por calúnia, após ele divulgar mensagens ofensivas questionando a conduta do padre José Luiz dos Santos Damsceno, nas redes sociais e no grupo de WhatsApp da paróquia. Foi estabelecido o pagamento de R$ 2 mil por danos morais ao líder religioso.
Conforme os autos, o homem nas publicações se referia ao sacerdote como “charlatão” e o acusava de suposto desvio de dízimos da igreja. As mensagens repercutiram no grupo religioso, gerando comentários e abalando a reputação do padre perante a comunidade paroquial.
Para o relator do caso, juiz de Direito Clovis Lodi, ficou demonstrado, nos diversos registros anexados ao processo, que o pároco teve sua honra ofendida. “O conteúdo das mensagens comprova nítida tentativa de desprestígio à imagem do autor como líder religioso, extrapolando o direito à crítica e configurando ilícito indenizável”, afirmou na decisão.
O magistrado também ressaltou que “embora a Constituição Federal assegure a liberdade de expressão (artigo 5°, inciso IV e IX), essa garantia não é absoluta, encontrando limites no respeito à honra e à imagem das pessoas”. O acordão foi publicado na edição n.° 7.850 do Diário da Justiça (p. 37), desta segunda-feira, 1° de setembro.

Geral

Mototaxista sofre fratura após sacola de peixe prender no guidom e provocar queda na BR-364

Publicado

4 horas atrás

em

1 de setembro de 2025

Por

Acidente ocorreu próximo à ponte do Igarapé Judia; vítima de 51 anos foi levada ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado estável

O mototaxista Sebastião Alves de Aguiar, de 51 anos, ficou ferido na tarde desta segunda-feira (1º) após cair de sua motocicleta na BR-364, nas proximidades da ponte sobre o Igarapé Judia, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Testemunhas relataram que ele conduzia uma Honda CG 160 Fan, de cor branca, no sentido bairro-centro, quando uma sacola com peixes da espécie mandi, que carregava, acabou se prendendo ao guidom da moto. O incidente fez com que perdesse o controle e caísse na pista.

Com o impacto, Sebastião sofreu uma fratura no pé direito, além de ferimentos nas mãos, braços e escoriações pelo corpo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básico. Os paramédicos prestaram os primeiros socorros no local e encaminharam o mototaxista ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde recebeu atendimento em estado estável.

A Polícia Militar do Batalhão de Trânsito não chegou a ser acionada, e a motocicleta foi retirada do local por familiares.

Geral

Colisão entre motos deixa homem em estado grave e outro ferido em Rio Branco

Publicado

5 horas atrás

em

1 de setembro de 2025

Por

Acidente ocorreu no bairro Novo Calafate; vítima de 35 anos sofreu traumatismo craniano e precisou ser entubada

Um grave acidente envolvendo duas motocicletas deixou dois homens feridos na tarde desta segunda-feira (1º), no cruzamento das ruas Bom Jesus e Chico Mendes, no bairro Novo Calafate, em Rio Branco.

Os motociclistas foram identificados como Marrilson de Araújo Cavalcante, de 35 anos, e Lucas Albuquerque de Almeida, de 27. Segundo testemunhas, Marrilson seguia pela Rua Chico Mendes, em uma moto Biz, quando um problema mecânico no freio o impediu de parar. Ele acabou invadindo a via preferencial, onde passava Lucas em uma motocicleta Titan branca, no sentido contrário.

Com a colisão, ambos foram arremessados ao chão. Lucas sofreu escoriações nas mãos e pés, além de uma luxação no tornozelo direito, sendo levado ao pronto-socorro em estado estável. Já Marrilson teve afundamento de crânio, escalpelamento na parte superior da cabeça com exposição óssea e sangramento pelo ouvido, caracterizando traumatismo cranioencefálico. Devido à gravidade, precisou ser entubado ainda no local pela equipe médica.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou duas ambulâncias — uma de suporte básico e outra avançado — para o resgate das vítimas. Policiais do Batalhão de Trânsito atenderam a ocorrência, mas as motocicletas não estavam mais no local, pois foram retiradas por amigos dos envolvidos, supostamente por problemas de documentação.

Uma equipe da BPTrans esteve no pronto-socorro, onde Lucas relatou o acidente. O caso foi registrado em Boletim de Acidente de Trânsito (BAT).

