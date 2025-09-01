Ex-presidente de bairro é baleado acidentalmente durante caçada em Sena Madureira

Aldemir Mota da Silva, conhecido como Nó de Pau, foi atingido no abdômen e transferido para Rio Branco; estado de saúde é estável

O ex-presidente do bairro Ana Vieira, em Sena Madureira, Aldemir Mota da Silva, de 49 anos, popularmente conhecido como “Nó de Pau”, foi baleado acidentalmente durante uma caçada no último domingo (31). O caso ocorreu no km 35 da BR-364, no trecho entre Sena Madureira e Manoel Urbano.

De acordo com informações preliminares, Aldemir participava da caçada ao lado de um colega, quando o parceiro atirou contra um porco do mato. O disparo, no entanto, também atingiu a vítima na região do abdômen.

Mesmo ferido, Aldemir conseguiu caminhar e foi socorrido por amigos, sendo levado ao Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira. Segundo os médicos, apesar da gravidade do ferimento, o projétil não atingiu órgãos vitais.

Na segunda-feira (1º), ele foi transferido para o Pronto-Socorro de Rio Branco, onde permanece internado no Setor de Traumatologia. Seu estado de saúde é considerado estável e sem risco de morte.

A Polícia deve investigar as circunstâncias do disparo para esclarecer o ocorrido.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários