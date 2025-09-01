Geral
Ex-presidente de bairro é baleado acidentalmente durante caçada em Sena Madureira
Aldemir Mota da Silva, conhecido como Nó de Pau, foi atingido no abdômen e transferido para Rio Branco; estado de saúde é estável
O ex-presidente do bairro Ana Vieira, em Sena Madureira, Aldemir Mota da Silva, de 49 anos, popularmente conhecido como “Nó de Pau”, foi baleado acidentalmente durante uma caçada no último domingo (31). O caso ocorreu no km 35 da BR-364, no trecho entre Sena Madureira e Manoel Urbano.
De acordo com informações preliminares, Aldemir participava da caçada ao lado de um colega, quando o parceiro atirou contra um porco do mato. O disparo, no entanto, também atingiu a vítima na região do abdômen.
Mesmo ferido, Aldemir conseguiu caminhar e foi socorrido por amigos, sendo levado ao Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira. Segundo os médicos, apesar da gravidade do ferimento, o projétil não atingiu órgãos vitais.
Na segunda-feira (1º), ele foi transferido para o Pronto-Socorro de Rio Branco, onde permanece internado no Setor de Traumatologia. Seu estado de saúde é considerado estável e sem risco de morte.
A Polícia deve investigar as circunstâncias do disparo para esclarecer o ocorrido.
Homem é condenado por caluniar padre nas redes sociais
A 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), por unanimidade, condenou José Valdenício de Souza Pedrosa, por calúnia, após ele divulgar mensagens ofensivas questionando a conduta do padre José Luiz dos Santos Damsceno, nas redes sociais e no grupo de WhatsApp da paróquia. Foi estabelecido o pagamento de R$ 2 mil por danos morais ao líder religioso.
Conforme os autos, o homem nas publicações se referia ao sacerdote como “charlatão” e o acusava de suposto desvio de dízimos da igreja. As mensagens repercutiram no grupo religioso, gerando comentários e abalando a reputação do padre perante a comunidade paroquial.
Para o relator do caso, juiz de Direito Clovis Lodi, ficou demonstrado, nos diversos registros anexados ao processo, que o pároco teve sua honra ofendida. “O conteúdo das mensagens comprova nítida tentativa de desprestígio à imagem do autor como líder religioso, extrapolando o direito à crítica e configurando ilícito indenizável”, afirmou na decisão.
O magistrado também ressaltou que “embora a Constituição Federal assegure a liberdade de expressão (artigo 5°, inciso IV e IX), essa garantia não é absoluta, encontrando limites no respeito à honra e à imagem das pessoas”. O acordão foi publicado na edição n.° 7.850 do Diário da Justiça (p. 37), desta segunda-feira, 1° de setembro.
Mototaxista sofre fratura após sacola de peixe prender no guidom e provocar queda na BR-364
Acidente ocorreu próximo à ponte do Igarapé Judia; vítima de 51 anos foi levada ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado estável
O mototaxista Sebastião Alves de Aguiar, de 51 anos, ficou ferido na tarde desta segunda-feira (1º) após cair de sua motocicleta na BR-364, nas proximidades da ponte sobre o Igarapé Judia, no Segundo Distrito de Rio Branco.
Testemunhas relataram que ele conduzia uma Honda CG 160 Fan, de cor branca, no sentido bairro-centro, quando uma sacola com peixes da espécie mandi, que carregava, acabou se prendendo ao guidom da moto. O incidente fez com que perdesse o controle e caísse na pista.
Com o impacto, Sebastião sofreu uma fratura no pé direito, além de ferimentos nas mãos, braços e escoriações pelo corpo.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básico. Os paramédicos prestaram os primeiros socorros no local e encaminharam o mototaxista ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde recebeu atendimento em estado estável.
A Polícia Militar do Batalhão de Trânsito não chegou a ser acionada, e a motocicleta foi retirada do local por familiares.
Colisão entre motos deixa homem em estado grave e outro ferido em Rio Branco
Acidente ocorreu no bairro Novo Calafate; vítima de 35 anos sofreu traumatismo craniano e precisou ser entubada
