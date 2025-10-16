Conecte-se conosco

Brasil

Ex-presidente Bolsonaro recebe visita de políticos em prisão domiciliar, incluindo acreano Bittar

Publicado

3 horas atrás

em

Encontros ocorrem após condenação a quase 30 anos no caso do golpe; agenda inclui líderes evangélicos, presidente do PL e governador

Nos próximos dias, Bolsonaro também receberá a visita do deputado Sóstenes Cavalcante (líder da bancada evangélica na Câmara), do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, e do governador de Santa Catarina, Jorginho Mello. Foto: captada 

O ex-presidente Jair Bolsonaro, atualmente em prisão domiciliar após condenação a quase 30 anos no caso da trama golpista, receberá na tarde desta quinta-feira a visita do ex-senador acreano Márcio Bittar. O encontro está marcado para as 14h (horário de Brasília), conforme autorização concedida pela Justiça.

Em declaração à imprensa, Bittar expressou surpresa com a rapidez do agendamento: “Fiquei muito feliz quando soube pela imprensa nacional que o presidente queria minha visita. Foi tudo muito rápido. Há muitas pessoas e políticos importantes na lista”. O ex-senador afirmou que pretende “dar um abraço nele e levar o abraço dos acreanos”, enfatizando que não fará discursos, mas apenas demonstrará seu apoio pessoal.

A agenda de visitas ao ex-presidente inclui ainda nos próximos dias o deputado Sóstenes Cavalcante (líder da bancada evangélica), Valdemar Costa Neto (presidente nacional do PL) e o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello.

Além de Bittar, outros políticos foram autorizados a visitar o ex-chefe do Executivo, que cumpre prisão domiciliar após ser condenado a quase 30 anos de prisão no caso da trama golpista. Foto: captada 

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo

Brasil

Professora que dava aula e cozinhava em escola sem paredes celebra nova fase no Acre: ‘Hoje tenho ajuda’

Publicado

3 horas atrás

em

16 de outubro de 2025

Por

Célia Amorim, que ficou conhecida por fazer de tudo em uma escola precária no Bujari, agora leciona em um novo prédio. Apesar das dificuldades que ainda enfrenta e da incerteza da renovação do contrato de trabalho, ela disse que os alunos estão mais motivados para estudar

Célia Amorim segue como professora na Escola Estadual Rural Limoeiro Anexo, mas vive incerteza da renovação do contrato. Foto: Victor Lebre

A professora Graciele Amorim, também conhecida por Célia, da Escola Limoeiro Anexo, no município de Bujari, interior do Acre, descreve com carinho a trajetória que enfrentou para concluir os estudos e se tornar professora.

Nesta quarta-feira (15), celebra-se o Dia dos Professores, e o g1 conta, nesta reportagem, o que mudou na vida dela e dos alunos desde que o caso veio à tona.

Ela esteve no centro de uma reportagem do Fantástico, da TV Globo, que mostrou as dificuldades e a dedicação dela e dos alunos que estudavam em uma estrutura sem paredes.

Célia era responsável não só pelas aulas, mas também por servir merenda e limpar as salas, tudo para que os alunos não ficassem sem estudar.

Três meses após a inauguração da nova escola, no dia 10 de julho, Célia comemora as melhorias e fala com orgulho da nova fase. Segundo ela, a rotina na nova escola é mais leve, confortante e digna, e que os alunos demonstram ainda mais interesse pelas aulas.

A nova escola foi construída em madeira, com paredes, piso e conta com banheiro feito em alvenaria, algo distante da antiga realidade dos estudantes.

Escola Limoeiro Anexo contou com festa de dia das crianças para os alunos no último dia 13 de outubro; à direita, está a professora Célia Amorim. Foto: Arquivo pessoal

Por Renato Menezes, Jhenyfer de Souza, g1 AC — Rio Branco
“Hoje tenho ajuda. Teve mais melhorias, tenho quem cuida da limpeza, da merenda dos alunos. Eles gostam muito, tem transporte para levar eles até a escola. Tem banheiros, coisa que não tinha. Eles se empenham mais para estudar e tirar notas acima da média. Só reclamam mesmo quando tá muito quente, devido o calor que faz dentro de sala, às vezes quando falta energia eles estudam fora”, complementou.
Algumas dificuldades ainda persistem

Apesar das melhorias, tendo em vista as condições enfrentadas por eles antes, a professora ainda enfrenta dificuldades para preparar as atividades.

“Ainda não tem internet na escola, nem notebook, nem impressora, então se torna mais difícil imprimir atividades para os alunos”, disse.

Célia também vive a incerteza sobre a renovação do contrato de trabalho. “Ainda não sei se vão renovar. A gente sempre torce para continuar, mas nem sempre é do jeito que queremos”, falou.

Veja antes e depois da cozinha da Escola Limoeiro Anexo, no Bujari. Foto: cedidas

‘Dias melhores virão’

Mesmo com as limitações, Célia segue encontrando motivos para celebrar. Recentemente, a professora organizou um momento especial para as crianças por meio de doações.

“A gente fez o dia das crianças deles no dia 13. Foi dado cachorro-quente, pipoca, bolo, refrigerante, fizemos brincadeiras, foi bem bacana. O professor da prefeitura conseguiu as doações e fizemos essa pequena comemoração, mas que foi de grande importância pra eles”, comemorou.

Veja antes e depois da cozinha da Escola Limoeiro Anexo, no Bujari. Foto: cedidas

Comentários

Continue lendo

Brasil

Gaza recebe mais 30 corpos de palestinos: “Sinais de tortura”

Publicado

3 horas atrás

em

16 de outubro de 2025

Por

Constatação sobre o recibo de restos mortais, feridos e recuperados é válida desde que o acordo de paz em Gaza foi sinalizado

O Ministério da Saúde da Faixa de Gaza divulgou, nesta sexta-feira (16/10), um relatório sobre o número de mortos e feridos desde o cessar-fogo no enclave palestino. De acordo com o documento, o hospital recebeu os restos mortais de 30 prisioneiros palestinos de Israel, totalizando o número de corpos para 120. Segundo o órgão, os corpos apresentavam “sinais de tortura”.

De acordo com o ministério, as equipes médicas estão manuseando os corpos de acordo com os procedimentos e protocolos médicos aprovados, em preparação para a conclusão dos exames, documentação e entrega às famílias. A instituição enfatizou que foram encontrados sinais de agressão devido às ofensivas israelenses em Gaza.

“Alguns corpos apresentam sinais de tortura, espancamento, algemas e vendagem. Até o momento, quatro corpos foram reconhecidos por suas famílias”, comunicou.

Paz em Gaza

  • O acordo de paz entre Israel e o Hamas foi estabelecido durante a semana, mediado por Estados Unidos, Catar, Egito e Turquia.
  • A proposta prevê a troca de reféns israelenses por prisioneiros palestinos, que constitui a primeira fase do processo.
  • A segunda fase, que inclui o desarmamento do Hamas, a devolução dos restos mortais de reféns e a desocupação de Gaza está sendo discutida

O órgão ainda informou que muitas vítimas ainda estão sob os escombros e nas estrada em motivo das equipes de socorristas (incluindo a ambulância e defesa civil) não conseguirem alcançá-las. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha, organização neutra no território, busca prestar assistência humanitária e resgatar o restante dos palestinos.

A constatação sobre o recibo de restos mortais, feridos e recuperados é válida desde que o acordo de paz em Gaza foi sinalizado, na última sexta (10/10). Nesta data, manifestos por parte de Israel e Hamas mostraram disposição para um cessar-fogo e, na segunda (13/10), a os restos mortais de 30 prisioneiros palestinos de Israel.

Desde o atentado do Hamas em 7 de outubro de 2023, ataques israelenses mataram quase 68.000 palestinos em Gaza, a maioria mulheres e crianças, e impediram suprimentos essenciais para região. O gesto foi uma forma de retaliação as ofensivas do grupo terrorista em Jerusalém.

Fonte: Metrópoles

Comentários

Continue lendo

Brasil

CPMI do INSS rejeita pedido para convocar irmão de Lula

Publicado

3 horas atrás

em

16 de outubro de 2025

Por

José Ferreira da Silva, o Frei Chico, é diretor vice-presidente do Sindnapi (Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos); comissão pautou 11 pedidos de convocação, mas requerimentos não tiveram apoio da maioria

José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico, é um dos 17 irmãos do presidente Lula • Ricardo Stuckert

Governistas conseguiram nesta quinta-feira (16) barrar, na CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), a convocação de José Ferreira da Silva, o Frei Chico, irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Os requerimentos foram rejeitados por 19 votos a 11. A comissão votou de forma separada 11 pedidos que miravam Frei Chico. Ele é diretor vice-presidente do Sindnapi (Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos) — uma das entidades investigadas no esquema de fraude bilionário.

O colegiado ainda deve analisar nesta quinta o pedido de prisão preventiva do Sindnapi, Milton Baptista de Souza Filho. Ele foi ouvido pela comissão na semana passada, mas não respondeu a maioria das perguntas dos parlamentares. Ele negou, no entanto, que Frei Chico atue na administração da entidade.

Na quinta-feira (9), o Sindnapi foi alvo de uma operação da PF (Polícia Federal) e, nesta semana, o ministro André Mendonça, do STF (Supremo Tribunal Federal), ordenou na terça-feira (14) o bloqueio de aproximadamente R$ 390 milhões em bens e valores do Sindnapi.

Por acordo entre oposição e governistas, foram retirados da pauta os requerimentos que determinavam as quebras dos sigilos bancário, fiscal e telemático do ex-ministro da Previdência Social Carlos Lupi (PDT).

A CPMI tem previsto ainda para esta quinta-feira o depoimento de Cícero Marcelino de Souza Santos. Ele é assessor do presidente da Conafer (Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais), Carlos Roberto Ferreira Lopes, que foi ouvido pela comissão e preso em flagrante.

Quem é Frei Chico

José Ferreira da Silva, irmão do presidente Lula, é um dos responsáveis por gerir o Sindnapi, onde tem a função de diretor vice-presidente.

Conhecido como Frei Chico, o sindicalista de 83 anos é um dos 17 irmãos do presidente da República. Foi por meio dele que Lula começou a ter contato com o movimento sindical a partir de 1964, quando se mudou para o ABC Paulista, trabalhando para a metalúrgica Indústrias Villares.

Em entrevista à Revista Fórum em 2024, José Ferreira da Silva disse que levar o irmão para esse meio não teria “sido fácil”.

Natural de Pernambuco e atualmente aposentado, Frei Chico mora em São Caetano do Sul, na região metropolitana de São Paulo. O apelido de “Frei” foi dado por Maurício Soares, ex-prefeito de São Bernardo do Campo, em referência à sua calvície.

Mendonça bloqueia bens e valores do Sindnapi

O ministro André Mendonça, do STF, determinou o bloqueio de R$ 390 milhões em bens e valores do Sindnapi. O montante equivale aos descontos que teriam sido feitos pela entidade sem autorização dos segurados do INSS. As investigações apontam irregularidades entre 2021 e janeiro deste ano.

Na decisão, o magistrado afirma haver suspeitas consistentes de que integrantes do sindicato formavam uma organização criminosa que visava prejudicar aposentados e pensionistas. O ministro levou em conta informações da PF e da PGR (Procuradoria-Geral da República), que apontaram movimentações financeiras atípicas.

Mendonça também autorizou a quebra de sigilo fiscal e bancário do Sindnapi e de seus dirigentes, de 2020 para cá.

Fonte: CNN

Comentários

Continue lendo