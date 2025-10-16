Ex-presidente Bolsonaro recebe visita de políticos em prisão domiciliar, incluindo acreano Bittar

Encontros ocorrem após condenação a quase 30 anos no caso do golpe; agenda inclui líderes evangélicos, presidente do PL e governador

O ex-presidente Jair Bolsonaro, atualmente em prisão domiciliar após condenação a quase 30 anos no caso da trama golpista, receberá na tarde desta quinta-feira a visita do ex-senador acreano Márcio Bittar. O encontro está marcado para as 14h (horário de Brasília), conforme autorização concedida pela Justiça.

Em declaração à imprensa, Bittar expressou surpresa com a rapidez do agendamento: “Fiquei muito feliz quando soube pela imprensa nacional que o presidente queria minha visita. Foi tudo muito rápido. Há muitas pessoas e políticos importantes na lista”. O ex-senador afirmou que pretende “dar um abraço nele e levar o abraço dos acreanos”, enfatizando que não fará discursos, mas apenas demonstrará seu apoio pessoal.

A agenda de visitas ao ex-presidente inclui ainda nos próximos dias o deputado Sóstenes Cavalcante (líder da bancada evangélica), Valdemar Costa Neto (presidente nacional do PL) e o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello.

