Ex-prefeito Marcus Alexandre recusa vice em chapa de Mailza e mira vaga na Assembleia Legislativa

Embora a indicação ao cargo de vice-governador seja incerta, executiva estadual tende a optar pela pré-candidata do grupo de Gladson Cameli; Jéssica Sales e Marcus Alexandre recusaram o posto

O Movimento Democrático Brasileiro (MDB) no Acre deve apoiar a pré-candidatura da vice-governadora Mailza Assis ao governo do estado em 2026, segundo apurado com fontes da executiva estadual do partido. A definição sobre quem ocupará a vaga de vice na chapa, no entanto, segue em aberto e sem um nome consensual até o momento.

O presidente da executiva estadual do MDB, Vagner Sales, confirmou que sua filha, a ex-deputada federal Jéssica Sales, será candidata ao Senado em 2026, afastando-a da disputa pela vice-governadoria, para a qual era especulada internamente. Outro nome cogitado, o ex-prefeito de Rio Branco Marcus Alexandre, também descartou a possibilidade.

— Fico muito agradecido pela lembrança do meu nome. Mas nosso projeto é ser candidato em 2026 para deputado estadual — afirmou Marcus Alexandre a veículos locais.

A indefinição sobre o vice ocorre em meio a um cenário de realinhamento partidário na sucessão estadual. Embora o MDB ainda não tenha anunciado oficialmente o apoio a Mailza, fontes partidárias indicam que a tendência é o partido optar pela vice-governadora e não pelo seu possível adversário, Alan Rick.

A decisão formal deve ser tomada após negociações que envolvem também a composição de chapas ao Legislativo. O movimento reforça a estratégia de união em torno de Mailza como candidata do grupo do governador Gladson Cameli, ainda que a escolha do número dois na chapa permaneça como uma das principais pendências a serem resolvidas nos próximos meses.

