O TCE decidiu pelo encaminhamento de cópia dos presentes autos ao Ministério Público Estadual (MPE/AC)

Por

O ex-prefeito de Marechal Thaumaturgo, Aldemir da Silva Lopes (PT) foi condenado nesta quarta-feira (11) pelo Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE) por irregularidades em razão da realização de despesas sem comprovação de procedimentos licitatórios, bem como não apresentação das prestações de contas dos instrumentos contratuais firmados com empresas privadas.

Lopes foi condenado pelas irregularidades com as empresas Vance Assessoria & Auditoria Contábil, Os Lobos da Net.Com Ltda (ME), Odonto-Plus Comércio Ltda (ME) e Mercearia Amizade. A decisão foi publicada no Diário Oficial do TCE.

O órgão decidiu por condenar Aldemir a devolução aos cofres da municipalidade o valor de R$ R$ 483.548,49 em razão da realização de despesas sem comprovação de procedimentos licitatórios, e ao pagamento de multa no valor de R$ 48 mil correspondente a 10% do total a ser devolvido.

Por fim, o TCE decidiu pelo encaminhamento de cópia dos presentes autos ao Ministério Público Estadual (MPE/AC), para que tome conhecimento quanto ao descumprimento da Lei 8.666/93.

Comentários