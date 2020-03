Firmino foi preso preventivamente em setembro de 2017, juntamente com o ex-prefeito de Brasiléia Aldemir Lopes, na 4ª fase da Operação Labor, batizada de Dolos-Apate, deflagrada pela Polícia Federal do Acre.

O ex-prefeito de Plácido de Castro, Roney Firmino, foi condenado a devolver R$ 58,9 mil aos cofres públicos do município do interior do Acre. A decisão do Tribunal de Contas do Estado (TCE-AC) foi publicada na edição de ontem segunda-feira (9) do Diário Eletrônico do órgão.