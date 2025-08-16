Ex-prefeita de Tarauacá vai a julgamento por suposto superfaturamento em compra de terreno para cemitério

MPAC aponta pagamento 126% acima do valor de mercado em transação de R$ 400 mil; audiência está marcada para terça-feira (19)

A juíza Stephanie Winck Ribeiro de Moura, da Vara Cível de Tarauacá, marcou para terça-feira (19) a audiência de instrução e julgamento da ação de improbidade administrativa contra a ex-prefeita Maria Lucineia Nery de Lima Menezes. A magistrada rejeitou todas as preliminares da defesa, incluindo pedido de julgamento antecipado do mérito.

Irregularidades na compra do terreno

O caso (Processo nº 0800025-94.2024.8.01.0014) investiga a aquisição de 20 hectares para construção de cemitério municipal em 2022, com denúncias graves:

Superfaturamento de 126%: Prefeitura pagou R$ 400 mil por área avaliada em R$ 8.845/hectare(laudo técnico)

Transação suspeita: Antigo proprietário vendeu o mesmo terreno meses antes por R$ 260 mil para pessoa ligada à administração municipal

Inadequação do local: Laudo do IMAC atestou que a área é alagadiça, resultando em embargo da obra e multa de R$ 100 mil ao município

MPAC acusa dolo da ex-gestora

O Ministério Público sustenta que a ex-prefeita agiu com intenção de causar dano ao erário, caracterizando violação à Lei de Improbidade Administrativa (art. 10, V, Lei 8.429/92). A defesa tentou, sem sucesso, alegar inépcia da petição inicial.

Próximos passos:

A audiência desta terça-feira deverá ouvir testemunhas e analisar provas documentais. Se condenada, a ex-gestora pode sofrer penalidades como:

Multa civil

Suspensão de direitos políticos

Proibição de contratar com o poder público

O caso expõe os desafios da fiscalização de gastos públicos em municípios acreanos e reacende o debate sobre mecanismos de controle em licitações.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários