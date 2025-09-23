Extra
Ex-policial militar é condenado a mais de 9 anos de prisão por tentativa de homicídio em Epitaciolândia
Érisson de Melo Nery atirou quatro vezes contra estudante em um bar na cidade de Epitaciolândia, em 2021, e ainda agrediu a vítima após os disparos; pena será cumprida em regime semiaberto
O Tribunal do Júri condenou nesta terça-feira (23) o ex-sargento da Polícia Militar Érisson de Melo Nery pelos crimes de tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo e lesão corporal.
O ex-policial militar teve seu julgamento iniciado neste segunda-feira, dia 22, no Fórum da Comarca de Epitaciolândia, Desembargador Francisco das Chagas.
A pena, inicialmente fixada em regime fechado teve a sentença em três partes;
1º fato (homicídio): 14 anos de reclusão;
2º fato (porte de arma de fogo): 2 anos de reclusão e 10 dias-multa;
3º fato (lesão corporal leve): 3 meses de detenção.
Na terceira fase e Pena Definitiva houve uma redução, onde foi convertida para o semiaberto, em razão da detração penal. Neri já havia cumprido 21 meses de prisão preventiva antes da sentença. A decisão foi proferida pelo juiz Clovis Lodi, que presidiu a sessão.
Já por volta das 20 horas desta terça-feira (23), O réu recebeu pena definitiva de 9 anos de reclusão, 3 meses de detenção e 10 dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.
O magistrado também fixou indenização de R$ 10 mil em favor da vítima.
Segundo o advogado de defesa, Wellington Silva, deverá recorrer da sentença. Já o advogado de acusação, Rafael Maciel da Silva, disse que a decisão da sentença foi satisfatória e acredita que a justiça foi feita, dando uma boa resposta para a sociedade.
O caso
Na madrugada de 28 de novembro de 2021, Érisson Nery estava em um bar em Epitaciolândia quando se envolveu em uma discussão com o estudante Flávio Hendrick. Durante o conflito, o então policial sacou uma arma e efetuou quatro disparos contra o jovem.
Mesmo ferido e caído ao chão, Hendrick ainda foi agredido com chutes por Nery, que só não continuou devido à intervenção das mulheres que o acompanhavam.
Segundo a sentença, a conduta do réu foi considerada especialmente grave, já que, como policial militar, tinha o dever de proteger a sociedade e não colocar vidas em risco.
VEJA VÍDEO REPORTAGEM COM MARCUS JOSÉ:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA – AVISO DE LICITAÇÃO
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 021/2025 – COMPRAS.GOV 90021/2025
A Prefeitura Municipal de Brasiléia torna público que, a partir do dia 24/09/2025, no site https://www.gov.br/compras/pt-br estará recebendo propostas para o Pregão Eletrônico nº 90021/2025 (UASG 980105), para aquisição de madeira em geral, conforme Termo de Referência.
A sessão de abertura ocorrerá em 07/10/2025, às 09:30 horas (Brasília), no mesmo site.
As características, especificações e demais requisitos estão descritos no Edital e seus anexos, à disposição nos sites https://www.gov.br/compras/pt-br, https://www.brasileia.ac.gov.br/ e https://externo.tceac.tc.br/portaldaslicitacoes/menu/. Maiores informações poderão ser obtidas pelo e-mail [email protected].
Brasiléia/AC, 22 de setembro de 2025.
Thaísa Batista Monteiro Pontes
Pregoeira
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae – AVISO DE LICITAÇÃO
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 29/2025
1. OBJETO
Contratação de empresa em gestão de mobilidade corporativa, incluindo o gerenciamento e intermediação de serviço de transporte terrestre, para a solicitação de translado, sob demanda, por meio de aplicação web e aplicativo mobile, conforme requisitos e funcionalidades, descritas neste edital e seus anexos.
2. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS.
Local da realização: www.redeempresas.com.br;
Término do prazo para envio de propostas: 07 de outubro de 2025 às 10h45min;
Início da sessão de disputa de preço: 07 de outubro de 2025 às 11:00h.
Será sempre considerado o horário de Brasília.
3. ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS.
Questionamentos poderão ser encaminhados ao SEBRAE/AC, somente por escrito pelo e-mail: [email protected], aos cuidados da Comissão de Licitação, até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura da sessão pública.
Rio Branco-AC, 23 de setembro de 2025.
Polícia Militar intensifica ações contra facções e apreende armas e drogas em Brasiléia e Epitaciolândia
Diante dos recentes confrontos entre facções nas cidades gêmeas de Brasiléia e Epitaciolândia, a Polícia Militar do Acre, por meio do 5° Batalhão, intensificou suas ações de combate ao crime organizado. As operações resultaram na apreensão de armas de fogo, munições e entorpecentes, além da prisão de suspeitos.
Na primeira ocorrência, os militares apreenderam uma arma de fogo com munições e efetuaram a prisão de dois suspeitos. Já na segunda ação, também foram apreendidos uma arma de fogo, munições e drogas. Nesta, um adulto foi preso e três menores acabaram apreendidos.
De acordo com a Polícia Militar, as operações têm como objetivo reforçar a segurança da população e enfraquecer a atuação de grupos criminosos na região de fronteira.
O material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para os devidos procedimentos. A PM destacou que seguirá intensificando o patrulhamento ostensivo para conter a onda de violência e garantir mais tranquilidade aos moradores.
