A ex-namorada de Ícaro Pinto Teixeira, motorista acusado de tirar a vida de Jonhliane Paiva no dia 6 de agosto na Avenida da Rocha Viana, protagonizou um verdadeiro barraco no Tardezinha Grill & Fishes. O episódio ocorreu no último domingo (06).

Segundo testemunhas, o motivo seria o seu novo namorado, conhecido como Kalyl, com quem havia tido um desentendimento na sexta-feira e que no domingo estaria “flertando” com outra mulher.

Revoltada, Hatsue teria se irritado e começado um verdadeiro barraco no local. De acordo com informações, Hatsue quebrou copos e derrubou mesas no local, precisando ser contida por seguranças do estabelecimento. A confusão só terminou com a chegada da Polícia Militar.

Em um vídeo compartilhado pela jornalista Lília Camargo, a ex-namorada de Ícaro, Hatsue Said, aparece sendo levada nas costas por um rapaz no estacionamento do Tardezinha.

