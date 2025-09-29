Ex-líder russo alerta Europa sobre risco de destruição em caso de guerra

Dmitry Medvedev, atual vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, afirmou ainda que europeus “não podem se dar ao luxo” de iniciar conflito

O ex-presidente da Rússia e atual vice-presidente do Conselho de Segurança russo, Dmitry Medvedev, declarou nesta segunda-feira (29) que a Europa não podia se dar ao luxo de iniciar uma guerra contra a Rússia, mas que, se seus líderes cometessem o erro de desencadear uma, a guerra poderia se transformar em um conflito com armas de destruição em massa.

Moscou, disse Medvedev no aplicativo de mensagens Telegram, não precisa de tal guerra, inclusive com a “velha e fria Europa”.

“Eles simplesmente não podem se dar ao luxo de uma guerra com a Rússia”, afirmou o ex-presidente sobre as potências europeias, acrescentando que “a possibilidade de um acidente fatal sempre existe”.

Segundo ele, “Tal conflito tem um risco absolutamente real de se transformar em uma guerra com armas de destruição em massa.”