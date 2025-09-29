Brasil
Ex-líder russo alerta Europa sobre risco de destruição em caso de guerra
Dmitry Medvedev, atual vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, afirmou ainda que europeus “não podem se dar ao luxo” de iniciar conflito
O ex-presidente da Rússia e atual vice-presidente do Conselho de Segurança russo, Dmitry Medvedev, declarou nesta segunda-feira (29) que a Europa não podia se dar ao luxo de iniciar uma guerra contra a Rússia, mas que, se seus líderes cometessem o erro de desencadear uma, a guerra poderia se transformar em um conflito com armas de destruição em massa.
Moscou, disse Medvedev no aplicativo de mensagens Telegram, não precisa de tal guerra, inclusive com a “velha e fria Europa”.
“Eles simplesmente não podem se dar ao luxo de uma guerra com a Rússia”, afirmou o ex-presidente sobre as potências europeias, acrescentando que “a possibilidade de um acidente fatal sempre existe”.
Segundo ele, “Tal conflito tem um risco absolutamente real de se transformar em uma guerra com armas de destruição em massa.”
O que sabemos sobre mulher morta em assalto forjado pelo marido no PR
Provas de áudio, vulto em reflexo de vidro e histórico de B.O. falso são evidências da polícia em caso de feminicídio em São Miguel do Iguaçu
A morte suspeita de Jaqueline Rodrigues Pereira, classificada como mais um caso de feminicídio, envolve a prisão de Adriano Forgiarini, marido da vítima e apontado como autor do crime, em São Miguel do Iguaçu, no oeste do Paraná. O crime ocorreu em 13 de setembro.
Em declaração à CNN, o delegado Walcely de Almeida disse que o suspeito acionou um familiar e a polícia, alegando que indivíduos teriam entrado no imóvel para furtar objetos, e que ele próprio havia sido atingido por um tiro.
Na cena do crime, a polícia identificou que os cômodos estavam revirados, com portas de armários e guarda-roupas abertas, simulando o roubo.
Investigação e chegada ao suspeito
A investigação, liderada pelo delegado Walcely de Almeida, concentrou-se em métodos de análise técnica e comportamento para apurar a simulação.
A investigação dependeu da recuperação de áudio e imagem de uma câmera de segurança, cujo software original precisou ser decodificado para converter o vídeo com áudio.
A principal quebra do álibi veio da recuperação do áudio de uma câmera de segurança, que registrou um primeiro tiro abafado às 5h22 da manhã. Cerca de dez minutos depois, às 5h32, foi enviada uma mensagem “muito estranha”, segundo o delegado, do celular da vítima para um grupo de família, sugerindo que ela ainda estaria viva.
Aproximadamente uma hora depois do primeiro tiro, por volta das 6h29, foi ouvido um segundo disparo, descrito como “muito bem mais alto”, de acordo com a polícia.
Um elemento inusitado na gravação foi crucial para vincular o marido à arma do crime. Ao melhorar a imagem das câmeras de segurança, investigadores identificaram um “vulto de gente” passando rapidamente, carregando o que se suspeita ser a espingarda usada no crime. A imagem do vulto ajudou a identificar Adriano.
Trump diz que vai impor tarifa de 100% sobre filmes feitos fora dos EUA
Presidente ameaçou inicialmente impor a mesma alíquota sobre filmes produzidos no exterior em maio
O presidenteDonald Trump disse em uma publicação no Truth Social nesta segunda-feira (29) que vai impor uma tarifa de 100% “sobre todo e qualquer filme feito fora dos Estados Unidos”.
Trump não especificou quando ou como a tarifa poderia ser promulgada.
Se Trump cumprir sua ameaça, será a primeira vez que ele essencialmente impõe uma tarifa sobre um serviço em vez de um produto bruto.
O presidente ameaçou inicialmente impor uma tarifa de 100% sobre filmes produzidos no exterior em maio, argumentando que outros países oferecem incentivos fiscais que atraíram cineastas para o exterior.
Em sua publicação nesta segunda-feira, ele destacou a Califórnia, dizendo que o estado “foi particularmente afetado”.
Hollywood foi pega de surpresa quando Trump apresentou a tarifa pela primeira vez em maio.
“À primeira vista, é chocante e representaria uma paralisação virtualmente completa da produção”, disse uma fonte do setor à CNN na época . “Mas, na realidade, ele não tem jurisdição para fazer isso e é muito complexo de aplicar.”
Atores e diretores americanos geralmente preferem trabalhar perto de casa. Mas “o fato é que é mais barato para os estúdios de Hollywood pagar para todos embarcarem em aviões e hotéis, porque o custo da mão de obra, a falta de descontos e a possibilidade de produzir no exterior são infinitamente mais baratos”, disse Jay Sures, vice-presidente da United Talent Agency, à CNN em maio.
Governo lança sistema com inteligência artificial para reforçar proteção da Amazônia
Ferramenta amplia monitoramento do Deter e passa a emitir alertas diários sobre desmatamento, queimadas e mineração ilegal
O Governo Federal anunciou o lançamento de uma nova ferramenta de monitoramento que promete fortalecer a proteção da Amazônia. O sistema, que utiliza inteligência artificial e imagens de satélite, vai emitir alertas diários sobre desmatamento, queimadas e mineração ilegal, ampliando a transparência e a eficácia das ações de fiscalização.
A novidade expande o alcance do programa Detecção de Desmatamento em Tempo Real (Deter), que até então acompanhava apenas áreas de floresta nativa. Agora, também passam a ser monitoradas regiões não florestais, como campos naturais e savanas, que representam cerca de 20% do bioma amazônico.
Atualmente, o Deter já cobre mais de 75% do território nacional. A meta do governo é levar o sistema a outros biomas que ainda não contam com vigilância contínua, como a Mata Atlântica, a Caatinga e o Pampa.
