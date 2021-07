Ex-líder partidária diz que Bocalom está rodeado de oportunistas que não ajudaram na campanha

Por Gina Menezes

A ex-presidente do PMN e articuladora política, Valdete Souza, usou as redes sociais na manhã de quinta-feira (15) para fazer um desabafo sobre pessoas que não fizeram campanha para Bocalom e atualmente estão ocupando cargos com boa remuneração na Prefeitura de Rio Branco.

Valdete afirmou que em breve dirá de quem se trata sua postagem.

“ Tanta gente que não pediu um voto para estes dois políticos e hoje ocupam cargos de confiança de alta remuneração, pelo contrário, quando tiver oportunidade vou apontar quem são”, diz.

A reportagem entrou em contato com Valdete e ela afirmou que sua chateação não é com o prefeito ou a vice, Marfisa Galvão, e sim com algumas pessoas que ela denomina de oportunistas.