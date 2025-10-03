Ex-líder do PT acreano Cesário Braga diz que Jorge Viana “precisa andar mais no Acre” e reforça base

Declaração ocorre dias após Braga ser chamado de “meu deputado” por Gladson Cameli em evento público; ex-presidente estadual do PT defende que Jorge Viana fortaleça presença local para disputa ao Senado

Em reafirmação ao Blog da Hora com Ray Melo nesta sexta-feira (3), o ex-presidente do PT do Acre Cesário Braga afirmou que o ex-senador Jorge Viana – atual presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex) – precisa “andar mais no Acre” para fortalecer sua base eleitoral. A declaração foi originalmente dada ao jornalista Rodrigo Farias, do podcast Vem Comigo.

“O Jorge tem tudo para fazer uma excelente disputa nessa eleição pro Senado. Porém eu acho importante que ele esteja mais aqui. Andar mais aqui. A gente precisa mais dele aqui no Acre. O campo progressista precisa dele aqui”, disse Braga, que atualmente chefia o escritório do Ministério do Desenvolvimento Agrário no Acre.

A observação ocorre em um contexto político sensível: dias antes, Braga foi fotografado trocando abrasos com o governador Gladson Cameli (PP), que o chamou publicamente de “meu deputado”. O episódio reacendeu especulações sobre rearranjos políticos no estado.

A declaração sinaliza um alinhamento tático de Braga com Cameli, ao mesmo tempo em que busca influenciar a estratégia eleitoral de Jorge Viana, que mantém base nacional, mas enfrenta desafios de articulação local. A movimentação ocorre a menos de dois anos das eleições de 2026.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários