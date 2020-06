A briga ocorreu na noite desta segunda-feira (1), no km 2 da BR-364, sentido Sena Madureira/Manoel Urbano

ITHAMAR SOUZA

Dejair Ferreira Cândido, 28 anos, e Luiz Carlos Alves Bernardinho, 30, foram presos após brigaram por causa de uma mulher, na noite de segunda-feira (1º), no km 2 da BR-364, sentido Sena Madureira/Manoel Urbano, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, o caso teve início quando Dejair ligou para o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) e pediu a ajuda dos militares do 8º Batalhão, dizendo que estaria sendo perseguido por um homem armado que queria matá-lo

Ao se aprofundar nessa denúncia, os PMs descobriram que antes de Dejair ligar para o 190, ele havia ido à residência da ex-esposa, invadiu o local e quebrou a cerca do quintal da mulher que é mãe dos seus filhos.

Essa ação teria realizada pois Dejair não aceitava a separação.

Ainda de acordo com a polícia, depois ele teria tentando bater na mulher, mas o atual marido da vítima, Luiz Carlos, discutiu com o homem, sacou uma espingarda calibre 36 com duas munições intactas e ameaçou Dejair de morte. Rapidamente Dejair deixou o local e ligou pedindo ajuda da PM.

Diante dos fatos, os dois homens acabaram recebendo voz de prisão, sendo Dejair por violência doméstica e ameaça, e Luiz Carlos por porte ilegal de arma de fogo e também ameaça. Ambos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Sena Madureira, juntamente com a arma e as munições apreendidas.

