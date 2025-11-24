Ex-deputado Antônio Pedro celebra inauguração da Ponte da Sibéria e lembra defesa histórica pela obra

Entre moradores, lideranças comunitárias e autoridades que participaram da inauguração da Ponte da Sibéria, em Xapuri, neste domingo (23), um rosto conhecido da política local chamou atenção: o ex-deputado estadual Antônio Pedro. Parlamentar por dois mandatos, ele fez questão de acompanhar a cerimônia e relembrar a longa defesa que fez pela construção da ponte durante sua atuação na Assembleia Legislativa.

Ao longo de oito anos de mandato, Antônio Pedro levou reiteradas vezes o tema ao plenário, ao governo estadual e a reuniões técnicas com órgãos de infraestrutura. Segundo ele, a ponte foi uma das principais bandeiras de sua trajetória política. “A construção da Ponte da Sibéria e a estrada da Variante foram os dois pedidos que mais enfatizei ao governador. Ver essa obra pronta é um sonho”, afirmou.

O ex-deputado acompanhou o entusiasmo dos moradores, que comemoraram a entrega com festa e emoção. A inauguração encerra uma espera superior a três décadas e transforma de forma definitiva a mobilidade entre o centro de Xapuri e o tradicional bairro Sibéria, que até então dependia de uma balsa para a travessia.

A obra, orçada em R$ 47,6 milhões, foi executada com R$ 30,9 milhões em recursos próprios do governo do Acre e R$ 16,6 milhões oriundos de emenda do senador Márcio Bittar. Com 389 metros de extensão em concreto armado, a estrutura conta com pavimentação, drenagem, sinalização e uma nova rotatória para melhorar o fluxo de veículos.

Para Antônio Pedro, a entrega representa mais que o atendimento a uma reivindicação histórica: é o reconhecimento das necessidades de uma região que, por décadas, conviveu com dificuldades de acesso. “A Sibéria sempre foi esquecida. Essa ponte muda a vida das pessoas. É um marco para Xapuri”, declarou.

A cerimônia reuniu grande público, contou com apresentações culturais e teve clima de comemoração. Com a entrega, o DERACRE inicia agora a fase de liberação gradual do tráfego, que ocorrerá em etapas após a conclusão dos testes técnicos.

