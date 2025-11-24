Conecte-se conosco

Ex-deputado Antônio Pedro celebra inauguração da Ponte da Sibéria e lembra defesa histórica pela obra

Publicado

23 minutos atrás

em

Entre moradores, lideranças comunitárias e autoridades que participaram da inauguração da Ponte da Sibéria, em Xapuri, neste domingo (23), um rosto conhecido da política local chamou atenção: o ex-deputado estadual Antônio Pedro. Parlamentar por dois mandatos, ele fez questão de acompanhar a cerimônia e relembrar a longa defesa que fez pela construção da ponte durante sua atuação na Assembleia Legislativa.

Ao longo de oito anos de mandato, Antônio Pedro levou reiteradas vezes o tema ao plenário, ao governo estadual e a reuniões técnicas com órgãos de infraestrutura. Segundo ele, a ponte foi uma das principais bandeiras de sua trajetória política. “A construção da Ponte da Sibéria e a estrada da Variante foram os dois pedidos que mais enfatizei ao governador. Ver essa obra pronta é um sonho”, afirmou.

O ex-deputado acompanhou o entusiasmo dos moradores, que comemoraram a entrega com festa e emoção. A inauguração encerra uma espera superior a três décadas e transforma de forma definitiva a mobilidade entre o centro de Xapuri e o tradicional bairro Sibéria, que até então dependia de uma balsa para a travessia.

A obra, orçada em R$ 47,6 milhões, foi executada com R$ 30,9 milhões em recursos próprios do governo do Acre e R$ 16,6 milhões oriundos de emenda do senador Márcio Bittar. Com 389 metros de extensão em concreto armado, a estrutura conta com pavimentação, drenagem, sinalização e uma nova rotatória para melhorar o fluxo de veículos.

Para Antônio Pedro, a entrega representa mais que o atendimento a uma reivindicação histórica: é o reconhecimento das necessidades de uma região que, por décadas, conviveu com dificuldades de acesso. “A Sibéria sempre foi esquecida. Essa ponte muda a vida das pessoas. É um marco para Xapuri”, declarou.

A cerimônia reuniu grande público, contou com apresentações culturais e teve clima de comemoração. Com a entrega, o DERACRE inicia agora a fase de liberação gradual do tráfego, que ocorrerá em etapas após a conclusão dos testes técnicos.

Acre

Gladson Cameli atravessa Ponte da Sibéria com multidão e encerra inauguração em clima de celebração histórica

Publicado

1 minuto atrás

em

24 de novembro de 2025

Por

Foto: Sérgio Vale

Travessia simbólica marca momento mais esperado por moradores após mais de 40 anos de promessa

O governador Gladson Cameli encerrou a inauguração da Ponte da Sibéria, em Xapuri, na noite deste domingo (23), vivendo ao lado da população o momento mais aguardado da cerimônia. A multidão que acompanhou o evento atravessou a nova estrutura junto com o governador, em um gesto simbólico que emocionou moradores e autoridades.

Foto: Sérgio Val

Ovacionado por centenas de pessoas, Cameli percorreu os 363 metros da ponte acenando e agradecendo o apoio daqueles que esperaram por mais de quatro décadas para ver a obra finalmente concluída. Muitos registraram a cena com celulares, conscientes de que presenciavam um marco histórico para a cidade.

A travessia representou, para grande parte dos moradores, o início de uma nova era na mobilidade e integração entre o primeiro e o segundo distrito de Xapuri — uma mudança sonhada e cobrada ao longo de gerações.

Acre

Ponte da Sibéria é inaugurada e marca novo ciclo de desenvolvimento em Xapuri

Publicado

7 minutos atrás

em

24 de novembro de 2025

Por

Deputado Tadeu Hassem destaca impacto social da obra e celebra avanço histórico para a população

A entrega da Ponte da Sibéria, que recebeu mais de R$ 40 milhões em investimentos, marca uma transformação significativa na vida de milhares de moradores que aguardavam há décadas por esse momento. A nova estrutura elimina a dependência da antiga balsa e garante mobilidade permanente entre o centro de Xapuri e o bairro Sibéria.

Presente na cerimônia, o deputado Tadeu Hassem não escondeu a emoção ao ver a obra concluída. “Estar aqui, vendo essa obra pronta, emociona. É desenvolvimento, é dignidade, é qualidade de vida chegando para quem sempre esperou”, afirmou o parlamentar.

O deputado aproveitou para agradecer às autoridades responsáveis pela execução do projeto. “Meu agradecimento e parabéns ao governador Gladson Cameli, à vice-governadora Mailza e ao prefeito Maxsuel por fazerem esse sonho sair do papel”, declarou.

Com a inauguração, Xapuri passa a viver um novo tempo, marcado por melhorias estruturais e maior integração urbana — um momento que, segundo Hassem, ele se orgulha de testemunhar e fazer parte. 💙

Acre

Prefeitura e Unibike realizam final do Campeonato de Mountain Bike 2025 em Brasiléia

Publicado

18 minutos atrás

em

24 de novembro de 2025

Por

A cidade de Brasiléia sediou, neste domingo (23), a grande final do Campeonato de Mountain Bike 2025 da Regional do Alto Acre, encerrando a temporada com uma prova de 62 quilômetros que reuniu atletas de diversas cidades do Acre e até do Peru.

O evento foi realizado pela Prefeitura de Brasiléia, em parceria com a equipe Unibike e gabinete do Deputado Afonso Fernandes.

O percurso da final seguiu pela tradicional Trilha dos Pedidos, passando pelo Ramal do Polo até o Ramal Jarinal, trecho conhecido por seu terreno técnico, paisagens exuberantes e desafios que exigem preparo físico e habilidade dos competidores.

Durante todo o ano, ciclistas da Associação Unibike participaram das etapas do campeonato. Nesta última fase, o destaque ficou para a participação de atletas de Puerto Maldonado (Peru), reforçando o caráter integrador e internacional da competição.

Apoio e patrocínio

A final contou com o apoio de diversos parceiros que contribuíram para a realização do evento. Entre os patrocinadores estão:
•⁠ ⁠Deputado estadual Afonso Fernandes
•⁠ ⁠Clube Jarinal
•⁠ ⁠Acreaves
•⁠ ⁠Dom Porkito
•⁠ ⁠Distribuidora Amorim
•⁠ ⁠Academia Fontenelle
•⁠ ⁠Academia Vip Fitness
•⁠ ⁠Mercantil São Sebastião
•⁠ ⁠O Amigão do Produtor
•⁠ ⁠Ronaldo Personal

A união desses patrocinadores foi essencial para oferecer suporte aos atletas e garantir uma estrutura adequada ao público e às equipes envolvidas.

Encerramento da temporada

Com a realização da etapa final, o Campeonato da Unibike encerra mais uma edição marcada por crescimento, integração entre cidades fronteiriças e fortalecimento do ciclismo na região.

Pódio da 4ª Etapa

Búfalo
1º- Ronaldo Queiroz
2º- David Romão

Turismo Masculino
1º- Ailton Mole Véi
2º- Victor Emanuel – Peru
3º – Tiãozinho
4º- Da Lambert – Peru
5º Matheus Moreira

Sub -30 Masculino
1º- Alfredo Mendonça – Peru
2º- Murilo Sabino

Máster Feminina
1º- Maria Elena
2º- Patricia Maria

Máster C Masculino
1º- Santo Vidal – Xapuri
2º- Placido Moreira
3º – José Oliveira
4º- Marcos Fidelis
5º Henrique Goma

Máster B Masculino
1º- Marivaldo Cavalinho
2º- Jardel Tavares
3º – Samuel Lira
4º- Alexandre Melo
5º Gabriel Pastro

Máster A Masculino
1º- Valder
2º- Paulo Romario
3º – Lazaro
4º- Elenilson Alves
5º Fagner Fuleragem

Elite Feminino
1º- Acleciana
2º- Erica Soares
3º – Dulcilene Luna
4º- Maria Simone
5º Fernanda Moreira

Elite Masculino
1º- Wellington Thomazini
2º- Thalles Ferrari
3º – Roberto Abreu
4º- Diego campos
5º Ronis Bento

