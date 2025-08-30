Ex-Corinthians marca no fim, e Juventude vence Ceará com milagre de Jandrei

O Juventude segurou a pressão do Ceará, Jandrei fez uma defesa sensacional e, nos acréscimos, Mandaca marcou para Juventude vencer por 1 a 0 na Arena Castelão, neste sábado (30). Foi a primeira vitória do Juventude fora de casa no Brasileirão.

O Vozão amassou e foi dominante no primeiro tempo, mas não conseguiu converter a pressão em gol, com Jandrei salvando em cima da linha. Na segunda etapa, o Juventude equilibrou o jogo e, aos 49 minutos, Mandaca apareceu na área para definir o placar.

A derrota empate mantém o Ceará exatamente no meio da tabela, em 10º, com 26 pontos. O próximo compromisso do Vozão é diante do Vasco, no dia 14 de setembro, após a pausa para a Data Fifa.

O Juventude, por sua vez, vai a 21 pontos e sai da zona de rebaixamento, ocupando a 16ª posição e empurrando o Vasco para o Z4 momentaneamente. A equipe jaconera agora recebe o Flamengo, também no próximo dia 14, após a pausa para o calendário de seleções.

