Ex-chefe de gabinete do TJ e parente de senador: quem é a advogada presa com drogas em presídio do Acre

Por Geovany Calegário

A advogada Mariana de Oliveira Silva, presa em flagrante nesta segunda-feira (10) ao tentar entrar com mais de 800 gramas de drogas no Complexo Penitenciário Francisco de Oliveira Conde (FOC), em Rio Branco, já exerceu cargos de confiança no Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC).

De acordo com portarias publicadas no Diário da Justiça, Mariana atuou no gabinete da Presidência tanto durante a gestão da desembargadora Waldirene Cordeiro (biênio 2021–2023) quanto na gestão da desembargadora Regina Ferrari (biênio 2023–2025). Nesta última, chegou a ocupar, em algumas oportunidades, a função de chefe de gabinete, quando a titular precisou se ausentar.

A advogada, que é especialista em Direito Penal e recebeu sua carteira da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB/AC) em abril deste ano, foi flagrada por agentes da Polícia Penal tentando ingressar no presídio com entorpecentes escondidos na bolsa e no sutiã. O material apreendido totalizou cerca de 800 gramas de maconha.

A OAB/AC divulgou nota afirmando que acompanha o caso desde o momento do flagrante, garantindo o respeito às prerrogativas da advocacia e o devido processo legal. A entidade informou ainda que a profissional poderá responder criminalmente e também a processo disciplinar interno, conforme o Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/94).

Mariana é filha de Pedro Oliveira, conhecido como Pedrinho Oliveira, ex-presidente da Companhia de Habitação do Acre (Cohab) e primo do senador Sérgio Petecão.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil e deve ser encaminhado à Justiça, que decidirá sobre a manutenção da prisão e possíveis desdobramentos judiciais e administrativos.

