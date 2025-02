Ex-candidato Roberto Carlos do Palheiral morre após ser atropelado na Avenida Jandaia, em Rio Branco

Francisco das Chagas Martins Teles, de 65 anos, não resistiu aos ferimentos graves. Motociclista também ficou ferido e aguarda investigação sobre o acidente.

O ex-candidato Francisco das Chagas Martins Teles, de 65 anos, conhecido popularmente como “Roberto Carlos do Palheiral”, morreu na noite desta quinta-feira (13) após ser atropelado por uma motocicleta na Avenida Jandaia, no Residencial Andirá, na parte alta de Rio Branco. O motociclista Miguel Tomaz da Silva Filho, de 19 anos, também ficou ferido no acidente.

Segundo testemunhas, Roberto Carlos do Palheiral estava caminhando pela via pública quando tentou atravessar a rua e foi atingido pela moto conduzida por Miguel. Com o impacto, o idoso foi arremessado violentamente contra o asfalto, sofrendo múltiplas fraturas e, possivelmente, um traumatismo cranioencefálico (TCE) de natureza gravíssima. Já o motociclista teve escoriações pelo corpo e uma fratura na clavícula.

Após o acidente, Miguel permaneceu no local e pediu ajuda, acionando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a polícia. A motocicleta, no entanto, foi retirada do local por familiares do condutor, o que gerou estranheza.

O Samu enviou uma ambulância de suporte básico e, devido à gravidade das lesões de Roberto Carlos, uma unidade de suporte avançado também foi acionada. Os socorristas tentaram reanimar a vítima, que entrou em parada cardiorrespiratória (PCR), mas ela não resistiu e faleceu dentro da ambulância.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames cadavéricos e, posteriormente, será liberado para a família realizar o velório e o sepultamento.

O Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) isolou a área para a perícia, e um laudo será emitido em até 30 dias para esclarecer a dinâmica do acidente. O caso segue sob investigação.

Roberto Carlos do Palheiral era uma figura conhecida e querida na Capital acreana. Familiares e amigos lamentam a perda e aguardam respostas sobre as circunstâncias do trágico acidente.

