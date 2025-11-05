Ex-candidato a vereador vai a julgamento por estupro de vulnerável e indução ao aborto em Cruzeiro do Sul

Sérgio Souza, o “Lola”, preso desde junho, será julgado no dia 13 de novembro em Cruzeiro do Sul; caso chocou população de Porto Walter

O ex-candidato a vereador de Porto Walter, Sérgio Souza, conhecido como “Lola”, será julgado no próximo dia 13 de novembro na Cidade da Justiça de Cruzeiro do Sul pelos crimes de estupro de vulnerável e indução ao aborto. O caso, que chocou a população do interior do Acre, terá seu julgamento realizado quase cinco meses após a prisão do acusado, ocorrida em junho deste ano.

Sérgio Souza, que concorreu ao cargo de vereador pelo União Brasil, responde a acusações graves que mobilizaram a comunidade de Porto Walter e chamaram a atenção para crimes de violência sexual no interior do estado. O julgamento será acompanhado de perto pelas autoridades locais e pela população, que aguarda a decisão da Justiça sobre o caso que repercutiu em toda a região do Vale do Juruá.

Entenda o caso

O episódio ocorreu em 1º de junho de 2024, no município de Porto Walter. Segundo investigação da Polícia Civil, Sérgio Souza mantinha um relacionamento com uma adolescente de 13 anos, que teria recebido dele medicamentos abortivos. Após ingerir os remédios, a menina realizou o aborto no banheiro de casa e, em estado de choque, descartou o corpo da criança em um terreno baldio próximo à residência.

O corpo foi encontrado dias depois, e a enfermeira Jamila Ferreira da Silva, da Vigilância Epidemiológica de Porto Walter, confirmou que se tratava de um natimorto. “De acordo com as normas, como o corpo tem 525 gramas e mais de 30 centímetros, não é considerado um feto e sim um natimorto, um recém-nascido. Já tinha olhos, pés, mãos, crânio formado. Mesmo que tenha sido um aborto, não é mais um feto. Imagino que seria uma gravidez de cerca de até 6 meses. Os animais comeram muitas partes e aqui não há perícia para termos mais detalhes”, declarou à época. A ausência de perícia técnica no município dificultou uma análise mais detalhada.

O delegado José Obetanio, responsável pelo caso, relatou que a adolescente afirmou ter recebido um PIX de R$ 50 de Sérgio Souza, além dos medicamentos abortivos. O acusado negou que o valor tenha sido destinado à compra de remédios, alegando que o dinheiro seria para alimentação. No entanto, a versão da menor foi considerada consistente pela autoridade policial.

Além disso, o delegado explicou que a menina, ao tomar o medicamento, acreditava que o feto seria dissolvido. Quando viu o corpo inteiro da criança, teria se apavorado e descartado o corpo no terreno baldio. Diante dos fatos, foi solicitada a exumação do corpo para realização de exame de DNA, com o objetivo de confirmar a paternidade.

Sérgio Souza foi preso no dia 14 de junho e permanece detido em Cruzeiro do Sul, onde ocorrerá o julgamento.

