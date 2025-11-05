Cotidiano
Ex-candidato a vereador vai a julgamento por estupro de vulnerável e indução ao aborto em Cruzeiro do Sul
Sérgio Souza, o “Lola”, preso desde junho, será julgado no dia 13 de novembro em Cruzeiro do Sul; caso chocou população de Porto Walter
O ex-candidato a vereador de Porto Walter, Sérgio Souza, conhecido como “Lola”, será julgado no próximo dia 13 de novembro na Cidade da Justiça de Cruzeiro do Sul pelos crimes de estupro de vulnerável e indução ao aborto. O caso, que chocou a população do interior do Acre, terá seu julgamento realizado quase cinco meses após a prisão do acusado, ocorrida em junho deste ano.
Sérgio Souza, que concorreu ao cargo de vereador pelo União Brasil, responde a acusações graves que mobilizaram a comunidade de Porto Walter e chamaram a atenção para crimes de violência sexual no interior do estado. O julgamento será acompanhado de perto pelas autoridades locais e pela população, que aguarda a decisão da Justiça sobre o caso que repercutiu em toda a região do Vale do Juruá.
Entenda o caso
O episódio ocorreu em 1º de junho de 2024, no município de Porto Walter. Segundo investigação da Polícia Civil, Sérgio Souza mantinha um relacionamento com uma adolescente de 13 anos, que teria recebido dele medicamentos abortivos. Após ingerir os remédios, a menina realizou o aborto no banheiro de casa e, em estado de choque, descartou o corpo da criança em um terreno baldio próximo à residência.
O corpo foi encontrado dias depois, e a enfermeira Jamila Ferreira da Silva, da Vigilância Epidemiológica de Porto Walter, confirmou que se tratava de um natimorto. “De acordo com as normas, como o corpo tem 525 gramas e mais de 30 centímetros, não é considerado um feto e sim um natimorto, um recém-nascido. Já tinha olhos, pés, mãos, crânio formado. Mesmo que tenha sido um aborto, não é mais um feto. Imagino que seria uma gravidez de cerca de até 6 meses. Os animais comeram muitas partes e aqui não há perícia para termos mais detalhes”, declarou à época. A ausência de perícia técnica no município dificultou uma análise mais detalhada.
O delegado José Obetanio, responsável pelo caso, relatou que a adolescente afirmou ter recebido um PIX de R$ 50 de Sérgio Souza, além dos medicamentos abortivos. O acusado negou que o valor tenha sido destinado à compra de remédios, alegando que o dinheiro seria para alimentação. No entanto, a versão da menor foi considerada consistente pela autoridade policial.
Além disso, o delegado explicou que a menina, ao tomar o medicamento, acreditava que o feto seria dissolvido. Quando viu o corpo inteiro da criança, teria se apavorado e descartado o corpo no terreno baldio. Diante dos fatos, foi solicitada a exumação do corpo para realização de exame de DNA, com o objetivo de confirmar a paternidade.
Sérgio Souza foi preso no dia 14 de junho e permanece detido em Cruzeiro do Sul, onde ocorrerá o julgamento.
Informações com redação O Juruá em Tempo
Comentários
Cotidiano
Prefeito Jerry Correia segue agenda intensa em Brasília e apresenta demandas estratégicas do município
O prefeito Jerry Correia deu continuidade à agenda institucional em Brasília, visitando gabinetes de parlamentares em busca de novas parcerias e recursos para o município de Assis Brasil
Em Brasília, nesta terça-feira(04), no segundo dia de agendas oficiais na capital federal, o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, cumpriu uma série de reuniões com parlamentares acreanos em busca de investimentos e parcerias para acelerar o desenvolvimento do município.
Com uma pauta abrangente, o prefeito apresentou projetos e demandas nas áreas de saúde, educação, assistência social, esporte, agricultura familiar, cultura, povos tradicionais (indígenas e extrativistas) e infraestrutura urbana e rural. Entre os projetos apresentados, destacam-se melhorias no atendimento da saúde básica, investimentos em equipamentos educacionais, apoio a agricultores e extrativistas, ampliação de espaços esportivos e de lazer, além da continuidade e execução de obras públicas já iniciadas no município.
“Estamos batendo à porta de cada parlamentar que representa o Acre em busca de oportunidades para Assis Brasil. Nosso papel é lutar por recursos e por políticas que cheguem de fato à nossa população”, afirmou o prefeito Jerry Correia.
Durante o dia, o prefeito foi recebido pelos seguintes parlamentares:
Márcio Bittar (Senador)
Meire Serafim (Deputada Federal)
José Adriano (Deputado Federal)
Roberto Duarte (Deputado Federal)
Sérgio Petecão (Senador)
O prefeito destacou a receptividade dos parlamentares e reforçou que as agendas seguem durante toda a semana, com foco na captação de novos recursos para 2025 e na aceleração de obras em andamento.
“Assis Brasil tem urgências e tem sonhos. Estamos aqui para garantir que nossa cidade continue avançando, com mais investimentos e mais qualidade de vida para quem vive na nossa fronteira.”
Nesta quarta-feira (05), o prefeito Jerry Correia deu continuidade à agenda institucional em Brasília, visitando gabinetes de parlamentares em busca de novas parcerias e recursos para o município de Assis Brasil. Durante o dia, o prefeito foi recebido pela deputada federal Socorro Neri, pelo deputado federal Coronel Ulysses e pelo senador Alan Rick.
O objetivo da viagem é garantir novos investimentos para áreas essenciais do município, como infraestrutura urbana e rural, aquisição de equipamentos, fortalecimento da saúde, educação e desenvolvimento da agricultura. Jerry apresentou projetos, propostas de novas obras e relatórios de ações já concluídas com recursos de emendas parlamentares.
Segundo o prefeito, a boa receptividade dos parlamentares se deve ao compromisso e à capacidade de execução da gestão municipal:
“Os parlamentares reconhecem que Assis Brasil tem dado respostas. Executamos obras, adquirimos equipamentos e aplicamos corretamente as emendas destinadas ao município. Isso aumenta a confiança e abre portas para novas parcerias.”
Assis Brasil tem se destacado pela organização dos processos licitatórios e pela eficiência na execução dos projetos, o que fortalece a credibilidade da Prefeitura junto aos gabinetes em Brasília. Todos os parlamentares visitados reafirmaram o compromisso de continuar destinando recursos para o desenvolvimento do município.
“Voltamos com esperança renovada. Assis Brasil está no radar de quem quer investir no Acre, e seguimos firmes trabalhando por mais conquistas para nossa população”, destacou Jerry.
Comentários
Cotidiano
Pela 1ª vez, uniões consensuais superam casamento civil e religioso
O levantamento do IBGE revela que, em 2022, pouco mais da metade (51,3%) da população com 10 anos ou mais de idade vivia em relação conjugal. Eram 90,3 milhões de pessoas
Pela primeira vez, a parcela de brasileiros que vivem em união conjugal consensual supera a proporção de matrimônios religiosos e civis. Em 2022, 38,9% das uniões conjugais eram consensuais, ou seja, os cônjuges não contraíram o casamento. São 35,1 milhões de pessoas em situações como a de união estável, por exemplo.
Essa proporção era de 28,6% no ano 2000 e de 36,4% em 2010. A constatação está no suplemento Nupcialidade e Família do Censo 2022, divulgado nesta quarta-feira (5) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Os dados comparativos são de anos em que houve recenseamento demográfico. No sentindo oposto ao das uniões consensuais, os casamentos civil e religioso passaram de 49,4% do total de uniões em 2000 para 37,9% em 2022. No Censo de 1970, eram 64,5%.
Os matrimônios apenas religiosos recuaram de 4,4% para 2,6% no mesmo período. Já o casamento apenas civil subiu de 17,5% para 20,5%.
Voltando mais no tempo, o Censo 1960 retratou que 60,5% das relações eram formalizadas com casamento civil e religioso, enquanto as consensuais eram apenas 6,4%.
Perfil das uniões consensuais
O levantamento mostra que as uniões consensuais superam o casamento civil e religioso em grupos de pessoas com até 39 anos.
No grupo de 20 a 29 anos, as uniões consensuais estão em 24,8% dos lares com cônjuges. Já os casamentos civis e religiosos são 5,8%.
No grupo de 30 a 39 anos, a proporção é 28,5% de uniões consensuais e 17,8% de casamentos civil e religiosos.
Já na faixa de 50 a 59 anos, 22,1% das uniões são casamentos civis e religiosos, e as consensuais somam 13%.
Quando se observa o rendimento per capita (por pessoa) dos cônjuges, os casos de união consensual superam todas as demais formas de casamentos entre os que recebiam até um salário mínimo.
Na classificação por religião, as uniões consensuais são mais da metade (62,5%) dos casais sem religião. Entre os católicos, são 40,9%; e entre os evangélicos, 28,7%.
De acordo com a pesquisadora do IBGE Luciane Barros Longo, o crescimento de uniões consensuais mostra uma mudança comportamental no país.
“A gente pode afirmar que a união consensual é ainda um fenômeno mais jovem, está mais relacionada às pessoas de menor renda”, avalia a pesquisadora.
Uma decisão do Supremo Tribunal Federal de 2017 determinou que a união estável e o casamento têm o mesmo valor jurídico em termos de direito sucessório. Uma diferença é que a união estável não altera o estado civil, a pessoa continua solteira, divorciada, viúva, por exemplo.
Mais da metade em união
O levantamento do IBGE revela que, em 2022, pouco mais da metade (51,3%) da população com 10 anos ou mais de idade vivia em relação conjugal. Eram 90,3 milhões de pessoas. No Censo 2000, eram 49,5%.
As pessoas que nunca viveram em união conjugal eram 38,6% em 2010 e 30,1% em 2022. Já as que não viviam em união conjugal, mas já tinham vivido em momento anterior, eram 11,9% em 2010 e 18,6% em 2022.
O Censo coletou dados de pessoas a partir de 10 anos de idade. O levantamento encontrou 34,2 mil na faixa de 10 a 14 anos, sendo 77% do sexo feminino.
“O Censo, na verdade, trata da realidade. Então é isso, 34 mil crianças estão em união conjugal. A gente não consegue saber só por esse dado, por exemplo, se é com outra criança, se é com adulto… A gente teria que fazer um estudo mais específico para isso”, explica a pesquisadora Luciane Barros Longo.
O também pesquisador do IBGE Marcio Mitsuo Minamiguchi acrescenta que há concentração desses casos na idade final da faixa etária.
“Se você pegasse para cada da idade, com certeza está muito concentrado próximo de 14 anos”, avalia.
Já em relação à população a partir de 15 anos de idade que vive em relação conjugal, o IBGE verificou que a idade média da primeira união é de 25 anos. Ao separar por sexo, as mulheres têm idade média (23,6 anos) menor que a dos homens (26,3 anos).
Com quem se relacionam
O Censo apresenta também informações de seletividade marital. A análise indica que a maior parcela (69,2%) das mulheres brancas em união conjugal se une a parceiros também brancos.
Entre as pretas, a maior parte (48%) se relaciona com homens pardos. Entre as pardas, 69,2% vivem com homens também pardos.
A análise da seletividade marital dos homens aponta que, entre os brancos, 71,5% vivem com mulheres também brancas.
Entre os pretos, a maior parte (39,3%) se relaciona com mulheres pretas. No grupo dos pardos, 70,2% são unidos a mulheres pardas.
Comentários
Cotidiano
Operações de fronteira no Acre causam prejuízo de R$ 11,3 milhões ao crime organizado em 2025
Gefron realizou 219 ações e apreendeu 529 kg de drogas, 81 mil maços de cigarro e prendeu 80 pessoas; tráfico e descaminho são os principais alvos
O Grupo Especial de Operações em Fronteiras (Gefron) intensificou o combate à criminalidade nas regiões fronteiriças do Acre, causando um prejuízo estimado de R$ 11,3 milhões às organizações criminosas entre janeiro e outubro de 2025. O balanço divulgado pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) nesta quarta-feira (5) revela que as 219 operações realizadas resultaram na apreensão de 529 quilos de entorpecentes, 81.170 maços de cigarro e 50 veículos, além de 80 prisões em flagrante ou por mandado judicial.
As 145 ocorrências registradas mostram que o tráfico de drogas (27 casos) e o descaminho – entrada irregular de produtos no país (53 casos) – continuam sendo as principais atividades ilícitas combatidas pelo grupo. O secretário de Segurança Pública em exercício, Evandro Bezerra, ressaltou que “a desarticulação dos grupos criminosos e a apreensão de substâncias ilícitas são passos importantes para garantir a segurança e a ordem no nosso estado”. O Gefron tem se consolidado como principal ferramenta de contenção da criminalidade transnacional no Acre.
Você precisa fazer login para comentar.