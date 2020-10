O ex-presidente disse que seu grande desejo é voltar à Bolívia e entrar no Chapare, região onde nasceu como dirigente sindical e se tornou presidente do Estado Plurinacional.

Miguel Angel Melendres Galvis - El Deber

Com os dados ainda não oficiais das eleições gerais que dão o vencedor do primeiro turno ao binômio Movimento ao Socialismo (MAS), o ex-presidente Evo Morales anunciou seu retorno ao país, embora não tenha marcado data.

Ele também falou de um pacto de reconciliação com setores empresariais, partidos políticos e organizações sociais. Além disso, ele agradeceu ao Papa Francisco pelo telefonema que recebeu.

“Mais cedo ou mais tarde vamos voltar para a Bolívia. Isso não está em debate. É questão de tempo. Meu grande desejo é voltar à Bolívia e entrar na minha região onde nasci como líder sindical e me tornei presidente do Estado Plurinacional ”, disse o ex- presidente em entrevista coletiva que deu em Buenos Aires, Argentina, onde se refugia desde o final do ano. passado.

Evo Morales nasceu na cidade de Orinoca, em Oruro, mas foi no Chapare de Cochabamba onde iniciou sua carreira sindical. Com o apoio dos plantadores de coca da região central da Bolívia, ele escalou para a política e tornou-se presidente eleito da Bolívia em dezembro de 2005.

Pacto

Por outro lado, Morales convidou, como dirigente do MAS, todos os partidos políticos, além de empresários e trabalhadores, a realizar um Pacto de Reconciliação para reconstruir o país.

“Ele convidou as partes, empresários e trabalhadores a realizar um grande encontro, um Pacto de Reconciliação para a reconstrução de nossa querida Bolívia. Não somos vingativos, não somos vingança, todos estão convidados a trabalhar. As eleições não acabam apenas no dia da votação, é (uma briga) todos os dias. O camarada Lucho (Luis Arce) com certeza vai implementar essa forma de trabalhar, de reunir, de ouvir, aprovar, recolher projetos, novas iniciativas de desenvolvimento económico e social ”, disse.

O Papa

Evo Morales aproveitou a oportunidade para agradecer publicamente ao Papa Francisco o apelo que fez, enquanto se refugiava no exterior, após renunciar à Presidência em 10 de novembro.

“Certa manhã, fiquei surpreso com o telefonema do Irmão Papa Francisco. Muito obrigado. Quero que o Papa saiba que o movimento indígena não é rancoroso, não somos vingativos ”, disse ele, lembrando a conversa.

Ele também agradeceu às lideranças que o acompanharam desde que deixou o país, em novembro de 2019, para se refugiar primeiro no México e depois na Argentina. Mencionou principalmente o presidente mexicano, Manuel López Obrador; o presidente argentino, Alberto Fernández; Ele também agradeceu o apoio dos líderes venezuelanos, Nicolás Maduro; de Cuba, Miguel Díaz-Canel, entre outros.