O Ministério Público determinou que o ex-presidente Evo Morales foi acusado de terrorismo e financiamento dessa atividade, em relação a um vídeo de um telefonema em que ouviu o líder do plantador de coca Faustino Yucra instruído a deixar as cidades sem comida, em novembro de 2019.

A sentença de terrorismo é de 15 a 20 anos de prisão. Da Argentina, Morales respondeu que o áudio foi “alterado” e garantiu que não foi notificado com o processo que considera ilegal.

“A resolução da acusação formal foi proferida contra Juan Evo Morales Ayma, pelos crimes de terrorismo e financiamento do terrorismo, acusação que já é conhecida pelo juiz de controle de garantias constitucionais, na qual já solicitamos detenção preventiva. desta pessoa em um centro penitenciário ”, informou ontem o promotor do departamento de La Paz Marco Antonio Cossío.

Em novembro de 2019, o ministro do governo Arturo Murillo revelou um vídeo no qual Yucra é visto conversando por telefone com Morales, que o chamava do México. No material, o ex-mandatário é instruído a cercar as cidades para que elas não entrem em alimentos, como estratégia de agitação social; Além disso, fornece técnicas para o alívio dos bloqueadores, para que a medida dure vários dias em rejeição à mudança de governo, com Jeanine Añez.

O filho de Yucra, Alejandro, gravou o vídeo, que lhe foi confiscado em uma operação policial. Esse fato foi registrado no momento em que o país passava por uma crise como resultado da fraude eleitoral atribuída ao MAS, em outubro de 2019, que levou à renúncia de Morales e sua partida para o México, para depois se refugiar na Argentina.

“De maneira ilegal e inconstitucional, o Ministério Público de La Paz pretende me cobrar pelo terrorismo com um áudio alterado e sem ser notificado, mais uma prova da perseguição política sistemática do governo de fato. A democracia e o estado de direito em breve voltarão à Bolívia ”, escreveu Morales em sua conta no Twitter sobre o assunto.

No entanto, o Ministério Público garantiu que Morales foi notificado por meio de seu advogado, o ex-Ministro do Governo Wilfredo Chávez, que compareceu perante o Ministério Público nos últimos dias. Além disso, Cossío garantiu que os editais também foram publicados na mídia e, portanto, garantiu que todos os requisitos para iniciar a causa foram atendidos.

O Ministério Público sustenta que há pelo menos quatro tipos de provas contra Morales e outros quatro acusados.

Estes são o vídeo e o áudio originais da ligação entre Morales e Yucra, os telefones celulares com os quais foram gravados, dois relatórios de especialistas que indicam que existe “uma alta probabilidade” de que seja a voz de Morales e, finalmente, os relatórios da Patrulha cibernética realizada pelas Forças Armadas, que confirmam que o ex-presidente manteve contato com vários envolvidos.

Um deles, o vice-presidente das Seis Federações do Trópico de Cochabamba Andrónico Rodríguez, que será convocado para testemunhar.

“Todos esses elementos coletados pela comissão de promotores conseguiram estabelecer e demonstrar que Juan Evo Morales Ayma foi o autor dos crimes de terrorismo e financiamento do terrorismo”, afirmou Cossío.

Da mesma forma, o coordenador da Unidade Anticorrupção Rudy Terrazas explicou que o décimo juiz cautelar Armando Zeballos deve definir a data da audiência cautelar, na qual solicitarão a detenção preventiva do ex-presidente. Ele anunciou que, se Morales não aparecer, solicitará ao juiz que emita o mandado de prisão com o qual a notificação vermelha será processada perante a Interpol, para que ele seja extraditado para a Bolívia.