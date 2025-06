“Evento histórico”: presidente da Câmara de Brasiléia elogia capacitação de vereadores no Acre

Chefe do Executivo municipal afirma que Legislativo precisa de mais visibilidade e celebra espaço de escuta e formação oferecido aos parlamentares

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, destacou a importância do 1º Encontro de Vereadores do Acre, promovido pelo Governo do Estado nesta quinta-feira (5), na capital. Para ele, o evento representa um reconhecimento do papel essencial do vereador na gestão pública e fortalece o Legislativo municipal ao proporcionar visibilidade, formação política e espaço de escuta aos parlamentares.

“Quero parabenizar o Governo do Estado, o governador Gladson Cameli, por essa iniciativa de reunir todos os nossos vereadores. Eles precisam ser ouvidos, vistos e também trocar experiências entre si”, afirmou o prefeito. Ele ressaltou que, embora o Executivo apareça mais, são os vereadores que estão na linha de frente, lidando diretamente com as demandas da população. “O vereador é fundamental na gestão pública brasileira, é quem vai até a casa do eleitor, que ouve de perto os problemas.”

Bocalom também celebrou o espaço de aprendizado proporcionado pelo encontro. “As palestras são importantes para a formação política de cada um. Eu estou feliz porque fui vereador e sei da importância dessa função. Parabéns ao Governo do Estado, aos organizadores e, principalmente, aos nossos vereadores que participam desse grande momento.”

Veja vídeo reportagem abaixo:



