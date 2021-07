EuNaUfac – Prefeitura lança Edital para Cursos Pré-Enem em Epitaciolândia

Através de uma parceria celebrada entre UFAC e prefeitura de Epitaciolândia com a finalidade proporcionar aos jovens do município inscritos no ENEM 2021, O Curso Pré-Enem vai possibilitar jovens que estão concluindo ou já concluíram o ensino médio em Escolas Publicas maiores chances que galgar uma vaga de graduação na Universidade Federal do Acre ou em outras faculdades públicas ou privadas.

o Curso será ministrado por estudantes de graduação e bolsistas de extensão da Ufac, por intermédio da Pró-reitoria de Extensão e Cultura (`Proex), com o objetivo de construir oportunidades para alunos de escolas públicas obterem melhores resultados no enem-2021, habilitando-os de forma mais competitiva.

O presente Acordo de Cooperação tem por objetivo a união de esforços entre os partícipes para oferecer aos egressos do Ensino Médio do Município de Epitaciolândia conhecimentos básicos fundamentais sobre o conteúdo exigido nas provas do Enem, para que estes consigam uma melhor classificação para ingresso nos cursos de graduação.

Em face do necessário momento de distanciamento social, contará com aulas inicialmente remotas, organizadas em um ambiente virtual de aprendizagem. Desse modo, é imprescindível que os interessados tenham condições de acessar às aulas on-line (acesso à internet e a aparelho compatível). Contudo, há a possibilidade de o Curso ser também realizado de forma presencial, nas dependências da escola de Ensino Médio Belo Porvir, quando (e se) as condições sanitárias de saúde pública permitirem a segurança da equipe, dos(as) tutores(as), dos(as) cursistas e de todos(as) aqueles(as) envolvidos(as) no Projeto.

O curso será realizado por meio de aulas on-line, lives e vídeos gravados. Todo o acesso ao material será efetuado através da Plataforma Moodle de Apoio Acadêmico, no endereço a ser criado pela a Coordenação da UFAC especificamente para a turma do município de Epitaciolândia.

As inscrições serão realizadas entre às 8h do dia 14 de julho às 17h do dia 15 de julho de 2021, na Escola de Ensino Médio Belo Porvir situada à rua Fontinele de Castro, Loteamento Cruzeiro do Sul, Quadra 07 e 08, através da equipe da escola, da coordenação do curso e auxiliares disponíveis através da Secretaria de Educação do Município de Epitaciolândia.

Documentos necessários para a realização da inscrição:

Declaração de Matrícula

Comprovante para inscrição do Enem 2021

Certificado de conclusão do Ensino Médio ou histórico Escolar

Original e Cópia do Documento Oficial com foto

Cópia do comprovante de endereço

Ficha de Matrícula devidamente preenchida

Maiores informações acessem o edital aqui.