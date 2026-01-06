Conecte-se conosco

EUA reduzem recomendação para quatro vacinas infantis, incluindo gripe

Publicado

14 minutos atrás

em

Os Estados Unidos retiraram nesta segunda-feira (5) a recomendação de que todas as crianças sejam vacinadas contra a gripe e outras três doenças, medida que promove um dos objetivos de longo prazo do secretário de Saúde Robert F. Kennedy Jr.

A decisão de retirar a recomendação das vacinas foi tomada um mês após o presidente Donald Trump pedir a redução do número de vacinas no calendário das crianças, dizendo que os EUA precisam se alinhar a outras nações desenvolvidas.

O diretor interino do Centro de Prevenção e Controle de Doenças (CDC, na sigla em inglês), Jim O’Neill, aprovou a atualização das diretrizes, informou o Departamento de Saúde e Serviços Humanos (HHS, na sigla em inglês) nesta segunda-feira (5).

A medida foi tomada fora do processo típico de recomendações de imunização, no qual um painel externo de consultores especializados dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças considera os méritos de cada vacina com vistas à saúde pública.

Os EUA abandonaram a recomendação para vacinar contra rotavírus, gripe, doença meningocócica e hepatite A e afirmaram que os pais deveriam consultar os profissionais de saúde de acordo com o que eles chamam de tomada de decisão clínica compartilhada.

Calendário

O presidente da Academia norte-americana de Pediatria, Sean O’Leary, disse que outros países desenvolvidos enfrentam riscos de doenças diferentes e têm sistemas de saúde diferentes dos Estados Unidos.

Ao contrário dos EUA, que dependem do sistema de saúde privado, a maioria dos países oferece um sistema de saúde universal básico pago pelo governo.

“Qualquer decisão sobre o calendário de vacinação infantil dos EUA deve se basear em evidências, transparência e processos científicos estabelecidos, e não em comparações que ignoram as diferenças críticas entre países ou sistemas de saúde”, disse.

Protocolo
Dois funcionários do HHS, Martin Kulldorf e Tracy Beth Hoeg, analisaram os protocolos de vacinação em 20 outros países desenvolvidos – todos eles com sistema de saúde universal, diferentemente dos EUA – e fizeram as recomendações para alterar o calendário estadunidense, informou a agência.

Em relatório, o HHS escreveu que o nível de risco varia de acordo com a doença e a criança.

Tracy Hoeg é diretora interina do Centro de Avaliação e Pesquisa de Medicamentos da Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA, na sigla em inglês) e membro ex officio da FDA no painel consultivo sobre vacinas do CDC.

Martin Kulldorf é o diretor de ciência e dados do HHS e ex-membro do Comitê Consultivo de Práticas de Imunização. O relatório foi feito em consulta com especialistas do CDC, FDA, Institutos Nacionais de Saúde e Centros de Serviços Medicare e Medicaid, informou o HHS.

Os programas de vacinação dos 20 países analisados mostram que a vacina contra a gripe é recomendada universalmente em quatro deles e a vacina contra a hepatite A é universal apenas na Grécia.

A vacina contra o rotavírus é recomendada para todas as crianças em 17 países e as vacinas contra a doença meningocócica são recomendadas em 16 países.

As recomendações atualizadas mantêm as imunizações para 11 doenças, incluindo sarampo, caxumba e varicela, ao mesmo tempo em que categorizam outras como direcionadas a grupos de alto risco ou sujeitas à categoria de tomada de decisão compartilhada, informou o HHS.

Os provedores de seguro continuarão cobrindo os custos de imunização, independentemente da categoria, disseram os funcionários do HHS a jornalistas.

Entre as mudanças, o CDC agora recomenda uma única dose da vacina contra o papilomavírus humano em vez de duas.

Brasil

Trump diz que ação na Venezuela provou que EUA têm as Forças mais temíveis

Publicado

18 segundos atrás

em

6 de janeiro de 2026

Por

Em discurso para parlamentares republicanos, presidente relatou detalhes da operação que capturou o ditador Nicolás Maduro

Trump discursa para parlamentares americanos • Reprodução/Reuters

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, celebrou nesta terça-feira a captura do ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmando que a operação de alto risco provou que os EUA possuem as forças armadas “mais temíveis” do mundo.

“Tínhamos muitos soldados em solo, mas foi incrível”, disse ele durante um discurso em um encontro do Partido Republicano na Câmara dos Representantes, em Washington, D.C. “Foi brilhante taticamente.”

Trump relatou diversos detalhes operacionais aos parlamentares republicanos, indicando que os EUA cortaram o fornecimento de energia elétrica em grande parte da Venezuela pouco antes de entrar no país. Isso deu aos militares o elemento surpresa ao se aproximarem do complexo de Maduro.

“E pensem nisso, ninguém morreu”, exclamou o presidente. “E do outro lado, muita gente morreu.”

O líder americano prosseguiu criticando os democratas por expressarem preocupação com a decisão de capturar Maduro, reclamando que poucos no partido o parabenizaram.

“Em algum momento, eles deveriam dizer, sabe, ‘Você fez um ótimo trabalho'”, afirmou ele. “‘Obrigado, parabéns’. Não seria bom?”

A Venezuela permanece em turbulência dias após Nicolás Maduro e a esposa dele, Cilia Flores, terem sido capturados pelas forças americanas em Caracas.

Na segunda-feira (6), Maduro e Flores se declararam inocentes das acusações de tráfico de drogas e porte de armas em sua primeira aparição no tribunal, em Nova York, onde Maduro disse: “Eu ainda sou o presidente do meu país”.

A próxima audiência está marcada para 17 de março. Nem Maduro nem Flores estão buscando fiança ou libertação imediata.

Na Venezuela, Delcy Rodríguez, aliada do ditador, tomou posse como presidente interina ainda na segunda-feira, embora o presidente Trump tenha afirmado repetidamente que está no comando e não tenha descartado uma intervenção militar mais ampla no país sul-americano caso o regime não coopere.

Fonte: CNN

 

Brasil

Michelle diz que Bolsonaro irá ao hospital após “traumatismo leve”

Publicado

5 minutos atrás

em

6 de janeiro de 2026

Por

Após levar uma queda na cela onde cumpre pena na Superintendência da PF, ex-presidente teve diagnosticado traumatismo cranioencefálico leve

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), preso na Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília (DF), passará por exames após sofrer um “traumatismo leve” devido a uma queda onde teria batuido a cabeça. Nas redes sociais, a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro informou que Bolsonaro iria ao hospital, ao contrário do que disse a Polícia Federal (PF).

Nas redes, Michelle afirmou: “Estamos indo para o hospital. Meu amor passará por exames. Pedimos que orem por ele”.

Nota divulgada pela PF, no entanto, nega a gravidade do quadro e descartou a necessidade de encaminhamento hospitalar. “Na manhã desta terça-feira (6/1), o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu atendimento médico após relatar à equipe de plantão que havia sofrido uma queda durante a madrugada. O médico da Polícia Federal constatou ferimentos leves e não identificou necessidade de encaminhamento hospitalar, sendo indicada apenas observação”.

Na manhã desta terça-feira (6/1), Bolsonaro recebeu atendimento médico após relatar à equipe de plantão que havia sofrido uma queda durante a madrugada. O médico da Polícia Federal constatou ferimentos leves e não identificou necessidade de encaminhamento hospitalar, sendo indicada apenas observação.

A informação foi confirmada nesta terça-feira (6/1) pelo médico Cláudio Birolini, que integra a equipe que acompanha a saúde do ex-presidente. O diagnóstico de Bolsonaro após a queda é de traumatismo cranioencefálico leve.

“Em vista da situação em que ele se encontra, quedas com traumatismos são uma de nossas maiores preocupações. Já havíamos alertado sobre esse risco”, disse Birolini.

O acidente de Bolsonaro em sua cela na PF foi revelado nas redes sociais pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que disse, ao visitar o marido nesta terça, que ele caiu enquanto dormia e bateu a cabeça em um móvel na Superintendência da PF, onde cumpre pena de 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe de Estado.

Queda enquanto dormia

“Meu amor não está bem. Durante a madrugada, enquanto dormia, teve uma crise, caiu e bateu a cabeça no móvel. Como o quarto permanece fechado, ele só recebeu atendimento quando foram chamá-lo para minha visita”, relatou Michelle, em sua conta do Instagram, logo após visitar Bolsonaro na prisão.

No Natal, o ex-presidente foi internado para passar por uma cirurgia para tratar de uma hérnia inguinal bilateral. Durante a internação, Bolsonaro passou por três procedimentos de bloqueio do nervo frênico para reverter o quadro de soluços persistentes. Ele também apresentou alteração na pressão arterial e iniciou tratamento para apneia do sono.

Brasil

Venezuelanos querem novas eleições e não aceitam Delcy Rodríguez

Publicado

11 horas atrás

em

5 de janeiro de 2026

Por

Imagem colorida de vice-presidente da Vnezuela, Delcy Rodríguez - Metrópoles

Carolina Cabral/Getty Images

Pacaraima (RO) – Era por volta de 21h de domingo (4/1) quando Angis Marlyn, de 26 anos, tinha acabado de entrar no Brasil e aguardava a lotação do táxi para retornar a Boa Vista (RO). Ela foi em dezembro para sua cidade, Maturín (Monagas), passar as férias e as festas de fim de ano com a família. Segundo a auxiliar de contabilidade que já vive há cinco anos em Roraima a comemoração da prisão de Nicolás Maduro com os parentes foi contida.

“Ficamos em casa por resguardo e segurança das pessoas”, contou. “Externamente não teve festa. Internamente, as pessoas estavam muito felizes, era algo que esperávamos há anos”. Ela explica que a presença ostensiva de militares inibe qualquer manifestação pública. “As pessoas não conseguem ir para a rua comemorar. Dá medo de sair e não voltar. Se você sai para falar ‘graças a Deus que Maduro não está aqui’, existe a repressão. Os militares estão contra o povo.”

O relato é corroborado por Brenda Tavárez e Diniz Tavárez, respectivamente de 30 e 33 anos. Vindos de Santa Elena de Uairén, cidade venezuelana vizinha a Pacaraima, o casal confirmou que a ordem informal é de silêncio. Segundo eles, as autoridades locais enquadram celebrações como crimes políticos.

“Estamos felizes, mas não podemos fazer festa agora. Se fizermos uma festa, podemos ser presos”, afirmou Brenda. Ela relatou ainda que a justificativa utilizada pelas forças de segurança para deter quem comemora é a acusação de estarem “incitando o ódio”.

“O pessoal está feliz, mas está feliz em casa. Em toda a Venezuela não se pode fazer festa”, completa Diniz. O casal destacou que, embora a região de fronteira esteja relativamente calma, as notícias que chegam de Caracas indicam uma capital “fechada” e fortemente militarizada.

Maduro

Angis e as outras pessoas no ponto de táxi, que preferiram não se identificar, acreditam que a Venezuela “não está livre”, apesar de um grande número acreditar nisso. A jovem acredita que o sistema e as pessoas que seguem a cartilha do ditador Maduro continuam no governo e em outros poderes do país.

Sobre a chavista Delcy Rodríguez ter assumido interinamente a presidência, a Angis considera “totalmente errado” e que “não faz sentido”. “Como que você reconhece uma pessoa sabendo toda a situação que aconteceu nas eleições anteriores?”, questionou.

Para o Métropoles, os migrantes ouvidos apontam que a medida para que eles acreditem na mudança é simples: “novas eleições, mais transparentes”, concluiu Angis.

Em Boa Vista, capital de Roraima, estado que tem a maior população venezuelana no Brasil, segundo o IBGE, os migrantes comemoram em praça pública no sábado (3/1). Há registros também de atos públicos em Manaus (Amazonas). Ambas as manifestações foram realizadas em apoio à intervenção militar do presidente norte-americano Donald Trump em capturar Nicolás Maduro.

Fonte: Conteúdo republicado de METRPOLES - BRASIL

