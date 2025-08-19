Brasil
EUA dizem que questionamento do Brasil não é mérito da OMC
Ainda assim, norte-americanos aceitaram pedido de consultas e disseram estar prontos para conversar com autoridades sobre data “mutuamente conveniente” para tratativas
A delegação dos Estados Unidos na OMC (Organização Mundial do Comércio) respondeu a um pedido de consulta do Brasil junto ao corpo diplomático internacional sobre o tarifaço do presidente Donald Trump.
As autoridades norte-americanas defendem que “questões de segurança nacional são questões políticas não suscetíveis de revisão ou de resolução por meio da resolução de litígios da OMC”, segundo a carta, que foi enviada na sexta-feira (15) e protocolada na segunda (18).
Ainda assim, os EUA disseram aceitar o pedido brasileiro para iniciar consultas, informando estarem prontos para conversar com as autoridades de sua missão sobre uma “data mutuamente conveniente” para as tratativas.
Os diplomatas norte-americanos afirmam que tanto as tarifas recíprocas anunciadas no dia 2 de abril, como a sobretaxa de 50% aplicada contra o Brasil são “relacionadas a questões de segurança nacional”, de modo que “não são suscetíveis de revisão ou de resolução por meio de solução de controvérsias na OMC”.
No caso das alíquotas globais, os EUA as justificam por conta dos “grandes e persistentes” déficits de bens com seus parceiros comerciais, “ameaçando a segurança nacional e a economia dos Estados Unidos”.
Ademais, a carta ressalta que “o presidente [Donald Trump] determinou que ações adicionais eram necessárias para enfrentar a emergência nacional decorrente das recentes políticas, práticas e ações do governo do Brasil que minam o Estado de Direito e ameaçam a segurança nacional, a política externa e a economia dos Estados Unidos”. O Brasil não acumula, porém, superávit com os norte-americanos.
O que a Casa Branca alega é que a postura do STF (Supremo Tribunal Federal) na responsabilização de big techs e outras questões do ambiente brasileiro – como o Pix e uma suposta falta de combate ao desmatamento – prejudicam a competitividade das empresas norte-americanas.
Desse modo, os EUA abriram uma investigação comercial sobre práticas brasileiras que acusam serem desleais e anti-americanas.
O governo brasileiro respondeu diretamente aos EUA na noite de segunda-feira (18) e também citou a ação na consulta à OMC – o que os Estados Unidos também alegam não ser coerente à pauta do órgão internacional.
Fonte: CNN
Comentários
Brasil
Gonzaga é homenageado por cônsul peruano pelos serviços prestados em prol da integração comercial entre Acre e Peru
O primeiro-secretário da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga (PSDB), recebeu em seu gabinete nesta terça-feira (19) a visita do cônsul-geral do Peru no Acre, Pedro Alberto Rubin Heraud, para tratar do fortalecimento dl comércio bilateral.
Na ocasião, o deputado acreano foi homenageado pelo cônsul peruano pelos serviços prestados às comunidades brasileira e peruana em prol do fortalecimento da integração comercial entre Acre e Peru.
Gonzaga, que defende o comércio bilateral com os países vizinhos como forma de desenvolvimento econômico do Acre, agradeceu a homenagem e afirmou que a responsabilidade de lutar pela integração comercial entre os dois países só aumenta. O parlamentar destacou os avanços no comércio entre Acre e o Peru.
“Recebo essa homenagem com muita alegria, pois é um reconhecimento que o trabalho que estamos desempenhando em prol da interação entre Acre e Peru está dando resultados. Isso nos traz mais motivação para continuarmos buscando que essa integração seja cada vez mais realidade”, disse Gonzaga.
O cônsul Pedro Alberto explicou que a homenagem tem como objetivo fomentar o espírito de união entre o Acre e as regiões peruanas.
“Essa homenagem ao deputado Gonzaga é uma forma de fomentar o espírito de união e crescimento das regiões de fronteiras entre Brasil e Peru. Queremos melhorar a situação econômica das pessoas que moram nessas regiões”, disse o cônsul.
Comentários
Brasil
Foragido da Justiça é baleado em confronto com a Polícia Civil no interior do Acre
Homem tentou fugir durante operação em Rodrigues Alves, houve perseguição e troca de tiros; ele foi socorrido e levado ao Hospital do Juruá.
Um foragido da Justiça foi baleado na manhã desta terça-feira, 19, durante uma ação da Polícia Civil no município de Rodrigues Alves, interior do Acre. A identidade do suspeito ainda não foi divulgada.
De acordo com informações de testemunhas, os agentes cumpriam uma operação para capturar o homem, que tinha mandado de prisão em aberto e vinha fugindo das autoridades. Ao perceber a aproximação da equipe, ele tentou escapar e houve perseguição, que terminou em troca de tiros.
Imagens registradas no local mostram o momento em que o suspeito foi imobilizado por dois policiais logo após o confronto.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) prestou os primeiros socorros e levou o homem ao Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul. O estado de saúde dele não foi informado.
Até o momento, nem a Polícia Civil nem a Polícia Militar se pronunciaram oficialmente sobre a operação. Mais detalhes do caso permanecem sob sigilo.
Comentários
Brasil
MP pede bloqueio de bens de empresário que matou gari em BH
Empresário Renê da Silva Nogueira confessou, nesta terça-feira (19/8), que matou o gari Laudemir em BH após briga de trânsito
O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) pediu, nesta terça-feira (19/8), à Justiça o bloqueio de bens do empresário Renê da Silva Nogueira, de 47 anos, suspeito ter matado a tiro o gari Laudemir de Souza Fernandes, de 44 anos.
Fonte: Metrópoles
Você precisa fazer login para comentar.