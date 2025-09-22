Brasil
EUA anuncia sanção pela Lei Magnitsky contra esposa de Moraes
Governo Trump inclui Viviane Barci de Moraes em sanções da Lei Magnitsky, que já haviam sido aplicadas ao ministro do STF
O governo dos Estados Unidos anunciou, nesta segunda-feira (22/9), sanções contra Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.
A gestão de Donald Trump enquadrou Viviane na Lei Magnitsky, a mesma pela qual o ministro foi sancionado em julho deste ano.
As medidas foram publicadas pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, responsável por administrar e aplicar programas de sanções, e também no site do Departamento do Tesouro dos EUA. Um instituto da família do ministro, o Lex Instituto de Estudos Jurídicos, também consta entre as entidades sancionadas pelo governo Trump.
Com isso, além do ministro do STF, a esposa dele e uma entidade da família passam a figurar entre os atingidos pela Magnitsky, legislação norte-americana que tem como objetivo punir autoridades internacionais acusadas de violar direitos humanos.
As sanções previstas na Magnitsky afetam principalmente no campo econômico e incluem o congelamento de bens e contas bancárias em solo norte-americano ou em instituições financeiras ligadas ao país. À época das sanções de julho, Moraes não possuía contas, investimentos nem bens nos EUA.
Comentários
Brasil
Novo protocolo no DF agiliza início de tratamento contra o câncer
Fila única do programa “O Câncer não espera. O GDF também não” corta tempo de espera de 80 para 30 dias beneficiando milhares de pessoas
Todos os meses, cerca de 400 novos casos de câncer são diagnosticados no Distrito Federal. Para essas famílias, o tempo é um fator decisivo entre o tratamento eficaz e o agravamento da doença. Para enfrentar esse desafio, trazendo mais esperança a esses pacientes, o programa “O Câncer não espera. O GDF também não”, lançado em julho pelo governo do Distrito Federal, está reorganizando toda a jornada do paciente oncológico na rede pública.
A mudança mais significativa do programa foi a redução do tempo médio de espera para iniciar o tratamento, que caiu de 80 para cerca de 30 dias – uma diminuição de 63%.
Desde o lançamento, mais de 2.600 pessoas foram atendidas e mais de 1.800 já iniciaram quimioterapia, radioterapia ou cirurgia, ampliando as chances de cura e melhorando a qualidade de vida de quem enfrenta a doença.
O câncer é uma doença que não espera e o quanto antes se inicia o tratamento, maior a chance de cura. O desafio, segundo aponta a Oncologia do Hospital de Base, era dar celeridade a esses casos, mas agora foi possível reorganizar o fluxo e oferecer atendimento integrado.
O programa visa ainda a ampliar a assistência oncológica atuando em vários pontos de fluxo e de linha do cuidado do paciente.
De acordo com a Secretaria de Saúde, a expansão traz mais acesso às primeiras consultas, aos exames de estadiamento e laboratoriais, para que o inicio do tratamento oncológico seja o quanto antes.
“Estamos revisando fluxos, linhas de cuidado, num processo de aprendizado para que o programa se torne efetivo, perene, duradouro e muito eficaz para a população do Distrito Federal”, garante. “Quanto mais precoce for o tratamento, maior a chance de cura.”
Porta de entrada: as UBSs
A principal mudança é a adoção de uma fila única para pacientes oncológicos, que deve garantir mais de 1,3 mil novos tratamentos oncológicos até outubro em todo o DF.
O novo protocolo começa na Unidade Básica de Saúde (UBS), onde o paciente é atendido por médicos da família. A partir da suspeita clínica, o caso é inserido no sistema de regulação e direcionado para triagem com especialista em oncologia no Hospital de Base ou em outra unidade da rede. Esse fluxo único evita que pacientes fiquem perdidos em filas paralelas.
As UBSs são o coração do atendimento primário no DF. São 181 unidades, distribuídas em sete regiões de saúde, com equipes compostas por profissionais treinados para identificar casos suspeitos de câncer e garantir que o paciente seja inserido rapidamente no sistema de regulação.
Além disso, o GDF ampliou a capacidade de atendimento por meio do credenciamento de clínicas e hospitais particulares que oferecem tratamento gratuito custeado pelo SUS.
O investimento de mais de R$ 14 milhões ajuda a dar vazão aos casos e garante que nenhum paciente fique sem assistência por falta de vagas na rede pública.
Relato que inspira esperança
Nilzete Ferreira Lima, 54 anos, moradora de Ceilândia, sabe o peso da espera. “Foi muito triste, algo inesperado. Mas, quando fui chamada para a triagem no Hospital de Base, senti esperança de vida. Fui muito bem atendida e o encaminhamento para quimioterapia foi rápido. Eu orei muito por isso”, conta.
Casos como o de Nilzete ilustram o impacto real do programa. Ao todo, mais de 180 pacientes foram convocados apenas na última força-tarefa, passando por análise de exames, diagnóstico e direcionamento imediato para tratamento.
Atenção integral e apoio multidisciplinar
O programa não se limita à primeira consulta. Ele oferece acompanhamento multiprofissional, incluindo psicólogos, fonoaudiólogos e nutricionistas, além de exames de imagem e laboratoriais.
Os pacientes também recebem um cartão de identificação que garante prioridade em casos de emergência nos pronto-socorros do DF.
Como acessar o Programa “O Câncer não espera. O GDF também não”
Procure sua UBS de referência
Use a ferramenta Busca Saúde UBS no portal InfoSaúde-DF e informe seu CEP para descobrir onde deve ser atendido.
Faça o primeiro atendimento
Na UBS, você será avaliado por um médico da família, que solicitará os exames iniciais e, se houver suspeita de câncer, registrará seu caso no sistema de regulação.
Triagem com especialista
Você será chamado para consulta de triagem no Hospital de Base ou em unidade credenciada para confirmar o diagnóstico.
Início rápido do tratamento
Confirmada a doença, seu tratamento (quimioterapia, radioterapia ou cirurgia) começa em até 30 dias.
Acompanhamento contínuo
Após o tratamento, o acompanhamento segue na UBS, garantindo atenção integral à sua saúde.
As UBSs funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e são a porta de entrada para quem precisa iniciar investigação de suspeita de câncer.
Em caso de dúvidas, o paciente pode entrar em contato com a Ouvidoria da Secretaria de Saúde do DF pelo telefone 162.
Mais informações estão disponíveis no portal www.saude.df.gov.br/oncologia e nas redes sociais do GDF e da Secretaria de Saúde.
Comentários
Brasil
Pix Parcelado: BC deve oficializar funcionalidade neste mês; entenda
O Pix Parcelado deve ser oficializado e regulamentado pelo BC (Banco Central) até o final de setembro. A funcionalidade, que já está disponível em diversas instituições financeiras, agora terá uma padronização nacional e promete maior transparência aos consumidores.
Antes da regulamentação pelo BC, a falta de padronização pelos bancos e fintechs, que ofereciam soluções próprias, poderia gerar diferenças nas taxas, número de parcelas e regras de aprovação de crédito.
Neste mês, o BC deve divulgar as regras do Pix Parcelado, que passa a ser uma funcionalidade oficial do sistema.
Segundo a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), todas informações sobre a transação, como taxas de juros, quantidade de parcelas e custo efetivo total, são apresentadas de forma transparente durante o pagamento via Pix Parcelado.
Desde o lançamento em 2020, o Pix já movimentou cerca de R$ 76,2 trilhões em volume financeiro, com 176,4 bilhões de transações, segundo a Febraban.
O BC informou que a funcionalidade deverá estimular compras mais caras através do Pix, sendo que algumas pessoas não teriam condições de pagar à vista.
O que é o Pix parcelado?
O Pix Parcelado permite que os consumidores dividam a compra via uma operação de crédito em parcelas com o seu banco.
A opção promete trazer vantagens, segundo a Febraban, e pode ser utilizada pela população no lugar do cartão de crédito. A modalidade poderá ser usada para qualquer tipo de transação Pix, inclusive para transferências.
A funcionalidade é destinada às pessoas que desejam fazer um pagamento instantâneo, porém estão sem dinheiro na conta.
Na prática, o consumidor poderá parcelar o Pix no momento do pagamento, sem precisar solicitar ao lojista. O estabelecimento receberá o valor integral à vista, como ocorre com o Pix normal, sem qualquer risco ou custo adicional.
Quem pode usar?
Para utilizar o Pix Parcelado, é necessário ter uma linha de crédito pré-aprovada junto à instituição financeira. Não é preciso possuir um cartão de crédito.
O Pix parcelado permitirá a compra de um produto ou serviço sem que o consumidor possua saldo disponível e sem a necessidade de recorrer a linhas de crédito rotativas e mais caras, explica a Febraban.
Segundo a Federação Brasileira de Bancos, a precificação da oferta de crédito segue as políticas de cada instituição financeira ofertante.
As instituições financeiras não são obrigadas a oferecer o Pix parcelado. Portanto, a opção está disponível aos clientes de bancos que implementaram a modalidade.
Preocupações
O Idec (Instituto de Defesa de Consumidores), porém, manifestou preocupação sobre a consolidação do Pix Parcelado pelo Banco Central, conforme nota divulgada neste mês.
Segundo o Idec, relacionar o Pix a uma operação que, na verdade, é de crédito pode gerar confusão à população.
“A marca Pix foi construída com base na instantaneidade, simplicidade e gratuidade. Associá-la a um produto de crédito com juros, encargos e contratos pouco transparentes coloca em risco a confiança do usuário no sistema.”, informa o instituto.
“Essa mudança pode induzir o consumidor a acreditar que está realizando uma transferência parcelada, quando, na verdade, está contratando um crédito e assumindo uma dívida com condições que nem sempre são claras”, acrescenta.
Por outro lado, Gilmar Hansen, Vice-presidente sênior do RecargaPay, instituição de pagamento, explica que a regulamentação do Pix parcelado traz maior clareza e transparência sobre a origem dos recursos.
Além disso, ele acredita que a opção — definida por ele como “Pix com empréstimo, tudo de uma vez só” — irá beneficiar tanto consumidores, como lojistas e instituições financeiras, aumentando também o uso do Pix no dia a dia da população.
Ele explica que será possível consultar as taxas que serão cobradas, a quantidade de parcelas, além de “aceitar os termos e condições dessa dívida”.
Para Hansen, o consumidor pode decidir entre “buscar os recursos da conta, que ele tem disponível, se ele tiver, do seu limite, do seu cartão de crédito. Ou de uma nova linha de empréstimo que ele vai adquirir no mesmo momento que ele está fazendo o Pix.”
Segundo ele, os consumidores que não conseguiriam aproveitar um desconto por não possuírem limite no cartão, agora poderão fazê-lo utilizar o Pix Parcelado.
“Agora ele tem mais um método claramente explicado para ele que ele pode fazer uso, ou seja, aumenta a quantidade de transações em Pix e facilita para o consumidor para que ele não perca oportunidades comerciais”, explica.
Para as instituições financeiras, este é mais um produto agora “muito mais padronizado, com aval do Banco Central, que de forma clara pode ser utilizado pelos seus clientes consumidores.”, acrescenta.
Cuidados ao utilizar o Pix parcelad
Segundo a Serasa, assim como qualquer linha de crédito, há alguns cuidados que os consumidores devem ter na hora de usar o Pix parcelado, como se atentar aos juros, evitar parcelar gastos por impulso.
Caso não seja utilizada de forma responsável, a modalidade pode gerar dívidas desnecessárias.
Veja abaixo as atenções necessárias ao utilizar a funcionalidade:
• Cuidado com os juros altos: Embora existam opções de Pix parcelado sem juros em algumas fintechs, maioria das instituições aplica taxas mensais de acordo com o crédito concedido. Se o consumidor não comparar as condições, o valor final pago pode ser bem maior do que o esperado.
• Evite parcelar gastos supérfluos: O Pix parcelado deve ser usado para despesas planejadas ou emergenciais, não para compras por impulso, explica o Serasa. Parcelar produtos supérfluos pode criar um efeito cascata de parcelas que pesam no bolso e comprometem sua saúde financeira.
• Não comprometa sua renda mensal: É importante planejar a quantidade de parcelas e escolher um valor que caiba confortavelmente na renda.
• Simule antes de confirmar: O passo mais importante antes de realizar um Pix parcelado é simular a transação para conferir o valor de cada parcela, os juros e o total final, evitando surpresas desagradáveis.
Fonte: CNN
Você precisa fazer login para comentar.